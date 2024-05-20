高普深情告別利物浦：別停止相信　突開金口高唱史諾打氣歌︱英超

英超煞科日，焦點不止阿仙奴與曼城爭標，歐洲賽資格和護級的競逐，篤定獲第三名的利物浦，在主場晏菲路為離任在即的領隊高普和一班職球員展開一場感人的告別派對。

當大家正為來季沒有高普領軍而擔憂，這位德國主帥再次為紅軍大家庭注入信念，還大方高唱繼任人史諾的打氣歌曲，請球迷用給他的支持，熱情為史諾打氣。



利物浦主場晏菲路為高普舉行一場感人告別派對。（直播截圖）

煞科日利物浦已無甚可爭，對狼隊無論輸贏均已確定得第三名，歐聯資格已袋。不過一班球員依然盡力演出，麥亞里士打和昆沙各入一球，利物浦2：0擊敗狼隊，以一場勝仗送別領軍近9年的高普。

賽後沒有球迷離場，高普和他的教練團隊穿上一件紅色衛衣，前面寫上「多謝」（Thank you）和「愛」（Luv），中間的心型是球迷在晏菲路打氣的照片，背面寫上他在告別影片中的一句：「我不會再獨行（I'll never walk alone again）」，教練團隊逐一出場，獲球迷歡呼、跟球員擊掌和接受班主約翰亨利夫婦、球會傳奇杜格利殊等人祝福，高普壓軸出場，發表一段感人至深告別演說。

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高普：別停止相信 球會正處於歷來最美好時刻

最後一次在晏菲路聽着球迷高唱他的打氣歌曲，場上部分球員也一起唱，他太太Ulla也加入，高普先開個玩笑：「如果下季你們繼續唱這個，便有趣了」，隨即揚言：「感覺不像是終結，而只是個開始」，他說看到球隊充滿創造力、欲望和貪婪……「人們說我將懷疑者變信徒，這並不正確，相信是發自內心的行為，我說我們要這樣做，而你們做到了。」

「我們來決定應該憂慮還是興奮，我們來決定是否繼續相信，信仕或不信任。我是你們的一份子，而我會繼續相信你們，我百分之百相信。」高普說，「沒有人跟你說要停止相信，因為這球會正處於歷來最美好時刻……我們有這個奇妙的球場，奇妙的訓練中心，我們還有你——世界足球之中的超能力（superpower），嘩。」

高普告別穿上的衛衣，背後寫上：I'll never walk alone again。(Getty Images)

突然高唱繼任人史諾打氣歌

晏菲路隨即掌聲雷動，「我看到很多人在哭，今晚我也會哭，因為我也會想念大家。改變是好事，只要你知道要期待什麼，只要有正確態度，一切都會安好。」

高普不止再次向紅軍眾人灌注信念，更突然大開金口，高唱他的繼任人史諾（Arne Slot）的打氣歌，他說聽到今晚有部分球迷在唱，於是即席開腔：「Arne Slot, na na na na, Arne Slot」。唱歌還不夠，他續稱，「下一季開始，你不要等待，你必須像昔日歡迎我那樣，盡全力歡迎新領隊。第一天便要傾盡全力，你要繼續相信，推動球隊，現在我已是你們一員，我深愛你們。」

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高普臨別前，跟教練團隊成員手牽手，最後一次衝向Kop看台，做出連還擊拳的招牌慶祝動作。他之後走遍晏菲路每個角落再做多次，以他專有的重金屬方式興奮地跟晏菲路告別。

高普臨別前，跟教練團隊成員手牽手，最後一次衝向Kop看台，做出連還擊拳的招牌慶祝動作。(Getty Images)

告別利物浦的，不止高普和他的教練團隊，效力紅軍8年的中堅祖爾麥迪比，以及中場堤亞高艾簡達拿，同樣會在季尾約滿離開紅軍。

效力紅軍8年的中堅祖爾麥迪比，季尾約滿離開紅軍。(Getty Images)

祖爾麥迪比獲英雄式送別。(Getty Images)

雲迪積克歡送中堅好拍檔祖爾麥迪比。(Getty Images)