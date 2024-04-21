乒乓世界盃︱一姐孫穎莎首封后　馬龍落後三局逆轉稱王：多謝自己

「2024年澳門國際乒聯男子及女子世界盃 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」周日（21日）在銀河綜藝館舉行男、女單決賽，最終由馬龍及孫穎莎贏得冠軍。



孫穎莎一度落後局數1：3，但這位「世界一姐」連追兩局至3：3。決勝局前，王曼昱曾到場外更換戰衣、嘗試調整心態及打亂對手節奏，孫穎莎仍不慌不忙領先至5：1，但她因發球違例被罰分，更在打出界後向球證投訴、望改判擦邊球不果，被追至5：5。雙方在咬緊至9：9，結果孫穎莎連取兩分拿下最後一局，憑局數4：3反勝。

王曼昱。（公關提供）

上屆女子世界盃於2020年舉行，當時孫穎莎不敵陳夢屈居亞軍，她於之後3年的WTT女子總決賽均封后，至今日終首度成為世界盃冠軍。

孫穎莎表示自己非常開心，「我跟曼昱都全力以赴，不論誰贏誰輸，站在決賽場上都是勝利者。我們彼此很熟悉，自己一度落後，到第七局領先又被追上，這是一場非常不同的比賽，是一次很大的收穫。」她也感謝球迷到澳門現場吶喊加油，希望在下個比賽再跟大家見面。

孫穎莎。（公關提供）

馬龍大逆轉封王：多謝自己

男單方面，兩屆世界盃男單盟主馬龍面對29歲、世界排名第八的隊友林高遠，只花30分鐘就連輸三局9：11、9：11、5：11。第四局馬龍改變戰術用反手發球，結果連追四局11：8、11：6、11：4，11、８，贏局數4；3上演大逆轉。

林高遠一度領先局數3：0。（公關提供）

林高遠此前未曾打入三大賽（奧運、世錦賽或世界盃）男單決賽，僅試過於2018年男單世界盃取得季軍，今次是他征戰多年來首度勇闖世界盃男單決賽，但最終仍飲恨，而35歲的馬龍則第三度在賽事稱王。

馬龍第三度封王。（公關提供）

馬龍賽後稱：「我今天與高遠都發揮不錯，打很多漂亮的球，我今次未想過贏冠軍，前四已算是完成夢想，相信大家都見我打得很放鬆，場上感覺也很好，感謝球迷加油，也感謝自己在落後下沒有放棄。」他希望透過今次比賽，球迷能感受到乒乓球的魅力、緊張與刺激，並繼續一直支持，球手們定用表現作回報。