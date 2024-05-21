英超｜利物浦官宣高普接任人　史諾：難以忽視的機會

英超周日煞科，也宣告利物浦的「高普時代」告一段落，高普離別前，也已明示會由大熱人選、來自飛燕諾的史諾（Arne Slot）接任。

在高普正式告別後不久，紅軍也官宣史諾的到來。



利物浦在香港時間周二（21日）凌晨宣布，已經與史諾協議，這位45歲新帥會在6月1日起正式接任，成為紅軍史上首位荷蘭籍主教練。也一如早前傳聞，史諾的頭銜並非如高普般是「領隊」，而是「主教練」，而英媒普遍報道雙方簽下了3年合約。

史諾成為利物浦史上首位荷蘭籍主帥。（Getty Images）

史諾也已向飛燕諾道別，並透過飛燕諾官網表示：「要離開一間渡過了許多美好時光、也與許多出色的人一同取得成功的球會，當然不是易事。但作為一個體育人，面對如此一個在英超、在世上其中一間最大的球會執教的機會，實在難以忽視。」

史諾在2023年領飛燕諾奪得荷蘭甲冠軍，今季也奪得荷蘭盃冠軍，他曾兩度獲選荷甲季度最佳教練；他在2019/20球季執教阿爾克馬爾，在聯賽因疫情腰斬前，也前領軍排在聯賽榜第二名，當時阿爾克馬爾與榜首的阿積士同分、僅在得失球差上落後。

利物浦7月底便會展開美國熱身賽之旅，會由7月27日對貝迪斯開始，稍後亦對對戰阿仙奴和曼聯。