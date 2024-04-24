桌球世錦賽｜威廉斯不敵斯佳輝首輪出局　「不知下年會否再打」

或許這會是「金左手」馬克威廉斯（Mark J Williams）最後一次在克魯西布劇院（Crucible Theatre）比賽？

世錦賽首輪，威廉斯與中國小將斯佳輝戰至9：9，最終後者以一杆77分終結比賽，「金左手」賽後表示，或許下年不會再參加這項賽事。



威廉斯今仗多次表現出對自己不滿。（Getty Images）

世界排名第23的斯佳輝，上屆世錦賽因接連淘汰梅菲（Shaun Murphy）等球手，殺入四強而聲名大噪。今仗即使威廉斯首局便打出一棒142度，再贏一局以2：0領先，不過斯佳輝未有怯場，逐步控制住比賽節奏，比賽前半段完結後，他僅以4：5落後「金左手」。

面對強敵，斯佳輝未有怯場。（Getty Images）

之後斯佳輝連取4局，一口氣將局數反超至8：5，狀態一度低迷的威廉斯，此時亦發力後追，多次打出精彩遠枱進攻，將比數追到9：9。決勝的第19局，斯佳輝在巨大壓力下把握機會，雖失誤未能清枱，但仍打出一棒77分，以總局數10：9險勝「金左手」贏下賽事。

賽後這名21歲中國小將感嘆威廉斯的進攻實力，曾以為要在領先優勢下被翻盤：「前半段我們都未進入狀態，他給了我不少機會，讓我將比數領先至8：5；他後面的準度特別嚇人，不愧是世界上最準的男人。」

「金左手」精準打入遠枱紅波（微博）

斯佳輝又稱一直認為自己是「要嘗試擊敗他的挑戰者」，因此未有感到太大壓力，這也是他今場取勝的原因。

威廉斯亦承認自己前半段表現不佳，但也大讚斯佳輝表現出色：「追到9：9那一段我打得不錯，不過斯佳輝在決勝局打出可能是我見過最精彩一棒，特別是這情況下你會感受到很大壓力。」他認為若斯佳輝能夠更多地打出這樣水準，毫無疑問地將會成為世界冠軍。

威廉斯認為前半段自己表現不佳。（Getty Images）

被問到下年會否捲土重來時，「金左手」未有給予確實答案：「誰知道呢？我下年就50歲了，我深愛在這裏的每一分鐘，只是我也不知道會否再來到這裏。」

不過，威廉斯澄清這樣回答並非有意退役，「我還未真正考慮自己未來，只是剛打完一場硬仗，要回到這裏並非易事。我不是要退役了，但會將每場比賽都當成最後一次，誰知道下年我會否再打呢？我會想念這裏的。」