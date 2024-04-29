足球明星選舉新增「最佳港隊球員」　大熱陳肇鈞記招提早離場

適逢港超聯成立十周年，足總周一（29日）公布，「2023-24香港足球明星選舉」頒獎典禮將與足總周年晚宴分開舉辦，於5月28日移師香港會議展覽中心。今屆選舉不僅改變提名機制，也增設「港超聯最佳港隊球員」獎項。



今屆選舉共設18個獎項，包括香港足球先生（1名）、最佳教練（1名）、香港足球明星十一人（11名）、最佳青年球員（2名）、最受球迷歡迎球星（1名）及球員之星（1名）。而增設的港超聯最佳港隊球員（1名），候選人必須於去年9月至今年3月期間為大港腳或亞運代表隊上陣，並曾於今年度本地賽事披甲。

港超聯11支球隊都有派球員出席。（袁志浩攝）

另外，這次選舉入圍機制有變，有別過往由球會各自挑選候選名單、導致個別球員因「撞位」無法角逐部份獎項，今屆球員只需在2024年4月28日前、在本地各項賽事累計上陣不少於指定場數便自動入圍。而「最佳十一人」則維持以1名守門員、4名後衛、3名中場及3名前鋒的陣式選出。

「最佳十一人」評分機制如下：

1. 球迷公眾投票（40%）

2. 各支香港超級聯賽球隊主教練（10%）

3. 各支香港超級聯賽球隊隊長（10%）

4. 香港體育記者協會及於本會登記的傳媒機構（每單位只限一票）（20%）

5. 評審委員會（20%）（港足主教練安達臣（5%），足總技術部、競賽部、裁判部、市場及傳訊部及港超聯賽會提名代表各一名（15%）

6. 中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員得主，每個獎項可於總分上獲額外0.5分

7. 中銀人壽香港超級聯賽每場「最佳球員」獎項，每個獎項可於總分上獲額外0.2分



陳肇鈞是今屆香港足球先生大熱，他雖現身記招，但在早段已離場。（資料圖片／袁志浩攝）

陳肇鈞成足球先生熱門 現身記招卻提早離場

足總今日於將軍澳足球訓練中心舉辦記招，除大埔足球隊外，每隊均派1位球員代表出席；大埔門將謝家榮，中場陳肇鈞與主教練李志堅都有現身。然而在主持人介紹球員時，只提及最後有份上台分享的謝家榮，結果陳肇鈞提早離場。

李志堅解釋，陳肇鈞只是「怕尷尬」而離席，他表示沒留意足總邀請名單，本希望讓球員一起到場「有個伴」。他看好陳肇鈞成為今屆「香港足球先生」，「綜觀各方面（也是他），合乎天時地利。」謝家榮也認同，「他在亞洲盃射入（賽事）第1000球熱度很高，也常幫大埔絕殺、拿關鍵3分，令我們能成為爭標份子，性格也很獨特，有球星格。」

有份角逐「最佳教練」的李志堅，認為最大對手會是東方主帥盧比度，但表示現階段只能先做好自己，打好每一場波。他指出經營球會要面對不同問題，也許自己勝在能平衡成績與各種因素，「起碼球員不用擔心下季（去向），仍有個希望。」

大埔主教練李志堅（右）及守門員謝家榮（左）同樣有機會獲獎。（袁志浩攝）

余在言爭「最佳青年球員」：我已不算年青

同樣有份出席記招的東方中場余在言，則認為陳肇鈞有機會當選新增的「港超聯最佳港隊球員」獎。他心目中的「香港足球先生」是隊友巴科爾，「他對球隊很重要，今季入很多球，很多攻勢都是靠他發動，也幫年青球員進步，值得拿這個獎。」

22歲的他屬「最佳青年球員」候選人，卻坦言其實自己不算年青，「我今年有進步，想贏但不僅限於這個獎項，想爭取更多，也想贏足總盃及更高的聯賽排名。」余在言又稱，隊友馬希偉於今屆各項賽事攻入8球，在華人神射手榜僅次陳肇鈞與劉智樂，同樣值得獲獎，「他低調、怕醜，但我知他的潛質很大，希望他能得到多一些鼓勵。」

東方中場余在言（左二）認為隊友巴科爾值得成為「香港足球先生」。（袁志浩攝）

今屆公眾投票將全部於網上完成，球迷可由5月2日上午11時正起，至5月26日晚上11時59分，到www.hkfa.com/vote揀選心水，部分港超聯賽事將設有「投票支援站」，協助有需要人士投票。