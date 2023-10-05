英超｜裁判組織公開球證錄音　高普仍不滿意：「唯一結果是重賽」

周日（1日）熱刺以2：1擊敗利物浦一役，英超球證團隊誤判紅軍路易斯迪亞斯的入球為「詐糊」之事繼續發酵。

雖然英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）已主動道歉，並在日前公開事發時球證之間的對話錄音，但利物浦領隊高普並不滿意，他昨日（4日）受訪時表示：「事情唯一結果（outcome）就是重賽。」



該場比賽有不少判決都成為爭議之處，但讓PGMOL這數日持續處於風口浪尖的，當然還是吹走迪亞斯那明顯沒有越位的入球。日前他們釋出事發時球證之間的對話錄音後，再引來不少媒體及網民大肆批評，認為這次錯誤發生不可接受，而且事發後各人居然沒有嘗試補救。

高普在賽前記者會上表示今次誤判事件的唯一結果便是重賽。（Getty Images）

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利物浦周四（5日）深夜3時將在歐霸小組賽迎戰比甲的聖基萊斯聯，賽前記者會上高普對誤判一事仍十分不滿，「那段錄音沒能改變任何事情，那是明顯的犯錯，事情必須要有解決方法，我認為這件事的唯一結果就是重賽，這不僅是作為利物浦領隊的角度來說，更多是作為一名足球人士（football person）。」

他又承認重賽的機率不大，因為只要利物浦開了這先例，之後每支球隊遇到誤判後亦會有同樣要求，但目前這個狀況是空前絕後（unprecedented）的，「此前從未發生過這樣的事，所以我認為重賽是正確選擇。」同時高普亦同意這次事件並非故意，但他認為這不應該發生，而且在意識到錯誤後便應該馬上暫停比賽，「若同樣的事情再次發生，我也會表示重賽，或是比重賽更加好的選擇。」

因為球證團隊匪夷所思的人為錯誤，利物浦在這場比賽全失三分。（Getty Images）

雖然高普明言要求重賽，不過BBC報道指出，英國過去從未曾出現過因球證判決錯誤而重賽的先例。在1999年阿仙奴對錫菲聯的足總盃賽事中，兵工廠曾因為簡奴在對方有球員受傷並將皮球踢出界外後沒有將球權交還，並助攻奧華馬斯入球以2：1勝出而引起爭議。不過領隊雲格認為這樣勝之不武，主動建議重賽，最後仍以同樣比數擊敗錫菲聯。

有趣的是，有熱刺球迷專頁在看到相關報道後，表示利物浦真能重賽的話便是開了重大先例，隨後說要跟高普在馬德里再見，當時為熱刺效力的中堅維頓漢（Jan Vertonghen）更轉發表示：「計埋我！」

這則帖文指的其實是2018/19年歐聯決賽，當時利物浦翼鋒文尼傳中省中穆沙施素高（Moussa Sissoko）手臂獲判十二碼，最後紅軍憑此領先後獲比賽主動權，最終以2：0勝出。

涉事VAR球證英格倫（Darren England）及助理曲克（Dan Cook）未被選入今周英超比賽的執法名單，高普對此表示他沒有遷怒於任何人：「他們犯下錯誤，當晚他們也感到很糟糕，這我可以100%肯定。對我來說這便足夠了，沒有人需要受到進一步的懲罰。」不過高普認為祖達因一次沒有觸碰到對方的球員而兩黃一紅被罰離場，那同樣是一個「空前絕後」的錯誤。

高普認為祖達被兩黃一紅逐出，亦是空前絕後的誤判。（Getty Images）

傳英格倫今季不會再執法利物浦賽事

據英國《每日電訊報》報道，雖然英格倫賽後屢遭抨擊，但PGMOL首席球證總監韋比（Howard Webb）並沒有像上季解僱李美臣（Lee Mason）般直接手起刀落，而是力保該球證的烏紗，他今季仍會繼續留在英超擔任球證，但不會讓他執法本球季餘下所有與利物浦有關比賽。

英國《每日電訊報》指英格倫不會被解僱，但他今季不會執法利物浦餘下賽事。（Getty Images）

報道續指，韋比希望接下來的國際比賽日能緩解目前緊張的局勢。本周末的第8周比賽過後，下輪賽事將在10月21日開始，屆時他們將會評估情況，考慮讓英格倫再次執法比賽。

目前37歲的英格倫在2020年8月開始執法英超比賽，並在去年被列入國際足協（FIFA）的國際比賽球證名單，這表示他能擔任歐霸以及歐聯比賽的球證。