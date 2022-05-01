亞冠直擊︱黃洋伴傑志由亞協走到亞冠：晉級非運氣　而是從不放棄

從亞協盃、亞冠外圍賽、亞冠分組賽慘敗，到去年功虧一簣，傑志今日終一嘗晉級亞冠盃淘汰賽滋味。執掌多年的朱志光跟老臣子黃洋，各有體會。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



傑志今次出發泰國之前，由朱志光相隔半年後重掌帥印，他最終也沒有令球會及球迷失望，為藍鳥歷史性勇闖亞冠16強。

朱志光已累積不少出戰亞冠盃的經驗。（袁志浩攝）

「坐完一次過山車」，他甫走入混合採訪區時仍驚魂未定，但強調能夠有圓滿結局，全賴球會管理層全力支持，「疫情下停操，如沒有安排提早（赴泰）備戰，即管球隊能力再高也沒用。球員離港兩個月，也犧牲許多，要感激他們從第一日下機，目標已經很清晰——要幹點大事。」

從比賽部署來看，朱志光承認今場「最唔好踢」，因球隊打和便夠出線，攻與不攻，不是簡單選擇題。「對方比你多休息，也是更高水平，若亂攻很易失，要穩陣又偷雞。落後下又如何？隊波會否亂？都要考慮，很開心球員今日即使落後也沒心急，將練習時的死球及反擊戰術應用在場上，用自己的方法追和。」

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本身後備上陣為球隊穩住和局的隊長黃洋，則笑言近兩仗「劇本都唔敢咁寫」，惟他的確在場內被隊友的熱血感染到。「最尾幾分鐘只要有死球，我見到大家眼神都很想追和，搶點、第二點都做到，所以這不是運氣，而是我們所有人無放棄。」

如此歷史性時刻，已回鄉養傷的藍鳥後衛丹尼，也在社交網站透露自己感動流涕，大哥卻仍是一貫的冷靜回答提問，但細看之下發現他其實已眼眶泛紅。

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傑志從2008年的亞協新丁，多年來經歷多少次失敗、挫折，一路走來，終一嘗亞冠晉級夢，這大部份時刻，大哥都親眼見證。「我覺得自己很幸運。其實每年在傑志都辛苦，因為要踢亞洲賽，即代表你每年要做班霸，要贏冠軍。所以球隊一定要每年都有進步，沒空間調整、重建或換血，球員也會有壓力，永遠都要最頂點挑戰自己，推自己最到最好。」

他希望傑志今次能夠為香港足球帶來一點意義，「不論每個地區足球發展如何，始終要讓參與者——球會、球員、球迷看到希望，我們做到了。」他特別感謝球迷多年支持，尤其在疫情下到泰國親身打氣的擁躉，「初初很怕沒球迷到，幸好能在有球迷見證的情況下創造歷史，完美！」

傑志球員賽後向球迷致謝。（袁志浩攝）

傑志明早將啟程、暫定經新加坡轉機返港，而球隊晉級下一圈後，會在8月18或19日跟泰國巴吞聯上演單場淘汰賽，爭取殺入半準決賽。朱志光指現時仍未有詳細備戰計劃，會把握時間跟球會商討未來方向，再分析比賽片段，「我希望我帶隊踢亞冠，每次都要進步，而除了創造歷史，都想可以行得幾遠得幾遠。」