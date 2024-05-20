英超｜迪沙比因理念分歧離職　曾率白禮頓踢出亮麗傳控風格

迪沙比（Roberto de Zerbi）確認離開白禮頓，他否認已有下家，並解釋離隊是因為與管理層意念分歧，但雙方屬和平分手。

這名44歲的意大利教頭，是白禮頓史上最高勝率的主帥，他為這支球隊加強傳控風格，令人眼前一亮，但今季球隊戰績大為退步，正正是迪沙比與球會管理層的矛盾所在。



執教近兩季後，迪沙比與白禮頓分道揚鑣。（Getty Images）

煞科日以0：2不敵曼聯，白禮頓以48分完季，只排在英超第11位，比上季第6位62分的成績相去甚遠。近期有傳迪沙比可能會執教利物浦、拜仁慕尼黑及AC米蘭等大球會，不過他賽後澄清未有收到邀請：「目前沒有任何球會邀請我。雖然不知會是何時何地，但我希望再次在英超執教，這是一種榮幸。」

這名意大利主帥解釋，離開是因為與球隊的足球理念不合：「我不會為此（離開）後悔，因為我想忠於自己的價值觀。我不便談論細節，我知道球會一直以另一種方式運作，布魯姆（Tony Bloom，白禮頓班主）以這種方式獲得驚人成果，我餘生也不會忘記他以及白禮頓。」

據《The Athletics》報道，迪沙比與布魯姆的分歧主要在於轉會方針。布魯姆是數學系出身，靠賭博起家，近年白禮頓經常低買高賣賺取轉會費，便歸功於他為球隊建立轉會數據庫，以及龐大的球探網絡。

班主布魯姆為白禮頓建立出一套成功模式，但也限制了迪沙比的發揮。（Getty Images）

這種方針固然為球隊帶來可觀收益，「一億先生」卡些度便為其代表作。目前白禮頓陣中的球員分為兩類，第一種是以10多歲至23歲為主，他們被寄望逐步成長至高價出售；另一種則是20歲中後段或30歲出頭，這些球員的經驗能用於教育年輕球員，例如韋碧克、拉爾拉拿等。

報道指迪沙比更希望買入介於這兩者之間的球員，但轉會費、薪酬必然更高，自然也不符合白禮頓的「Model」。今季海鷗買入6名球員，有5人年齡在21歲或以下，唯一一名25歲的球員伊戈祖利奧（Igor Julio），便是應迪沙比要求買入，但《The Athletics》指這筆交易不符合球會轉會方針。

今季白禮頓表現不佳，與傷兵有一定關係。缺少蘇利馬治（Solly March）及三笘薰這對左右翼，令「海鷗」進攻大打折扣，今季白禮頓在英超只入55球，比上季少17球；由於多線作戰，加上亞洲盃及非洲盃，這支球隊在冬季轉會窗期間疲態盡現，但當時布魯姆拒絕了增兵要求，迪沙比也因此批評球會策略。

三笘薰缺陣約半季，卻仍排在球隊助攻榜第二名。（Getty Images）

迪沙比的離開或令英超少一抹特別風景

迪沙比共執教白禮頓70場英超賽事，勝出其中26場，勝率37%，為隊史最佳。大膽而新穎的後場組織，是他的最大特色，這兩季海鷗的平均控球率高達60%；「我無法選擇如何贏波，但我能選擇球隊以什麼方式落敗」——這句話便是他足球哲學的最佳印證。

這名意大利教頭對後場組織異常執着，要求後場球員通過觀察前場敵我人數比例去決定傳球策略、又會在禁區附近主張用第三人（Third man）協助隊友製造傳球空間、以及在中路堆積球員來保持控球等等。隊長李維士鄧克（Lewis Dunk）曾表示，在迪沙比麾下，他們看到了很多以往不曾看過的東西。

目前仍未知道誰會接任白禮頓帥位，但迪沙比離開後，相信這支球隊不會再對傳控如此執着，英超除幾支傳統強隊外，也少了一抹特別的風景。