港超聯︱傑志明加索夫轟頭槌世界波　回應隊友「批評」：你看吧！

港超聯班霸傑志以3：1擊敗港會，取得聯賽五連勝，繼續追趕榜首理文。上屆香港足球先生明加索夫今場頂入頭槌「世界波」，「反擊」隊友的「批評」。



傑志今場有門將保羅受傷，由王振鵬頂上；在陳晉一及費蘭度傷癒但狀態不足下，拉美治繼續客串左閘，陳俊樂、黃洋、鄭展龍、潘沛軒打後備，正選名單有港腳羅梓駿、艾里奧跟祖連奴，面對有「神奇門將」費查復出的港會。

傑志早段曾獲十二碼，但最終被VAR推翻。（袁志浩攝）

主球證黃偉倫示意「取消」十二碼。（袁志浩攝）

開賽7分鐘，傑志即獲判十二碼，明加索夫禁區內起腳射中周子謙，球證指後者犯手球，但VAR最終推翻判決。「藍鳥」之後繼續施壓，19分鐘拉美治回後，明加索夫第一時間彈入禁區，米基爾左路一控一射出界。

直至29分鐘，港會輪到菲杜化禁區內手球，這次十二碼獲VAR維持原判，傑志憑米基爾操刀得手，領先1：0。

米基爾為傑志先開紀錄。（袁志浩攝）

然而港會只花兩分鐘就追和，祖連奴前場面對面傳失波，莊文歷長驅直進落底傳中，皮球僅僅越過艾里奧頭頂，由里奧門前射入成1：1。港會今場針對傑志左閘拉美治速度不快的弱點，多次反擊長傳均落在其身後位，44分鐘莊文歷力壓拉美治射遠柱僅僅斜出。

完半場前傑志有米基爾接憑伊高沙托尼罰球頂入，卻越位在先食「詐糊」，不過明加索夫隨即轟入世界波，左路入楔接應查理史葛長傳，第一時間頂龍門反方向笠死費查，助球隊再度領先。

明加索夫頂入頭槌世界波。（袁志浩攝）

傑志換邊後由祖連奴再下一城，結果贏3：1；同日理文在先落後下，反勝晉峰4：1，「藍鳥」賽後得28分，以1分之差僅次於理文。

傑志繼續追趕理文。（袁志浩攝）

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明加索夫回應入球：不嘗試就不會發生

雖然「全場最佳球員」落在隊友祖連奴手上，但明加索夫的入球更讓人留下深刻印象，這位翼鋒笑言也不清楚自己當時為何會選擇第一時間頭槌攻門，入球有點運氣，「我只是嘗試一下，有時若果你連試也不試，事情就不會發生。」

他透露在個人職業生涯當中，頭槌入波的數量相當少，甚至被隊友鄭展龍取笑「頭技」不佳，「我很高興，想在這裏跟阿龍打招呼，他常說我頭槌很差，看看我如何入波吧。」

明加索夫入球後十分興奮。（袁志浩攝）

去季當選「香港足球先生」的明加索夫，球迷對他自有更高期望，可是他今季表現不及當時突出，被指狀態下滑，今日的入球也許是種回應。

然而他認為首要目標仍是球隊拿繼續贏冠軍，滿足一班支持的球迷，「得獎後的一季總是不容易，我一定會繼續改進，在練習與比賽中要求自己更多，成為更好的球員。」