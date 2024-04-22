港甲賽事球證缺席終腰斬　兩隊當場求解釋　場監：勉強無幸福

港甲榜首駿英九龍城原定周日（21日）與公民在九龍仔公園上演聯賽，該仗原定在下午3時30分開賽，但在20分鐘後宣布改期，因為「足總未能安排球證到場」。效力九龍城的許嘉樂接受《01體育》查詢，他指足總內部溝通有問題，才導致今次事件的發生。



周日天氣不穩，天文台曾經發出黃色暴雨警告，在下午1時45分除下。下午3時半在九龍仔公園上演的港甲公民對九龍城，原定照常進行。

不過，兩軍在下午4時左右在社交網站先後發文，宣布該仗改期，公民方面以16字交代事件，「由於球證缺席，球賽取消，重賽日期待定」。九龍城方面透露，「場監於下午3時50分向雙方負責人表示，由於足總未能安排球證到場，賽事將會改期」。

九龍城與公民分別在社交網站公布該場聯賽延期。（Facebook截圖）

周日原定舉行的6場港甲賽事，僅得在沙田曾大屋遊樂場上演的元朗對永義順利進行，其餘5場賽事在足總網站上分別列出「改期」或「腰斬」。

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原定周日安排的6場港甲聯賽，僅得1場如常進行。（足總官網截圖）

九龍仔公園原本安排了兩場港甲賽事，頭場的凱景對沙田已經率先改期。效力九龍城的中場許嘉樂透露，球隊方面在中午12時左右已經密切關注天氣情況，並再三向足總查詢球賽是否繼續，足總方面表示賽事如常進行。

許嘉樂與一眾隊友在2時多如場到場再熱身，直至3時半開波前一直未見球證蹤影，當時他只認為「可能球證喺更衣室或者遲到」，但場監其後向雙方解釋，以「不夠球證」為由而取消賽事。許嘉樂指當時場監曾「笑笑口」後道：「勉強無幸福」，意指兩軍留在場地球賽都不會進行，兩軍球員更加鼓譟，而兩隊其後在球場上分別進行分隊賽及射門練習等。

球證突然失場，導致球賽無法進行，許嘉樂坦言球證或許也是受害者，「因為上一場（凱景對沙田）已經取消了，球證可能認為兩場都取消，足總與球證之間如何溝通我們不得而知，我覺得這是足總內部的溝通問題，未必與球證有關，因為從頭至尾都是足總堅持如常作賽。」許表示更有球員說：「足總有大意的失誤，就無人需要出嚟交代，相反球隊有問題就要被罰。」

當球賽宣布延期後，兩軍球員留在場上繼續練波。（公民Facebook截圖）

公民對九龍城最終無法如期上演，許嘉樂直言是「最差結局」，「球隊賽前已經預視今仗有取消的風險，已經不斷向足總查詢，始終港甲是業餘聯賽，球員們都是抽空在周末出戰，如今我們做足準備下，仍然要接受這個最差的結局，當然有點不高興，因為除了浪費球員們的時間，更不尊重球員，希望足總方面就事件有個解釋。」

對比職業的港超，出現臨時改期的機會不算高，始終安排上比港甲好。曾經出戰港超的許嘉樂直言，這種混亂安排有機會影響潛在投資者是否繼續投放資源在足球上。