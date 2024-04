薛基輔稱香港足總遲早失FIFA獨立會員資格　噓國歌風波受政府壓力

英國傳媒《BBC》今日(22日)發布一篇關於香港足球的專題報道,訪問了在2012至2018年擔任香港足總行政總裁的薛基輔(Mark Sutcliffe)。薛基輔在報道中表示,中國香港足球總會未來難以避免地不能再成為國際足協的獨立會員,這個只是時間問題。

在2015年的世界盃外圍賽,港足遇上國足,有香港球迷在現場噓國歌;薛基輔表示沒有收到來自北京的投訴,但面對特區政府的壓力。在任期間,薛基輔嘗試保持與中國足球之間的一定距離,以避免香港足總遭國際足協取消獨立會員資格。



前任足總行政總裁薛基輔(右)及前港足主帥加利韋特。(資料圖片/高詩琦攝)

《BBC》這篇專題報道以〈噓自己國歌–香港與一個困境(Booing your own anthem - Hong Kong and a dilemma)〉為題,講述在政治環境變化下的香港足球。報道訪問了在2012至2018年擔任香港足總行政總裁的薛基輔。

薛基輔告訴《BBC》:「難以避免地,香港足總在未來有一日不會再是國際足協的獨立會員(It is inevitable that at some stage in the future the Hong Kong Football Association [HKFA] will cease to exist as an independent member of Fifa)。」

「這個只是時間問題。」

在2018年,薛基輔離港在即,與香港球迷合照留念。(資料圖片/高詩琦攝)

根據《基本法》第149條:「香港特別行政區的教育、科學、技術、文化、藝術、體育、專業、醫療衞生、勞工、社會福利、社會工作等方面的民間團體和宗教組織可同世界各國、各地區及國際的有關團體和組織保持和發展關係,各該團體和組織可根據需要冠用『中國香港』的名義,參與有關活動。」

《基本法》第151條指:「香港特別行政區可在經濟、貿易、金融、航運、通訊、旅遊、文化、體育等領域以『中國香港』的名義,單獨地同世界各國、各地區及有關國際組織保持和發展關係,簽訂和履行有關協議。」

2018世界盃外圍賽亞洲區,國足及港足被編入C組,在2015年舉行的兩回合交鋒,國足及港足皆握手言和。有港足的主場比賽,有球迷賽前噓國歌,導致香港足總被國際足協罰款。

薛基輔認為那時候入場的觀眾部分不是球迷,他說:「毋庸置疑的,國際賽提供了一個平台,讓香港市民表達不滿。」

「噓國歌為他們提供了極大的宣傳效果。入場數字上升,很多在正常情況下不會到現場看足球的人,前來入場觀賽。」

以往港足主場比賽時,會出現主隊球迷噓國歌、舉政治標語的情況,香港足總多次因此被國際足協處罰。(資料圖片/羅君豪攝)

對於有香港球迷噓國歌,薛基輔記不起收過任何來自北京的投訴,但承認受到特區政府的壓力。

薛基輔說:「我們當然受到香港特區政府的壓力,要求我們盡全力去阻止(噓國歌)。」

「我們開展宣傳活動,在比賽引入更嚴格的保安措施,包括搜查及沒收橫額。不過,我們無法完全阻止。結果,我們多次被國際足協罰款。」

《BBC》報道稱,任職行政總裁期間,薛基輔在滿足中國要求以及保持香港足總獨立身分之間,盡力去維持一個適當的平衡。

薛基輔說:「有條不成文的規則,不要走得太近,避免被國際足協取消獨立會員地位。」

「沒有任何共享資源或知識,或者類似性質的東西。」

「事實上,我們與日本的關係更密切,他們更無私,視指導較小會員及改善亞洲足球為己任。」

《BBC》表示,曾向香港足總現任管理層發訪問邀請,但對方沒有回應。

香港足球代表隊。(資料圖片)

香港各個體育總會陸續在名稱、會徽等加上中國字眼,例如香港足總已正名為中國香港足球總會。

薛基輔說:「我對改名不感驚訝。」

「這證明了我所說,這是時間問題,這是同化過渡的一部分。」

《BBC》的報道還訪問了一位香港球迷,以及歐洲知識經濟與管理學院體育及地緣政治經濟教授西蒙查域克(Simon Chadwick)。

西蒙查域克建議:「如果香港足球想長遠發展,去政治化是明智的做法,建立一套親社會及不具威脅的價值觀。」

「最理想的情況,香港足球期待有一個中立的未來,而最差的情況,因融入內地的結構及管治而面臨滅亡。」

對於香港的體育總會在名稱加上「中國」,西蒙查域克不認為實際上會有重大轉變。他說:「自1997年以來,香港一直以中國香港的名義參加奧運,最近各體育總會的做法更多是一種象徵式的行為。不會改變人們的支持以及想法。」