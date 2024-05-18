告別高普｜細數高普時代利物浦每個球季　從奠基到離開仍留下信念

2015年5月，高普抱着些許遺憾離開了多蒙特；同年10月，他朝氣勃勃地踏進當年的米活訓練場，就任利物浦主帥，在記招上不經意地吐出一句：「我是普通的一個（The Normal One）。」

他一點都不普通，他逐塊撿起紅軍七零八落的磚瓦，一步一步，重新建構輝煌。

9個球季轉眼過去，利物浦在高普麾下創下絕佳戰績，重奪歐聯、更捧起了第一個英超冠軍，重新登上世界最強球隊的行列。

只是跟在多蒙特那時一樣，球會登上新的高度，但高普也耗盡了心力，只是這次他已不再年輕，56歲卻已白髮蒼蒼、滿臉倦容，他希望把握仍健康的時間過平凡生活。

高普要走了，但一如以往，他盡可能為球會奠下了日後根基。這一篇，讓我們一起回顧高普在利物浦9個球季間的高低跌宕。



高普（右）最終取代了羅渣士（左）。（Getty Images）

利物浦在2013/14球季結尾與英超冠軍失諸交臂，這個亞軍也成為班頓羅渣士任內聯賽成績的最高點，紅軍想要突破就要改變。2015/16球季，不僅是多年隊長謝拉特離隊後第一季，球季展開僅兩個月，紅軍就迎來近年最重要的轉變——開季9場比賽僅得1勝之下，羅渣士被炒，萬眾期待的高普正式登上主帥位置。

高普在2009/10及2010/11球季，兩度領多蒙特打破拜仁慕尼黑壟斷奪得聯賽冠軍，也在2011/12打入歐聯決賽；更令球迷期待的，是「蜜蜂兵團」許多曾名不經傳的年輕球員在高普視下，成長為世界級球星，馬里奧葛斯、曉姆斯、羅拔利雲杜夫斯基、紐尼沙軒、香川真司……對於沒有無限資金的利物浦來說，一切彷彿天造地設。加上高普在多蒙特的執教風格，以逼搶、快速行軍和流麗攻勢聞名，他在球隊入球後的慶祝、球員管理方針，一切一切，都成為「熱血足球」的代名詞。

高普在上任記招上自稱是The Normal One。（Getty Images）

第一季：2015/16 高普初上任 紅軍兩入決賽

（英超第8、足總盃第四圈、聯賽盃亞軍、歐霸盃亞軍）

高普在英超開季後兩個月接手，任內第一場賽事，是2015年10月17日作客該季最終獲亞軍的熱刺，利物浦以0：0全身而退；之後兩場賽事都是1：1的和局，直到第4場——對般尼茅夫的聯賽盃第四圈，紅軍終於以1：0擊敗對手，高普取得了上任後首勝。10月31日，利物浦3：1擊敗車路士，是高普的英超第一勝。

儘管紅軍該季在聯賽並沒有特別大起色，反而平了近年最低排名，只得第8位，繼續無緣歐聯。但驚喜的是在聯賽盃和歐霸盃都能打入決賽，「雙亞軍」未必能滿足部份奄尖的球迷，尤其是在歐霸盃決賽1：3不敵西維爾時，左閘艾拔圖摩蘭奴的表現招來廣泛批評。不過，高普執教第一季總算有突破，令球迷都能抱着審慎樂觀的態度期待將來。

歐霸盃決賽失利，但高普上任第一季便打入決賽，燃起了盼望。（Getty Images）

2016/17：站穩陣腳 開始奠基

（英超第4、足總盃第四圈、聯賽盃4強）

高普的第二季，荷西安歷基、祖阿倫、賓迪基、巴洛迪利等象徵利物浦浮浮沉沉的球員正式離隊，並簽入了幾個日後因各自原因影響力極大的球員：沙迪奧文尼、韋拿杜姆、祖爾馬迪普和卡利奧斯，同時發挖了當年的明日之星阿歷山大阿諾特。

這一季，利物浦的聯賽戰績有所改善，並在煞科日擊敗米杜士堡，力壓阿仙奴，重返歐聯席位。

利物浦在煞科日擊敗米杜士堡，重返歐聯。（Getty Images）

2017/18：簽入重要收購 歐聯飲恨

（英超第4、足總盃第四圈、聯賽盃第三圈、歐聯亞軍）

這一季季初，相信香港的利物浦球迷都印象深刻——高普率軍來港參加英超亞洲盃，在旺角大球場的公開操練引來熱烈迴響，儘管高普似乎沒有對香港場地留下什麼好印象。

更重要的是，紅軍當時終於解決了菲臘比古天奴的轉會問題，將他賣到巴塞隆拿換來逾億鎊轉會資金，夏天首先簽入了穆罕默德沙拿，這位埃及射手此前在車路士並不成功，加盟利物浦之初也引來不少質疑的聲音，沙拿連場熱身賽入波，在香港大球場也射破了李斯特城，他之後的成就、在紅軍的重要性，也無需再多言。

2017年，初加盟利物浦的沙拿在旺角大球場與球迷合照。（Getty Images）

除了沙拿，來投的還有安德魯羅拔臣，當時轉會費僅1000萬英鎊的他並沒有引來太多關注，但重要性不言而喻。而在同一轉會窗加盟的阿歷士張伯倫，在受傷患所困前也曾有莫大影響力。

這個球季的夏、冬轉會窗，可說是紅軍近年最成功的，冬季轉會窗還大灑7500萬英鎊簽入了雲迪積克，刷新當時足球史上後衛最高轉會費（後被曼聯的哈利馬古尼以8000萬鎊刷新）。

利物浦在2017/18球季簽入了不少近年最重要的收購，包括雲迪積克。（Getty Images）

沙拿和雲迪積克立刻展現了世界級的實力、也直接將利物浦整體實力提升了一個層次，紅軍相隔11年再度打入了歐聯決賽，面對皇家馬德里，結果不如人意：沙拿在被沙治奧拉莫斯一次粗野犯規下肩膊受傷，哭着離場的模樣令人心酸；禍不單行的是，門將卡利奧斯接連犯下低級錯誤，利物浦最終1：3輸給了皇馬，卡利奧斯完場後崩潰痛哭，儘管事後有指他是在遭對手球員衝撞後，似乎出現腦震盪的症狀而影響表現，但賽果已定。

高普當時已是第三度領利物浦打入決賽、生涯兩次殺入歐聯決賽，都亞軍收場，雖然令人遺憾，但這一季承接了上一個球季增兵，球隊實力、整體陣容深度都已大大提升，奠定了紅軍緊接的成功。

2018/19：獲得「最後拼圖」艾利臣 完全體紅軍雙線衝冠

（英超第2、足總盃第三圈、聯賽盃第三圈、歐聯冠軍）

高普花了首三季的時間慢慢為利物浦換血、發掘新秀，奠定了基本陣容，今季初再作一個關鍵調整——7月由羅馬以5500萬英鎊簽入艾利臣比加，也意味前一季在歐聯失利的卡利奧斯在紅軍已不會再`有機會，同個轉會窗，還有法賓奴加盟，拿比基達和梳頓沙基利也一同加盟。

持續的投資、補強之下，這時的利物浦已成為「完全體」，在高普入主後首度有力挑戰聯賽冠軍，最後雖然以1分之微輸給曼城，但也以97分成為英超史上最高分亞軍，實力之強有目共睹，這也可說是高普與哥迪奧拿在英超鬥法的起點。

當然，這一季的焦點始終在歐聯，僅是4強對巴塞隆拿已足夠所有紅軍球迷回味一輩子：首回合落後0：3，次回合在晏菲路球場竟上演奇跡反勝，而阿歷山大阿諾特的「Corner taken quickly（快開角球）」、造就奧歷治射入反超前的一球，無疑也是寫入歷史的一刻。最終利物浦在決賽擊敗熱刺，自2005年後再奪歐聯冠軍，「大耳盃」成為了高普在利物浦的第一個錦標，利物浦市也終於辦得成盛大的巴士巡遊，將整個利市染紅。

2019/20：英超、世冠盃首冠 紅軍登頂

（英超第1、足總盃第五圈、聯賽盃8強、歐聯16強、歐超盃冠軍、世冠盃冠軍）

經過兩季重金投資，這一季利物浦在轉會方面並沒有那麼進取，僅以1750萬鎊簽入了以培養為主的16歲小將哈維艾利諾，及後備門將阿祖安。但紅軍至此就如一架運行順暢的跑車，銳不可擋，季初先在歐洲超級盃擊敗上季歐霸盃盟主車路士，再首度舉起世界冠軍球會盃的錦標。

回歸聯賽，利物浦氣勢如虹，創下許多紀錄：最多主場連勝（跨季24場）、最大領先差距（25分）、單季最多勝仗（32場）、最多連勝（18場）。到了半季、踢了19輪聯賽後，利物浦仍保持着18勝1和的驚人戰績，獲55分；次席的李斯特城有39分在手，但也落後紅軍16分之多，失準的曼城只能排在第3名。

利物浦簽入了艾利臣比加，陣容更趨完整。（Getty Images）

季中新冠病毒疫情爆發，英超由3月13日一直停頓至6月中，才以閉門方式重新展開餘下9輪的聯賽，在聯賽重啟時，紅軍已領先曼城22分之多，奪冠可說只是時間問題，即使利物浦未能複製阿仙奴的全季不敗封王，仍在6月25日、車路士擊敗曼城後，正式鎖定了聯賽冠軍，這也是利物浦在英超年代的第一個頂級聯賽冠軍、也是球會史上第19個頂級聯賽冠軍。

儘管因疫情，利物浦只能在沒有球迷的晏菲路球場舉起冠軍獎盃、也無法再以巡遊全市慶祝，但英超首冠的份量，絕對是高普任內最重要的一個錦標、這季也是高普任內最輝煌的一季。

2020/21：疫情下失主場威力

（英超第3、足總盃第四圈、聯賽盃第四圈、歐聯8強）

這季英超在疫情下展開，絕大部份賽事都以閉門形式舉行，這也意味利物浦一直引以為傲的主場威力盪然無存，全季19場主場僅得10勝3和6負，比作客的10勝6和3負更差一點，只能在季初短暫地上過榜首，最終以第3名完成，也沒有獲得任何錦標。

轉會方面，雖然受限於疫情，但夏季簽入了中場堤亞高艾簡達拿，另外有前鋒迪奧高祖達和森美卡斯。後兩者的作用不需多談，但艾簡達拿的傷患，令他成了當時紅軍少有的失敗轉會；而且據傳他的薪金排在隊內前五名，卻長期無法上陣，難免影響球隊日後的轉會操作。

2021/22：衝擊四冠 雙冠作結

（英超亞軍、足總盃冠軍、聯賽盃冠軍、歐聯亞軍）

英超終於迎來復常，球場滿座，利物浦的戰績也有所起色。季初紅軍也擲下8300萬鎊，簽入的路爾斯迪亞斯和伊巴謙干拿迪，前者更有立竿見影之效。可惜又是一樣的故事線——全季28勝、8和、僅得2負的佳績，仍然不足以讓紅軍再度捧起英超冠軍，因為曼城又一次以1分之差擊敗了利物浦。

不過紅軍今季在四線表現極為全面，除了聯賽，更連奪足總盃和聯賽盃冠軍，可惜的是再次殺入歐聯決賽，卻未能再奪冠，本來的四冠夢變成本地雙冠軍，但也算不俗。然而，這一季踢足所有賽事、所有盃賽都踢入決賽，以利物浦的陣容和踢法，消耗極大，也為下一季的下滑埋下了伏筆。

利物浦成為本地雙冠王。（Getty Images）

2022/23：傷兵累累 戰績大跌

（英超第5、足總盃第四圈、聯賽盃第四圈、歐聯16強）

利物浦最終只能以第5名完賽，錯過了歐聯資格，夏季轉會窗重金收購的達雲紐尼斯未能即時交出表現是關鍵嗎？也許有影響，但更大問題是，在羅拔圖法明奴離隊、占士米拿又大一歲、拿比基達和艾簡達拿持續受傷之下，沒有簽入一位能擔起核心任務的中場。

在沒有可靠的核心之下，更大問題是利物浦的傷患非常嚴重：36次個人傷患，其中有10次是腿筋（Hamstring）受傷，從前線的路爾斯迪亞斯、傷兵常客祖達、中場的拿比基達、到後防的雲迪積克、甚至門將艾利臣比加，無一能避過受傷，外界普遍認為這是因為上一季紅軍在各項賽事都踢到最後、球員身體早已透支，再加上卡塔爾世界盃在季中舉行，損耗更大。昔日能串連整支球隊的核心位置一是受傷、一是不在狀態，引以為傲的逼搶也沒法再維持。

2023/24：耗盡心神 最後一舞

（英超第3名、足總盃8強、聯賽盃冠軍、歐霸盃8強）

夏季轉會窗，利物浦終於痛定思痛決心簽入中場球員，未料卻捲入了一大鬧劇，紅軍破天荒豪擲逾1億歐元，希望簽入白禮頓中場卡斯度，惟對方拒絕、堅持跟車路士早有協議，只想加盟藍戰士，次選的拉維亞也改變心意，同樣轉投車路士，紅軍在交易中灰頭土臉。儘管馬後炮的話，卡斯度在車路士表現平平、拉維亞更未及表現太多已因傷收咧，2000萬歐元簽下來的遠藤航，性價比似乎更高。

到季中，傷兵問題再一次來襲，雖然利物浦打了漂亮一仗，以僅有的健康主將配上大部份青年軍陣容，還是將聯賽盃贏下來，但這也成為了高普在利物浦最後一個獎盃。連續多季多線作戰，不僅累壞了球員，高普的容顏近年也急速蒼老，他現年56歲，外貌卻似乎更老一點。紅軍未能在四線作客堅持到最後，最有希望的聯賽冠軍，也在衝冠最後直路失速。

1月26日，高普投下震撼彈，宣布會在季尾離開利物浦，「我已耗盡能量了，無法再不斷不斷地去做這件事……」這次跟他當年離開多蒙特有相似之處，大概也是覺得自己任內已領球會贏過能贏的錦標、卻無法再領軍登上新的高度；不過這次不同的是，高普年過半百，雖然絕對不算老，卻也不是當年還朝氣勃勃希望尋找新挑戰的他，此刻他更想休息，「趁還有時間，嘗試過一下正常的生活」。

但，跟他離開多蒙特時一樣的，是高普領軍多年，也重新喚醒利物浦作為強隊的自覺、更現代化的硬件、發挖了青訓系統的潛力新秀，奠下了未來發展的基礎。高普離開，對利物浦一定是打擊，但回望高普接手前和現在的利物浦，便明白他帶給紅軍的改變，是有多偉大；無論後來者能否超越高普的戰績，也肯定無法撼動高普成為近十年利物浦最關鍵人物的事實。