劍擊｜台男花相隔36年再登奧運舞台　佳績背後主將仍有隱憂

2022年亞洲劍擊錦標賽，中華台北男子花劍隊在團體賽八強爆冷淘汰中國隊，歷史性首奪團體獎牌，一鳴驚人，當中「雙陳」陳致傑及陳弈通最為突出，後者更勝出早前的巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽，相隔36年再有台灣男花劍手在奧運中亮相。

雖然台灣劍擊發展愈來愈成熟，但早前來港參加花劍世界盃的陳致傑，道出成績背後的隱憂。



2022年亞錦賽，中華台北隊爆冷挫中國，奪得男子花劍團體銅牌。劍手分別是陳致傑（左起）、陳弈通、岳哲豪及劉印原。（FIE Facebook）

中華台北劍手挫中國 陳奕通是自學的天才小子 陳致傑轉項創奇蹟

花劍世界盃香港站，曾經贏得亞錦賽團體銅牌的台灣劍手陳致傑偕隊友來港作賽，而剛取得奧運入場券的陳弈通未有來港。陳致傑對香港甚為熟悉，以往多次來港與港隊一同訓練，這名23歲的台將同樣打入正賽，惜在首圈不敵今站銅牌得主﹑西班牙劍手拿華度（Carlos Llavador）。

2022年的亞錦賽，由陳致傑﹑陳弈通﹑岳哲豪﹑劉印原組成的中華台北男子花劍隊，摘下史上首面團體銅牌，台灣男花逐漸被人看見，其中「雙陳」的身影最為耀眼，兩人曾經躋身國際賽的次圈。陳致傑在2022年贏得U23的亞洲冠軍；陳弈通則在杭州亞運八強1分飲恨，距離再創歷史只差一步。台灣男子花劍近年實力突飛猛進，在世界舞台愈來愈有競爭力，「台灣運動訓練中心」應記一功。

陳弈通勝出奧運亞大區資格賽，取得今夏巴黎奧運的資格。（FIE Facebook）

每次奧運周期，台灣運動訓練中心亦設有培訓計劃，部分項目被選為「奧亞運培訓項目」，以兩大綜合運動會為目標，希望訓練出有力爭取佳績的台灣代表。根據台灣運動訓練中心網站，男子花劍與女子重劍被選為培訓目標，以杭州亞運獎牌為目標，而亞運過後，只剩下男子花劍是「奧培項目」之一，中華台北劍擊協會早前在社交網站確認，男子花劍是唯一的「奧培項目」，即是女子重劍在杭州亞運後已被剔除。

當被選為「奧培項目」後，當然獲得更多資助，從台灣劍擊協會2022至23年的補助文件中，除了世錦﹑亞錦﹑世青﹑亞青及亞洲U23錦標賽外，只得男花及女重獲得公費出戰國際賽，其餘劍種皆沒有。

陳致傑（右）在香港站首圈不敵西班牙劍手拿華度。（趙子晉攝）

在2022/23賽季，台灣男花在其中5站獲補助出賽，縱然文件上未明確列出分站，但根據國際劍聯網站，世界盃巴黎站﹑墨西哥站及大獎賽都靈站則沒有參賽，他們更兩度在海外訓練。來到今季，為了爭取巴黎奧運積分，「雙陳」在香港站前未曾缺席任何一站，陳致傑更曾在法國跟隨港隊一同受訓。經過大量的國際賽洗禮及海外訓練後，兩人都曾經在國際賽打入正賽32強，反映「雙陳」戰力提升不少。

「國際賽及海外訓練對我劍擊上有不少進步，外國比我強勁的劍手大有人在，我可以從他們身上學習﹑模仿，從而擴闊我的眼界，令我在劍道上的技術﹑心態再改善，繼續進步。」陳致傑坦言，以往出戰國際賽躋身正賽並非易事，連同今站今季一共4站晉身第二日的賽事，對比以往連小組出線也有困難的他來說，已經是很大的鼓舞。

陳致傑經過密集式的海外比賽及訓練後，戰力提升不少。（趙子晉攝）

對比在美留學的陳弈通，主要留台訓練的陳致傑，這一季密集地海外集訓及比賽，對他的劍擊生涯甚有幫助，「（台灣）不像香港有體育學院，可以聚集所有不同組別的劍手練習，我們平時都在各自的劍會訓練，老實說（與其他本土劍手）實力差距比較大，我們都難以提升，我反而是其他人的學習對象。」

翻查中華台北男子花劍的世界排名，陳弈通排名最高﹑以24.75分位列第68，陳致傑以1.75分之差排73位，兩人之後，已經是排190位的岳哲豪及第247位的劉印原，而以上兩名台灣代表今季僅戰一站。

中華台北劍擊協會指男子花劍現時是唯一的「奧培項目」，並表示礙於經費有限，無法派更多劍手出賽。換言之，台灣劍協將女子重劍及另外兩名男花名額預留的經費，全數用在「雙陳」出賽，讓他們爭取更多的奧運積分。

男子花劍現時是劍擊的唯一「奧培項目」。（趙子晉攝）

密集式的海外訓練，對陳致傑有一定的作用，但在巴黎奧運過後，相關政策會否更改依然是未知數，若然減少資源或投放在其他劍種上，陳致傑不一定再享有公費海外訓練的機會。「如果可行的話，我當然想（海外訓練），但現時失落奧運資格﹑礙於經費問題，不敢說日後可否長時間留在外地訓練。」

以成績論，陳弈通與陳致傑較為突出，獲得公費參加賽事亦是合理，但對整個台灣男子花劍的發展或許不是最好，陳致傑希望本土劍手的實力提升，才是台灣花劍最好出路，「我和弈通在台灣打得比較好，（團體賽）總是少一個（實力接近的隊友），現在希望新一代年青劍手趕快進步，令隊內有更好的競爭。我們的處境和香港隊有點相似，只是水平的不同，所以我和弈通都會各自努力，變得更強，等待下個隊友的來臨。」

陳致傑因為排名不及陳弈通，故以些微差距無緣爭取奧運資格，但他仍然會嘗試衝擊2028年洛杉磯奧運的資格，以及在兩年後登上亞運會及亞錦賽的頒獎台。