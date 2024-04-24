港甲｜港足總回應球證缺席事件：屬職員人為過失　會避免再次發生

周日（21日）港甲榜首駿英九龍城與公民在九龍仔公園的比賽，因「足總未能安排球證到場」而須改期，引來不少爭議，雙方球隊亦感不滿。

香港足總在回覆《01體育》的電郵中，表示今次事件為職員人為過失，「已向相關球會各職球員、持份者道歉」，亦會「建立更高效的溝通機制」，避免同類事件再次發生。



當日球賽宣布延期後，兩軍球員留在場上繼續練波。（公民Facebook）

周日天文台曾發出黃色暴雨警告，但在下午1時45分除下。下午3時半在九龍仔公園上演的港甲公民對九龍城，原定照常進行。不過至下午4時，兩支球隊卻先後在社交網站表示，因球證缺席而需改期。

香港足總以電郵回覆《01體育》，解釋當日事發經過：「上午約11時，本會收到九龍仔公園場地職員通知，因天氣情況惡劣，場地已封場，本會便作出取消13時30分舉行的首場賽事的決定，並通知雙方球隊、裁判員及比賽監督員。」

「其後，考慮到賽期緊密等原因，大規模改期將影響賽季結束時間及來季報名安排，本會本着保障參賽者安全的大原則下，再次與場地職員協商，期盼就場地條件及該區天氣作更全面、更及時的評估，並對15時30分開賽的『駿英九龍城 對 公民』賽事可如期舉行達成一致。」

九龍城與公民分別在社交網站公布該場聯賽延期。（Facebook截圖）

電郵中形容今次事件為溝通出現錯誤：「遺憾地，與此同時本會職員正在處理多宗相關事件，在資訊混亂且複雜的情況下未有通知上述賽事的裁判員。在約15時10分意識到疏忽後，本會多部門協調嘗試解決事件，但只能成功調動一名裁判員在賽事最遲開賽時間前（即16時）到達球場，因此，在裁判員人數不足的情況下，上述賽事未能如期舉行。」

最後香港足總表示，已就事件向相關球會各職球員、持份者道歉，並會避免以後再出現同樣的人為過失：「在本會內部檢討過程中，已對賽事負責職員提出需加強責任擔當的要求。後續，各部門將建立更高效的溝通機制，對天氣不穩或突發意外情況作出更及時、更妥當的處理，避免同類型事件再次發生。」