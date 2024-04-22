倫敦馬拉松｜Sammy So鋼婚紀念日完成全馬　葉雅傑尾段抽筋

Kolor主音蘇浩才（Sammy So）在周日（21日）以3小時15分29秒跑完倫敦馬拉松，完成他「六大馬」之旅的第二站。他很享受倫馬的氣氛，而且當日是他跟太太盧巧音的鋼婚紀念，好事成雙。



蘇浩才及盧巧音。（Sammy So Instagram）

蘇浩才與謝覺偉、葉雅傑等香港跑手一同參加倫馬，他跑出3小時15分28秒完賽。這位New Balance香港大使表示十分享受賽事，「六大馬拉松真的名不虛傳，氣氛好好，十分享受這條賽道！今天我算是輕鬆完成，亦做到自己理想時間！感謝 New Balance的安排及支持」。

太太盧巧音亦有到倫敦支持，但今場沒有跑。蘇浩才在社交網站表示，昨日還是結婚紀念日，他寫：「今日要慶祝兩樣嘢，跑完隻馬一定要慶祝啦，另一樣咁重要嘅係，今日我同老婆結婚11周年鋼婚紀念，好事成雙呀！」

對於好友謝覺偉跑出2小時24分27秒，蘇浩才表示不可思議。他表示完賽後要去飲黑啤。

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蘇浩才目標完成「六大馬」，他目前跑完了兩場，倫馬以外，他在2019年跑過紐約馬拉松，當年跑出4小時09分06秒。

另外，香港跑手葉雅傑跑出2小時35分10秒完賽，他在頭半程保持在3分20秒到3分30秒左右的配速，但最後十多公里明顯放慢，「披醒」跌到4分。透過贊助商New Balance的社交網站，葉雅傑表示尾段抽筋。

他表示：「首20K我十分享受，很多時都笑着跑，但礙於身體狀況後半程後開始跌速，到41K更加抽筋要停下拉筋，當時圍觀的人都為我打氣，我再起步時左右兩旁更如雷歡呼，我就帶着這份力量跑回終點，成績尚算滿意，希望下場挑戰芝加哥馬拉松能跑得更好！」