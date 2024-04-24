打天下2｜AK Tiger MMA對打施高難度柔術鎖技　歐錦棠：打到虛脫

以空手道為主題的ViuTV電視劇《打天下2》，焦點除了女子個人形世界排名第一的香港代表劉慕裳粉墨登場，還有男子組合MIRROR兩位成員AK（江𤒹生）與Tiger（邱傲然）的對打場面。

全城期待的畫面，在4月23日播出的第7集《平陽之虎》出現，二人不是在道場，而是在綜合格鬥（MMA）擂台上對戰，身兼監製、編劇及主角的歐錦棠，指二人演出「動作危險，難度高」，拍攝時間長亦毫無怨言，讚揚他們敬業樂業。



MIRROR兩位成員AK（江𤒹生）與Tiger（邱傲然）對打場面終於出現。（歐錦棠facebook）

AK與Tiger「兄弟相殘」擂台激戰

AK飾演的關志浩，隨歐錦棠主演的馬剛正修習全接觸空手道，由上一輯的輕佻浮躁，到今輯當上師兄而變得沉穩踏實。他屢次與Tiger飾演的黑市拳手戴凱天（沙包天）一夥人起衝突。

黑社會大佬韋陀早已看中關志浩身手，於是用詭計威迫志浩父親關仁要兒子打黑市拳代他還債，由此上演志浩與沙包天對戰一幕。

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歐錦棠大讚AK與Tiger的表現。（歐錦棠facebook）

歐錦棠點評：動作危險，難度高

現實中AK與Tiger老友鬼鬼，這場戲要二人「兄弟相殘」，歐錦棠在Facebook發文寫道：「本地電視劇罕見（亦可能係首次⋯？）的mma 格鬥，在《打天下2》大打特打。」

棠哥還讚揚二人表現專業，「AK 同 Tiger除咗互揪，戲中仲要同幾位真實格鬥好手對戰，加上動作危險，難度高，拍攝時間又長，真係打到虛脫，但係佢哋都毫無怨言，敬業樂業，絕對值得掌聲。」

AK與Tiger對打場面相當精彩。（歐錦棠facebook）

對打前接受柔術特訓

他早前曾披露，為準備《打天下2》，女主角談善言早在2021年已開始再接受空手道訓練，至於AK 和 Tiger今輯要打MMA，而要接受基本柔術特訓。

二人在周二晚一集對打尾段，沙包天施展柔術格鬥技巧「裸絞」緊鎖志浩，導致後者暈倒落敗。

歐錦棠一再讚賞Tiger在《打天下2》的演出。（歐錦棠facebook）

Tiger自小學習中國武術，歐錦棠曾指第一季已想與對方合作，當時未有適合角色，指出今季角色為Tiger度身訂造，並大讚對方表現，「佢動作場面係令人眼前一亮，而且佢有武術底子，一教就識，令我非常有驚喜。」

不止武打演出突出，棠哥亦說過「無論文戲發揮和武打動作，老虎仔都有突破性的表現」，期望更多人留意和欣賞對方。