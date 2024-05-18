告別高普｜執教利物浦最佳十一人　回憶紅軍近年最巔峰時刻

德國教頭高普（Jürgen Klopp）離開利物浦，這接近9年間，相信他曾為「紅軍」球迷帶來過不少美好又動人的回憶。

他治下的利物浦風格進取，前場逼搶經常令對手方寸大亂，當然紅軍在這多年期間，防守的進步亦不可忽視。這篇文章中，《01體育》會選出高普執教時期的利物浦最佳十一人。



高普帶領的利物浦，以4-3-3陣式最為著名，今次評選當然也以同樣方式。

門將：艾利臣（Alisson Becker）

艾利臣是這個位置的不二人選。（Getty Images）

提到利物浦的門將，相信不少人腦海中第一時間浮現的，會是卡利奧斯（Loris Karius）。高普在2015年10月上任後，次年5月買入卡利奧斯，與當時正選門將米洛列特（Simon Mignolet）競爭。

然而米洛列特常有甩漏，卡利奧斯又在2017/18歐聯決賽中犯錯後一蹶不振，艾利臣在2018年7月，以當時最高門將身價加盟利物浦，不過這名巴西門將用其穩固而出色的表現，在之後數季幫助利物浦奪得歐聯及隊史首座英超冠軍，至今仍是紅軍主力門將，絕對對得起自己的高昂身價。

中堅：雲迪積克（Virgil van Dijk）

雲迪積克加盟後，大大改善利物浦向來防守不穩的缺點。（Getty Images）

雲迪積克是利物浦史上最貴收購，當時以史上最高身價後衛身份加盟。高昂身價曾令這名荷蘭中堅被外界質疑，他很快便用表現證明自己。2018/19球季被認為是他生涯最巔峰時期，也讓他的名字被拿來與不少史上最出色中堅比較。

他在2017年12月加盟後，球隊防守有明顯改善，聯賽失球從上一季的42球跌至38球，翌季利物浦只失整個聯賽最少的22球，一洗球隊過去「有前無後」的批評。雖然受重傷後被指狀態大不如前，但今季雲迪積克表現回勇，數據比巔峰時甚至更出色。

中堅：祖爾麥迪比（Joel Matip）

與雲迪積克拍檔的中堅人選，可說是這個陣容最難決定之處。（Getty Images）

雲迪積克的最佳拍檔是誰，可能是這個陣容最大的懸念，同樣也是最大爭議的地方。高普在利物浦執教過一段時間的中堅，除雲迪積克外有祖高美斯、祖爾麥迪比（Joel Matip）和洛夫雲（Dejan Lovren）。

洛夫雲可以先撇除不理，祖高美斯與麥迪比之爭，其實也時常成為利物浦球迷之間的話題。祖高美斯更快更強壯，但相對地位置感、防守能力較差；麥迪比則較穩定，因此高普在關鍵大戰時，都更傾向派出這名喀麥隆中堅。

麥迪比較為人忽視的一點，是他身為中堅具有不錯的助攻能力。效力利物浦8季，他錄9入球5助攻，比不時客串兩閘的祖高美斯更突出（9季5助攻）；歐聯奪冠一役，他便在87分鐘助攻奧歷治（Divock Origi）射成2：0，粉碎熱刺反撲希望。

左閘：安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）

羅拔臣可說是高普在利物浦最得意門生之一。（Getty Images）

2021年從準備降班的侯城以800萬鎊身價加盟，相信最初沒有太多人會對羅拔臣有什麼期望，不過很快他便取代原先正選左閘、「炸彈人」艾拔圖摩蘭奴（Alberto Moreno），成為球隊主力至今。

羅拔臣不吝氣力又熱血拼搏的風格，向來受利物浦球迷歡迎，加上他攻守俱佳，與阿歷山大阿諾特在兩側合力傳中發動攻勢，是紅軍前幾年最強力進攻手段之一。

右閘：阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）

阿諾特近年防守備受詬病，但無損他在利物浦地位。（Getty Images）

25歲的阿諾特出身利物浦青訓，憑藉在右路的精準傳中，曾被討論為世上最佳右閘之一。他最經典鏡頭，莫過於歐聯面對巴塞時，快開角球予奧歷治（Divock Origi）射入，助利物浦反勝巴塞晉級決賽，並在當季捧起歐聯獎盃。

近年他防守能力備受批評，更被高普及英格蘭國家隊主帥修夫基安排過轉任中場，但其傳中及長傳能力依然優秀，今季不時會移入中路位置幫忙組織並發動進攻，仍是球隊不可或缺主力。

中場：佐敦軒達臣（Jordan Henderson）

佐敦軒達臣在高普執教下成長不少。（Getty Images）

或許實力與地位都無法與謝拉特相提並論，不過帶領利物浦重奪歐聯，並贏得隊史首次英超，這兩項成就已讓軒達臣成為利物浦隊史最成功隊長之一，其領導能力亦獲外界肯定。因此說到高普任內最佳十一人，「神軒」定必榜上有名。

加盟利物浦初期，軒達臣表現普遍未受球迷認同，其創造力更常遭詬病，不過高普執教後他表現逐漸進步，數據最佳一季是2021/22，各項賽事有3個入球及7次助攻，不再是一名單純的工兵。

中場：占士米拿（James Milner）

「通天老棺」占士米拿。（Getty Images）

占士米拿最為人熟知的，應是他幾乎能勝任球場上所有位置，也因此被球迷及媒體稱為「通天老棺」。

他固然不是高普麾下的常規主力，大部分時間都是填補傷兵空缺，又或是在後備時間上陣穩定軍心，不過高普一直十分器重占士米拿，並多番挽留：「我能告訴你，沒有占士米拿的話，我們不會獲得近年的成功。」

高普又稱讚他是自己遇過最出色的球員之一，「我們結束比賽的方式，便是讓占士米拿入替，然後他會用超級專業的方式完成」。占士米拿的存在對更衣室尤為重要，奪得歐聯冠軍後，高普坦言「若沒有占士米拿在賽前為一名外國領隊跟球隊談話，這一切都不可能發生」。

中場：韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）

韋拿杜姆是利物浦數年前奪歐聯及英超冠軍的中場主力之一。（Getty Images）

位置所限，韋拿杜姆及法賓奴（Fabinho）也是二選一的選擇題。前者全面，後者穩定，兩人巔峰時都是世界頂級球員。韋拿杜姆在紐卡素大部分時間司職進攻中場，一季入球達到雙位數，轉投利物浦後職責變為「技術型工兵」，直接參與入球次數大減。

當時利物浦的比賽風格，很概括地形容就是由三名工兵中場控制或奪取球權，然後配合兩翼或兩閘進攻，並不斷地重複這個步驟，所以他的入球減少不足為奇。

筆者選擇韋拿杜姆，是因為他更加全能。法賓奴防守貢獻當然優勝不少，而韋拿杜姆數據上明顯更勝一籌的，是傳球及盤球能力。利物浦奪英超冠軍的2019/20球季，這名荷蘭中場傳球成功率全隊最高，是全隊唯一超過90%的球員。

其實法賓奴亦相當出色，從這兩人之中選擇韋拿杜姆，某程度只是個人主觀喜好。（Getty Images）

數據網站FBREF顯示，2019/20球季他成功過人41次，在隊內僅排於前場三叉戟之後；其威脅性盤帶及傳球（兩者定義都是從近6次傳球中，在對方半場向底線推進10碼或進入禁區）亦分別排在隊內第6及第5，可說是當時利物浦的中場發電機，個人認為更符合高普三中場戰術中，幫助兩側進攻的「全能中場」形象。

他在紅軍的入球貴精不貴多，最難忘的當然是歐聯四強次回合對巴塞下半場後備上陣連入兩球，助球隊奇蹟反勝晉級決賽。

左翼：沙迪奧文尼（Sadio Mane）

利物浦過去幾年的強大，文尼作為進攻副手功不可沒。（Getty Images）

前場三個位置其實懸念不大，能在左翼位置與文尼爭奪的，便只有路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）。後者雖然個人技術出眾，但過於「獨食」和失機的問題時常出現，加上效力時間尚短，縱然已贏過足總盃及聯賽盃，可在數據及成就上均難與文尼比較。

中鋒：法明奴（Roberto Firmino）

法明奴是三叉戟中星味最弱一個，但其作為支點及策應的作用不能忽視。（Getty Images）

作為中鋒，法明奴在利物浦入球不算多，他的作用更多是為兩邊的文尼及沙拿吸引防守，或在中路策應二傳，又擅長在高位逼搶。

這名巴西人將這份配角工作做得不錯，後來加入的祖達（Diogo Jota）雖十分全面，但在帶動球隊進攻方面，仍及不上法明奴。

高普曾稱讚過他在球隊中的作用：「他非常重要，能串連球隊，在空間不多的範圍內擁有這麼一名具有足球智慧的人，能讓你在該處展開進攻。像他這樣無私而偉大的球員並不常見。」

右翼：沙拿（Mohamed Salah）

右翼位置絕對非沙拿莫屬。（Getty Images）

沙拿在利物浦的「功績」，相信也不用作太多介紹。2017/18加盟首季，即在聯賽攻入32球，打破38場制英超紀錄並奪得神射手。之後沙拿亦一直為利物浦頭號得分手，是球隊當之無愧的絕對核心。

總結

高普在利物浦執教不足九年，時間不短，但也算不上很長。加上贏得歐聯及英超的陣容上重疊之處甚多，所以人選上只有幾個位置會有爭議。

高普為利物浦留下的陣容仍甚有潛力。（Getty Images）

從另一個角度看，也能看到高普與利物浦成功建立出一套能夠爭奪錦標、而且維持時間不短的陣容。當然不少昔日功臣如今都已離隊，雲迪積克及沙拿這兩員大將也逐漸年長，但高普近年亦買入不少出色球員，例如麥亞里士打、蘇保斯拉爾、遠藤航、路爾斯迪亞斯、祖達等等，更有一眾潛力無限的年輕小將。

因此紅軍球迷也不用因高普離隊而太悲觀，過往的風格可能有所變化，但高普執教過的弟子與其一貫拼搏精神，相信仍會繼續照耀晏菲路球場。