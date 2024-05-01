網球｜拿度告別馬德里網賽　回望21年5次封王嘆：這一天終要來臨

一代網球天王拿度（Rafa Nadal）近一年半受傷患困擾，鮮有參賽，他今周在西班牙出戰馬德里公開賽，周二（4月30日）在16強不敵捷克新星利克卡（Jiri Lehecka）出局。

拿度完成了他生涯最後一場馬德里公開賽，賽會為他舉辦告別儀式，場面感人。



今次是拿度第17次參加馬德里公開賽，現年37歲的他曾經5次奪得這ATP 1000分賽事冠軍，不過拿度自去年初在澳網受傷後，一直無法正常比賽，18個月以來參加過的賽事不多，排名也是20年來首度跌出前100位。拿度今年初曾在澳洲布里斯班公開賽復出，雖戰至8強但又觸傷舊患，再一次休戰，直至今次馬德里公開賽前，他僅在3月的Netflix表演賽對過艾卡拉斯。

拿度（左）不敵利克卡（右）。（路透社）

拿度在馬德里公開賽，展現出比較好的比賽狀態，成功打入16強，面對世界排名31、22歲的捷克球手利克卡，拿度力戰至最後一刻，仍直落兩局5：7、4：6落敗出局。

比賽結束後，賽會展示5條巨型旗幟，印上拿度5次奪得馬德里公開賽冠軍的照片，及寫上「謝謝你，Rafa」，場面感人，在看台上觀賽的拿度母親也不禁拭淚。

拿度的母親Ana Maria（左）、妹妹Maria Isabel Nadal（中）和太太Maria Francisca Perello（右）都在場見證拿度告別馬德里網賽。（Getty Images）

拿度看着旗幟上，從少年到壯年、舉着獎盃的自己，道：「看着這些照片，有些場面恍如隔世。」他坦言：「能獲此機會再在場上比賽實在太好了。幾個星期前、巴塞隆拿（網賽）前兩日，我不知道自己是否還能再打正式比賽，但現在，我打了兩星期比賽，真的很難忘。」

他又回首自己首次參加馬德里網賽時：「我能說的只有謝謝。這段旅程由我年紀還小的時候展開，我在2003年第一次來到馬德里參賽，當時這比賽仍在室內舉行。我第一次覺得自己在這比賽有力競逐時，是2005年，那是我生涯中其中一次最振奮的勝利，當時也是室內賽。由那時候開始，這個場地的大家都無條件地支持我，我只能一再道謝。」

賽會為拿度掛起5條巨型布幅。（路透社）

拿度最後一次參加馬德里網賽，生涯已所剩無幾，他續道：「我有幸能以自己的興趣作為事業，而且還做得很好。我覺得能經歷這一切實在太幸運了，我已很滿足。希望我為新一代球手樹立了好榜樣，這是最重要的。錦標、競技，都是令人興奮的事。」

拿度一而再向現場觀眾道謝，最後也暗示自己距離退役不遠：「艱難的日子總會來臨，這段時間，我的生活、我的身體都向我發出訊號，而這一天終要來臨。」不過，拿度向美聯社透露，認為自己身體狀況足以應付5月8至19日的意大利公開賽，「我打了4場比賽、有兩場還是艱難的比賽，一切都很正面。」