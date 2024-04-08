桌球巡迴錦標賽｜「金左手」決賽反勝奧蘇　8強至奪冠連克世界前3

在曼徹斯特舉行的桌球巡迴錦標賽決賽，馬克威廉斯（Mark J Williams）在落後3：5情況下連贏7局，以10：5反勝奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），奪職業生涯第26個排名賽冠軍。

「金左手」今次奪冠連克世界前三球手，賽後他激動地表示難以置信，直言沒想過自己49歲還能贏得錦標。



馬克威廉斯（右）與奧蘇利雲同屬「75三傑」。（WST微博）

威廉斯及奧蘇利雲同屬「75三傑」（另一人為希堅斯），前者上月剛過生日已49歲、年底生日的奧蘇則48歲，兩人加起來足足有97歲。兩位桌壇名將合演的決賽未有令觀眾失望，威廉斯領先至3：1後，奧蘇隨即發力連贏4局，當中更有3棒「破百」；不過雙方稍作休息後，威廉斯在下半場氣勢如虹，連下7城擊敗老對手。

「火箭」雖然此前曾稱以後不會評論對手，但今場落敗後也大方稱讚威廉斯：「我認為他是過去5年最穩定球手，老實說他比之前更出色了。」奧蘇又笑稱今場已盡力，但威廉斯實在太強，「我覺得我能贏5局已經很不錯」。

奧蘇利雲賽後大讚威廉斯，更笑稱自己能贏5局已很不錯。（WST微博）

奧蘇利雲又讚這位老對手極具天份：「若他為桌球奉獻所有，或許會是世界第一球手，不過他沒有——他喜歡打高爾夫球及享受他的生活。」引來威廉斯及觀眾大笑。

「金左手」自上月尾在中國參加中式桌球賽後，一直受時差困擾，不過今次賽事從8強起，他已先後擊敗特林普（Judd Trump）及馬克艾倫（Mark Allen），兩者分別排名世界第2及第3，算上「一哥」奧蘇利雲，馬克威廉斯此次奪冠連克世界前三，過程及結果均極具說服力。

馬克威廉斯今次奪冠連克世界前三。（WST X）

賽後他也笑稱自己是一名兼職中式桌球手，「對一名兼職球手來說這結果不差。我從沒想過在49歲還能在錦標賽中奪冠，誰會想到我能擊敗世界冠軍？我戰勝了世界上最出色的三名球手，這過程不容易，我做得不錯。」說到這裏時，主持人亦留意到威廉斯略為激動，似乎正在強忍淚水。

威廉斯的妻子及三名兒子，都在現場見證他捧起冠軍獎盃，這名威爾斯名將感謝其中一名兒子總是陪伴在旁，但笑稱另外兩子「都是來看奧蘇」，令全場觀眾爆笑。