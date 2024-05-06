英超︱利物浦一度4球領先熱刺　李察利臣入替一傳一射連追兩球

英超周日尾場利物浦對熱刺，一場大戰因雙方近期不斷失分，一隊爭標無望，一隊爭前四不樂觀而失色不少。

主場晏菲路出擊的紅軍，今場回復勇態，上半場攻勢猛烈又致命，半場兩球領先熱刺。下半場利物浦再入兩球，不過雙方變陣後形勢有變，熱刺末段追回兩球。



爭標無望的利物浦今場對熱刺回勇，半場領先兩球。(Getty Images)

高普季尾離隊，一度在英超處於爭標有利位置的利物浦，卻因4月接連在曼聯、水晶宮、愛華頓和韋斯咸身上失分，脫離爭冠行列。2：2賽和韋斯咸一仗期間，後備上陣的射手沙拿更在比賽期間與場邊的高普口角，在位近9年絕無僅有地公開鬧出將帥不和的事件。

熱刺與維拉力爭歐聯席位，可是在超級地獄賽程崩潰下來，0：4負紐卡素，2：3負阿仙奴，0：2負車路士，吃下英超三連敗，仗多兵疲之際，還要面對最難踢的客場——晏菲路，16分鐘便失守了。

沙拿為利物浦先開紀錄。(Getty Images)

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利物浦甫開賽已施展猛烈攻勢，沙拿右路傳中球中楣，稍後埃及射手及小將艾利洛的射門被熱刺門將域卡里奧逐一擋出。16分鐘熱刺終於守不住，加普引球到禁區邊左路放一記高波大斜線，沙拿在龍門遠柱入楔頂成1：0。

熱刺落後下無力反撲，44分鐘被利物浦一次絲絲入扣的攻勢再次撕破防線——右閘阿歷山大阿諾特大轉向分予左路的羅拔臣，「啫喱仔」左路入楔後橫傳伏兵十二碼點的沙拿，「埃及之王」掃巴腳射門被域卡里奧救出不遠，羅拔臣快腳補中射成2：0。利物浦面對熱刺，半場罕有地兩球領先，14次射門8次中框，熱刺只得1次射門未能中目標，形勢一面倒。

下半場繼續是利物浦的世界，今仗表現活躍的艾利洛右路高波傳中，加普頭槌頂入，50分鐘利物浦領先至3球。紅軍今場攻勢清風送爽，59分鐘沙拿在禁區外輕輕一傳予艾利洛，這位英格蘭小將引球向左推，邊走邊射轟入一記世界波，利物浦領先至4：0。

熱刺遠遠落後，主帥普斯迪高古60分鐘一口氣作出三個調動，包括換入李察利臣和占士麥迪臣加強攻力；利物浦主帥高普則逐步收起主力，先是羅拔臣和遠藤航被收起；72分鐘班蘭莊臣右路傳中，李察利臣近門射入為熱刺破蛋；75分鐘利物浦再收起麥阿里士打和路爾斯迪亞斯。

孫興慜再次在利物浦身上取得入球。(Getty Images)

利物浦連番調動後比賽形勢逆轉，77分鐘李察利臣近門接應後，向後傳予入楔的孫興慜射成2：4，為比賽掀起一點小高潮。熱刺末段持續施壓，未能再取得入球，利物浦終以4：2擊敗熱刺。

紅軍36戰累積78分，今季肯定至少以第三名完季，亦極可能以第三名完季，因為士氣如虹的阿仙奴36戰得83分排榜首，曼城35戰得82分排第二，利物浦要後上超越兩隊，基本上只餘下數字上的可能。

熱刺吃下四連敗，爭奪歐聯席位的機會愈來愈渺茫，就算維拉周日同樣落敗，熱刺35戰得60分，較維拉少踢一場，但仍落後7分之多。

英超周日賽果

車路士 5：0 韋斯咸

白禮頓 1：0 阿士東維拉

利物浦 4：2 熱刺



英超周六賽果

阿仙奴 3：0 般尼茅夫

賓福特 0：0 富 咸

般 尼 1：4 紐卡素

錫菲聯 3：0 諾定咸森林

曼 城 3：0 狼 隊

