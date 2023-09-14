羽毛球．香港賽｜李卓耀不敵基斯迪衛冕失敗　吳英倫力追世界距離

19歲的吳英倫今日（14日）在紅磡體育館出戰，面對世界排名高122位的丹麥球手甘克，爭奪香港羽毛球公開賽的男單8強，這名港將與對手激戰82分鐘，最終無功而還，16強止步。吳英倫直言在主場出戰是個很好的經驗，未來就算面對世界前列選手亦無所畏懼。

上屆在主場稱霸的李卓耀，直落兩局不敵印尼球手基斯迪無緣衛冕，他都坦言有點失望。



羽毛球．香港賽｜現場有球迷自備海報為李卓耀打氣。（夏家朗攝）

2019年在主場贏冠軍的李卓耀，今年爭衛冕，男單次圈與日前擊敗伍家朗的基斯迪（Jonatan Christie）爭入8強，「香港隊加油」及「李卓耀加油」的聲音不斷在紅館內響起。李卓耀開局稍為落後，追成5：5後連失8分，這名27歲的港將極力反撲，曾經飛身救波，一度將比分收窄至2分落後，可惜未能反先，以18：21先輸一局。

換邊後，雙方多次互換領先，李卓耀不禁高嗌一聲提醒自己。戰至中段，李卓耀曾連取5分反超前，惜未能保持優勢，最終以16：21直落兩局落敗，縱然如此，主場的香港球迷歡呼聲沒有減退。

羽毛球．香港賽｜李卓耀表現落力，惜未能晉級8強。（夏家朗攝）

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李卓耀成長添顧慮影響發揮

回到4年前，李卓耀在紛亂下奪冠，其後幾年一直與冠軍無緣，又與東京奧運資格擦身而過，經歷多了，李卓耀已不再是當年的那個肯衝、肯搏的少年，如今多加了顧慮，這份顧慮令他今日未能發揮最佳，「有壓力，自己腦海裏有很多想法，影響自己今日的發揮，投入度也不夠，可能是因為太想贏，畢竟主場出戰第二場就落敗都有點失望。上屆的我很簡單，只是想該場賽事，但如今會因為想做得更好，而增添了心理壓力，始終都已經27歲，我想以實力來證明自己，而不是以往的靠運。」

即使李卓耀留下不少顧慮，但他直言「過兩日就無事」，相信對亞運影響不大，如今比賽頻密，勝負以外，每個賽事都是學習。

羽毛球．香港賽｜吳英倫直言在主場出戰是個很好的經驗，未來就算面對世界前列選手亦無所畏懼。（夏家朗攝）

吳英倫激戰82分鐘憾負

緊接登場的小將吳英倫（Jason），成為港隊男單的獨苗，面對世界排名高122位的丹麥球手甘克（Rasmus Gemke），這名港隊代表首局未跟得上對手節奏，以7：21先輸一局。吳英倫隨後調整，次局戰情接近得多，雙方中段多次交換領先，而Jason多次化解甘克的強攻，令對方開始急躁，情急下起板失誤增加，吳英倫以21：15追回一局。

吳英倫決勝局初段把握對方情緒不穩，多次放高波予甘克起板，Jason曾經領先5：2，甘克一度滑倒倒地。惟Jason體力有所下降，未能阻住甘克的攻勢，雙方比分逐漸拉遠，結果吳英倫以13：21再輸一局，激戰81分鐘依然未竟全功，無緣8強，但仍然創下生涯最佳的成績。

羽毛球．香港賽｜主場的香港賽是吳英倫生涯首個BWF 500分的賽事。（夏家朗攝）

年僅19歲的吳英倫，以往主力出戰青年賽為主，就算越級挑戰成年組也是大多是國際挑戰賽級別，主場的香港賽是他生涯首個BWF 500分的賽事。

今仗面對排名高超過100位的球手，是一個與世界接軌的機會，亦看到自己的不足，「對手（甘克）排名高，速度好快，開段跟不上節奏一直受壓，直至次局才慢慢適應，跟上節奏再加上自己的變速，找機會取分，可惜體能消耗有點大，決勝局無以為繼。當對手在決勝局跣腳倒地時，我的集中力突然分散，但當刻做得不夠好。」

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首戰香港賽就打入16強，無疑是對Jason的一枝強心針，他對未來的賽事更有信心，「我如今只是19歲，比賽經驗尚淺，香港賽是一個大好機會去吸收經驗，而我都滿意今次的16強成績，同時增強不少信心，就算日後面對排名比我高、甚至是世界頭十的球手，我都不會害怕。」

吳英倫同樣是亞運代表之一，他將出戰男子團體賽事，Jason希望先打好亞運，然後在其他國際挑戰賽級別賽事打入4強，慢慢提升世界排名。