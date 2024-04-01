F1母公司斥42億歐元收購MotoGP　「革新完美一步」車迷卻擔心變質

在假新聞橫行的愚人節，MotoGP與F1今日（1日）成為「同門師兄弟」！

F1母公司Liberty Media宣布，斥42億歐元收購MotoGP約86%的股份，坐擁世界上最佳的「二轆」及「四轆」賽事。縱然Liberty Media主席兼行政總裁對收購大表興奮，但不少車迷則擔心MotoGP成為「F1 2.0」。



早前已有傳聞指F1母公司Liberty Media有意收購MotoGP，否則在今日宣布很容易變成「假新聞」。Liberty Media以42億歐元（約354億港元）收購約86%股份，其餘14%股份將由MotoGP母公司Dorna持有。

愚人節不容有詐，MotoGP官方網站公布消息後，英國的《BBC》﹑《天空體育》等相繼報道，確認並非「流料」。

「MotoGP是個全球知名的賽事，擁有一班熱情﹑忠誠的車迷，我們非常興奮，將體育及娛樂的業務擴展至MotoGP。」Liberty Media主席兼行政總裁Greg Maffei如此說道，並指他們希望在MotoGP大展拳腳，令整個賽事的車迷﹑車隊﹑廣告商及所有持份者都有增長。

Dorna行政總裁Carmelo Ezpeleta認為，今次收購是「MotoGP革新的完美一步」，急不及待MotoGP提升至另一層次。

Liberty Media盡攬F1及MotoGP兩大賽車賽事。（資料圖片／Getty Images）

Liberty Media在2017年收購F1後，重新包裝後推向大眾，隨即開拍紀錄片《Formula 1：Drive to Survive》（港譯《Formula 1：極速求生》），吸引不少新車迷「入坑」，再擴展賽季至今季的24站，F1的娛樂元素愈來愈濃厚，就像上年的拉斯維加斯站一樣。

相比之下，MotoGP在大眾吸引力方面彷彿不及F1，但忠實車迷來說，MotoGP的車隊實力相近，更多車手之間埋身肉搏的鏡頭，比起F1的紅牛獨大精彩得多。如今MotoGP成為F1的同門兄弟，有網民即在X表示，擔憂MotoGP成為「F1 2.0」。

「Liberty Media收購MotoGP，他們逐漸將這項運動變成一場表演，不再車迷導向，票價會愈來愈貴，如（馬來西亞）雪邦這種受歡迎的賽道將被取代，而Netflix即將開拍《Riders To Survive》了。」