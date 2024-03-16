港超聯︱理文靠爭議性十二碼逼和東方　失分暫比傑志多：繼續努力

港超聯爭標出現變數，榜首理文一個月內第二度失分，僅靠尾段的爭議性十二碼，才逼和東方1：1。



賽前排榜首的理文今場收起愛沙尼亞中鋒安尼亞，巴西翼鋒基華尼頓、中堅杜度亦缺陣，改由保連奴與張憙延擔正，李毅凱則夥拍荷西安祖鎮守中路。

然而東方今季港超僅被攻入7球，失球數字僅次大埔；雙方首循環亦打和，是理文少有失分的比賽。東方早段反而更有威脅，馬高斯中路離門20多碼罰球直射彈地波角度太正；余在言右路斬入禁區，巴科爾「搶點」偏離目標。

東方中場余在言侵犯理文翼鋒張憙延。（袁志浩攝）

理文解圍踢落對手腳下 東方先破僵局

理文守將胡晉銘與李毅凱先後因防守巴科爾領黃，33分鐘一次短角球，艾華頓內彎傳中省中人彈高，李毅凱後柱頂入中路，徐宏傑衝前抽射卻被人擋走。

「黃黑軍團」更是先落後的一方，61分鐘荷西安祖無壓力下解圍，把皮球踢到馬希偉腳下，這位小將推順燙遠柱網仔得手成1：0。

馬希偉精彩燙射先開紀錄。（袁志浩攝）

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東方尾段被罰爭議性十二碼 理文一個月內再失分

理文之後換入黃威、安尼亞，但艾華頓卻因腳跟受傷而退下火線；戰至88分鐘，皮球於左路近底線位置從高而落，徐宏傑第一時間傳中，嘗試頂波、背對皮球的梁冠聰卻被省中右手，球證終在VAR建議下到場邊「睇機」改判十二碼。理文射手安尼亞操刀雖被葉鴻輝救到，但他衝前補中，結果理文與東方踢成1：1。

這是理文繼打和大埔後，一個月內第二次失分，球隊現13戰得33分繼續排榜首，惟比起排次席的傑志多踢兩場，且僅領先5分，即失分（6分）比「藍鳥」（5分）多，然而撇除煞科日兩軍直接交鋒，傑志仍要兩鬥東方及作客大埔。

梁冠聰（右）被指犯手球。（袁志浩攝）

安尼亞主射十二碼。（袁志浩攝）

理文主帥曾昭達認為球隊犯錯下先落後，是無可厚非，又指主攻從來非易事，「銀牌（決賽）時傑志也花很多力氣才贏東方，我們仍在努力中的階段，情況未到很差，希望繼續努力。」若傑志不失分，理文的爭標形勢將變得被動，曾昭達指情況在足球世界很常見，會先做好自己。

理文主教練曾昭達。（袁志浩攝）

徐宏傑：球隊鬥心或不及對手

理文後衛徐宏傑就表示東方踢出整體性，球員搏命，相反己隊發揮未如理想，「很有多第二點也搶不到，可能鬥心不及對手，輸一球先開始醒，我們不應該這樣，要比賽早段就集中。」縱然球隊愈來愈少失分空間，他仍稱會正面地去面對，「（對爭標）有少少影響吧，但會向前看，（往後）每場比賽都很重要。」

徐宏傑今仗不乏埋門機會。（袁志浩攝）

另一邊廂，東方成為今季目前唯一兩循環都令理文失分的球隊，主教練盧比度對賽果感到高興，「理文是強隊、排榜首，但他們今場機會不多，我們只是尾段輸了十二碼。」

近距離目睹事發經過的東方門將葉鴻輝，則對球證判罰十二碼有質疑，「球例說是中手就吹（罰）......但球員背對、也不知皮球走向，而且（伸出手）是自然動作。有VAR存在，都會有人為因素，上半場我被踢背，是否應當作襲擊球員？可是VAR又無睇。」