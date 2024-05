告別高普｜重溫利物浦9年智慧金句　平凡德國大叔譜紅軍新傳奇

2015年10月8日,高普(Jürgen Klopp)出任利物浦主帥,9年來他不止帶領紅軍重奪歐聯錦標和首次贏得英超冠軍,再次令昔日班霸變回巨人,這位個人魅力超強的德國教頭能言善道,留下大量充滿智慧的金句。

他離開利物浦的這一刻,讓我們再次細味高普說過的名言。



2015年10月8日,高普(Jürgen Klopp)出任利物浦主帥。(Getty Images)

1. 「我們要由懷疑者變信徒」(We have to change from doubter to believer)



背景:

2015年10月8日,高普成為領隊後率先接受利物浦官網訪問,當被問到他有什麼話要跟球迷說,他的回應是:「給利物浦球迷的訊息?我們必須由懷疑者變信徒——由現在立即開始」(A message to those Liverpool supporters? We have to change from doubter to believer – now)。

高普當時稱,「利物浦這個大家庭目前太過緊張、悲觀和在自我懷疑,這一刻他們失去信念。輝煌歷史是件好事,但只能用來留念,現在我們有可能書寫歷史新一章。」

高普僅用上數個月時間,便帶領球隊以表現和成績,令球迷漸漸相信他的說話,重新灌注熱情的晏菲路,再次成為其他球隊難以攻陷的碉堡。

高普成為利物浦領隊後首個記者會,形容自己為:「我是平凡的一個」(I am the normal one)。(Getty Images)

2. 「我是平凡的一個」(I am the normal one)



背景:

2015年10月9日,高普成為利物浦領隊後首個記者會。席上有記者問他:「當摩連奴初到英格蘭,他在首個記者會上形容自己是『The Special One』(特別的一個),你會如何形容自己?」

高普搖搖頭,笑着回應:「我不想形容自己」,隨即說:「這間房內有沒有人認為我可以帶來奇蹟?沒有。我絕對是個平凡人,來自黑森林,我媽媽可能正在電視機前看着這個記者會,一個字也聽不懂我在說什麼,但感到非常自豪。」

他重申自己只是個平凡的傢伙,「如果要套用在這裏的話:我是平凡的一個(I am the Normal One)。」

高普的機智回應,博得全場大笑。他之後補充,「我是個十分平庸的球員,在德國一間特別的球會緬恩斯當上領隊,然後有個美好的機會接掌多蒙特這間特別的球會7年。對雙方來說,離開是個最好選擇,所以現在我身處這裏,希望能享受工作。每個人都跟我說英國媒體怎麼樣,所以一切取決於你們來顯示他們全是騙子。」

初到貴境,英國記者以一個不易答的問題考驗他,高普妙語連珠的回應,不止充滿幽默感,亦反映他謙遜平實的作風,跟摩連奴一樣,甫到英倫執教,已教人印象深刻。他之後用行動證明所言非虛,作風平易近人毫無架子,不時到酒吧跟球迷飲啤酒和互動,「親切大叔」形象深入民心。

2018/19球季開鑼前,利物浦被視作曼城的「最強挑戰者」,高普以:「我們仍是洛奇,不是德拉戈」回應。(Getty Images)

3. 「我們仍是洛奇,不是德拉戈」(We are still Rocky Balboa, not Ivan Drago)



背景:

2018年8月10日球季第一仗前記者會,熱愛《洛奇》電影的高普,以一句:「我們仍是洛奇,不是德拉戈」(We are still Rocky Balboa, not Ivan Drago)來形容球隊那一季展望。他領軍3季之後,利物浦被視為曼城的最大挑戰者,他以上述說話回應。

記者初時以為,他想說紅軍仍是處於下風一隊(underdogs),高普隨即解釋,「那跟作為下風一隊無關,絲毫沒有半點關係。我渴望勝利,而洛奇贏了。現在我們已有最強工具?那不是事實,曼城去年是支了不起的球隊,他們買入馬列斯;熱刺是支了不起的球隊,他們排名也較我們更前。」

「我們的潛力很好,要看看如何運用……我只想我們去戰鬥,而不是在想我們是下風一隊。我無興趣成為下風球隊,是的,那曾經數次發生,但並不是我希望那樣,那只是個事實。我不會視我們為下風球隊,我認為我們是支需要去挑戰,做得更多,跑更多、跳更多的球隊,就是這樣。」

2018/19球季歐聯4強,利物浦次回合奇蹟反勝巴塞隆拿出線。(Getty Images)

4. 「如果我們做不到,就讓我們以一個最美麗的方式去失敗吧」(If we cant' do it, lett' fail in the most beautiful way)



背景:

2018/19球季歐聯4強,利物浦首回合作客0:3落後巴塞隆拿,次回合晏菲路主場出戰,兩大前鋒沙拿、法明奴均因傷缺陣下,反勝晉級似是不可能任務,高普在賽前記者會一席話,成為經典:「我們仍有希望,這就是足球。我們不是處於一個100%能發生的狀態,但這就是足球。男孩們的勇氣……世上其中兩個最佳射手不能上陣,而且我們必須在90分鐘內射入4球。」

「只要我們場上有11個球員,便會嘗試90分鐘內給這次歐聯賽事有個體面的結局,計劃就是這樣。」高普揚言:「如果我們做到,會是極之美好;就算我們做不到,就讓我們以一個最美麗的方式去失敗吧」(If we can do it, wonderful. If we can't do it, let's fail in the most beautiful way)。他那如詩一般的名句,果然成功激發利物浦眾將鬥志,次回合4:0大勝巴塞隆拿,奇蹟晉級決賽並最終封王。

2018/19球季英超利物浦以97分得亞軍,高普揚言:「我們會捲土重來」。(Getty Images)

5. 「我們會捲土重來」(We will go again)



背景:

2018/19球季,利物浦在聯賽獲得97分,那是英超歷來第3最高得分,可惜仍以1分之微不敵曼城,只得亞軍。

2019年5月12日球季煞科當日,利物浦以2:0擊敗狼隊,曼城在落後下,4:1反勝白禮頓,球季塵埃落定,賽後紅軍高普揚言:「我們會捲土重來」(We will go again)。他指出,「我100%肯定,這是利物浦歷來最強球隊之一)。

高普講得出做得到,之後一季利物浦即以99分封王(曼城以81分得亞軍),在2019/20球季首嚐英超冠軍滋味,助紅軍時隔30年再次贏得英格蘭頂級聯賽錦標,他本人亦晉身史冊。

高普帶領利物浦贏得歐聯冠軍後,接受電視台訪問時高唱:「Let's talk about six, baby」(Getty Images)

6. 「來讓我們一起談論6(次歐聯冠軍)吧,寶貝」(Let's talk about six, baby)



背景:

2019年6月1日歐聯決賽利物浦擊敗熱刺封王,第6次成為歐洲之王,高普賽後風騷接受電視台訪問,他說道:「總是會有些人跟他說:『是啊,但你不會贏到的』,但現在……」

高普說到這裏突然「歌」興大發,將以下內容唱出來:「來讓我們一起談論6(次歐聯冠軍)吧,寶貝,來讓我們一起談論關於你和我,或許來讓我們一起談論關於一切好事與壞事」(Let's talk about six, baby, let's talk about you and me, let's talk about all the good things and all the bad things there may be)。利物浦球迷向來以「唱得」聞名,同樣愛唱返幾句的高普,與紅軍實在是天作之合。

高普帶領利物浦首奪英超冠軍,向球迷寫下一封感人長文。(Getty Images)

7. 「英超冠軍是為你而贏的」(Winning the Premier League is for you)



背景:

2020年6月25日,曼城作客1:2不敵車路士,利物浦提早鎖定成為英超冠軍,高普接受利物浦官網獨家訪問,給球迷簡單一句話極窩心:「我的訊息是:英超冠軍是為你而贏的」( My message is: Winning the Premier League is for you)。

4日後他更首度在利物浦《迥聲報》向全市球迷發公開信,長文訴心聲,闡述他當上利物浦領隊的奇妙旅程,並特別多謝杜格利殊和謝拉特兩位球隊名宿,「杜格利殊是球會的靈魂,他對利物浦的了解和球會對人們的意義,對我們所做一切極為重要。我看到他在我們確定成為冠軍之後如何高興,他的笑容對我意義重大,無法用言語來形容。」

「謝拉特是球會雙腿。他以球員身份用很多方式帶領球會,沒有任何人較他更值得擁有這個冠軍。他跟杜格利殊均是球會象徵,在這種時刻,我們必須謹記所有前球員和領隊的貢獻,幫助我們達到今天的位置。」高普多謝麾下球員、前球員、班主和球迷的支持,在疫情下奪冠,他亦呼籲球迷不要聚集慶祝,留待之後疫情過去才開派對。

2024年1月26日,高普開記者會宣布季尾離隊。(Getty Images)

8. 「我筋疲力盡了」( I am running out of energy)



背景:

2024年1月26日,高普開記者會宣布季尾離隊。「我絕對地愛這球會的一切,這城市的一切,我們球迷的一切。我愛這球隊、職員和所有事情。但我仍要作出這決定,顯示我確信這是必要的。」

「我筋疲力盡了。」他說,「我現在沒有問題……我知道自己不能重複、重複、重複、重複做這份工作。」選擇季中投下這枚震撼彈,高普稱,「我們在一起這些年後,經過共處的時光和經歷,對你們的尊敬和愛與日俱增,我至少欠你們一個真相,而這就是真相。」

高普突然公布離隊,坊間立即傳言四起,有說他是因為班主FSG在收購球員的投資不足意興闌珊,他親自解畫訴說理由,那就是他累了。

利物浦敗走葛迪遜公園,英超爭標希望幻滅。(Getty Images)

9. 「我真的明白球迷感受,為此我非常抱歉」(I really feel for the people, I am really sorry for that)



背景:

2024年4月24日,利物浦0:2不敵愛華頓。今季曾處於英超爭標有利位置,4月份接連多場失分,到作客敗走葛迪遜公園,爭冠希望基本上已經幻滅。「明顯地,這不是歷來最激動人心的表現,我真的明白球迷感受,為此我非常抱歉。」

「我們之前從未在這裏敗陣,感覺很不一樣,我真的很抱歉。那絕對是沒有必要,但就是發生了。」高普領軍近9年,作客愛華頓今季前未嘗敗績,想不到最後一次到訪竟失手,賽後記者會他多次跟球迷說對不起。

高普,多謝你!(Getty Images)

10. 「當你加盟時,人們如何看你不太重要;當你離開時,他們如何看你才重要得多」(It's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave)



背景:

時間回到2015年10月9日,高普成為利物浦領隊後首個記者會,他被問到希望人們如看待他,高普的答案:「當我離開多蒙特,最後一句話是:『當你加盟時,人們如何看你不太重要;當你離開時,他們如何看你才重要得多。』」

離別在即,高普接受利物浦官網訪問回顧帶領紅軍這段歷程,「我2015年加盟,現在像是已經在這裏已經25年那麼久!」他說移居英國工作「一秒也沒後悔」,談起在晏菲路的種種,高普揚言:「在利物浦贏一個冠軍,價值相當於在其他球會贏五次那麼多。」

訪問他的Kelly Cates(亦即是紅軍名將杜格利殊的女兒)問起,「離開利物浦你會帶走什麼?」高普回答:「大量回憶。我們將一生中最巔峰的時間貢獻給利物浦,反之亦然」,他還改編了利物浦的口號「你永遠不會獨行」(You'll Never Walk Alone),「明顯地,我可以去想,我的人生中不會再獨行(I'll never walk alone again in my life)。」

訪問影片最後, 高普再次說出當日在紅軍首個記者會上的這一句:「當你加盟時,人們如何看你不太重要;當你離開時,他們如何看你才重要得多」(It's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave),完美呼應他上任時一席話,為他的紅軍生涯寫下圓滿句號。