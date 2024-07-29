巴黎奧運．張家朗｜晉級路全遇強敵　男子花劍個人衛冕已是68年前

力爭衛冕的張家朗今日（29日）登場，不過這名4號種子的衛冕路非常難走，經抽籤後他身處上半區，高手林立，包括中國的莫梓維、法國的拿霍特、美國的孟凱睿和頭號大熱、意大利的馬連尼。

觀乎歷史，能於奧運衛冕男子花劍個人賽的選手僅得兩人，而且都是68年前的事。



巴黎奧運男子花劍32強

張家朗 對 Daniel Gu（加拿大）／艾華利斯（佛得角）

香港時間19:35開賽（黃色劍道）



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三年前，張家朗在東京奧運一鳴驚人，能否蟬聯這面男子花劍個人賽金牌，成為巴黎奧運其中一個焦點。

張家朗被列為4號種子。他位處上半區，同區有多名世界前20的劍手，例如世一馬連尼（Tommaso Marini）、主場的拿霍特（Enzo Lefort）、美國名將孟凱睿（Gerek Meinhardt）、陳海翔（Alexander Massialas），還有日本的飯村一輝、敷根崇裕、中國的莫梓維。

巴黎奧運劍擊｜張家朗16強或鬥中國莫梓維 江旻憓周六16:50登場

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巴黎奧運男子花劍的走線圖出爐，張家朗位處的上半版強手林立。（FIE圖片）

張家朗首圈64強輪空，直入次圈32強。若然順利晉級，他將遇上巴西劍手托度（Guiherme Toldo）或中國莫梓維的勝方。張家朗2016年初戰奧運，於16強遭主場的托度淘汰。至於莫梓維，張家朗與對手在成年組個人賽交手的往績贏多輸少，唯一一次落敗是今年2月的開羅站世界盃；早前的亞洲錦標賽團體賽4強，守尾門的張家朗在港隊領先41：35之下，被莫梓維打出一個10：4，港隊反輸44：45。

中國的莫梓維早前於亞錦賽團體在張家朗身上取得逆轉勝。（FIE圖片）

若過了16強一關，張家朗在8強遇上極大考驗，對手有機會是法國主將拿霍特或美國的孟凱睿。張家朗對拿霍特於往績佔優，未嘗一敗，不過今次拿霍特擁主場優勢，而且作為劍擊大國，法國隊在頭兩天賽事接連失利，他代表國家背水一戰，形勢似乎稍為秤先。

張家朗8強有機會遇上法國主場劍手拿霍特。（FIE圖片）

張家朗曾在上海大獎賽決賽擊敗美國的孟凱睿。（FIE圖片）

根據走線圖，張家朗如果躋身4強，有機會鬥世界第一的馬連尼。這名意大利新星自去年登上世界冠軍寶座後，今季贏得兩冠一季，加上歐錦賽封王，難怪被博彩公司列為奪金頭號大熱。張家朗過去兩次與馬連尼碰頭，全數落敗。

美國的陳海翔是4強另一潛在對手。這名前「一哥」開季連贏兩站世界盃，近期戰績回落，但誰也不敢小覷他的實力。

奧運賽場無弱手，下半區雖然比上半區「平淡」，但2號種子、美國的伊肯（Nick Itkin）及3號種子、埃及的咸沙（Mohamed Hamza）在陣，張家朗的衛冕之路，絕不易行。

前文提及衛冕，觀乎奧運歷史，歷來只得兩名劍手蟬聯男子花劍個人賽金牌，分別是1912和1920年的意大利劍手Nedo Nali，以及1952和1956年的法國劍手Chistian d’Oriola。

馬連尼現時是男子花劍的世界第一。（FIE圖片）

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對手如何看張家朗？

今年5月，香港首度舉辦花劍世界盃分站，馬連尼、伊肯、陳海翔及咸沙雲集。馬連尼接受訪問時笑說：「張家朗是在我之後的最強劍手。」

里約奧運摘銀的陳海翔強調，奧運劍擊是充滿變數：「奧運（劍擊）很瘋狂，並非排名高就有著數，大概世界排名前20的劍手都有機會，取決於比賽當日的發揮，正如格羅素（Daniele Garozzo）與上屆的張家朗，他們賽前都不是大熱的劍手，最後卻踏上頒獎台最高一級。」

咸沙同樣表示，在男子花劍要連續兩屆獲獎牌的難度甚高，因為如今男花的競爭大，每站都有不同劍手登上頒獎台，所以每人都有機會。