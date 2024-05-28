英超｜車路士鎖定李斯特城領隊任新帥　麥堅拿被剔出候選名單

英國各大傳媒報道，車路士已接觸現任李斯特城主帥馬利斯卡（Enzo Maresca），他很有可能成為「藍軍」新領隊。

葉士域治領隊麥堅拿（Kieran McKenna）早前同為車路士新帥熱門人選，不過報道指這名少帥現已被剔除出名單之外。



報道指李斯特城現任主帥馬利斯卡，正與車路士商討合約細節。（Getty Images）

車路士與普捷天奴分道揚鑣後，英國天空體育指藍軍候選名單上有四名教頭，分別是葉士域治主帥麥堅拿、李斯特城領隊馬利斯卡、賓福特教頭湯馬士法蘭克（Thomas Frank），以及史特加的施巴斯蒂安漢尼斯（Sebastian Hoeness）。

著名足球記者羅曼奴指，目前車路士正與馬利斯卡商討細節，且取得正面成果，該名44歲意大利主帥對車路士的計劃感到「100%熱衷及興奮」。李斯特城亦願意放人，預計藍軍須支付1000萬鎊解約金。

馬利斯卡帶領李斯特城以英冠冠軍身份重返英超。（Getty Images）

馬利斯卡在剛過去的球季之初，表示李斯特城知道他找到合適機會及球會後便會離隊，他最終帶領「藍狐」奪得英冠冠軍，降班後僅一季便重返英超。

天空體育報道指，曾為哥迪奧拿助教的馬利斯卡，與車路士交談的過程中，展示出對球隊的充分了解，加上他對控球的痴迷，讓藍軍高層印象深刻，決定將他列為普捷天奴的接任人首選，並相信馬利斯卡是「融入球會新現代結構（new modern structure）的最後一塊拼圖」。李斯特城上季在英冠場均控球率為61.8%，僅次於另一支確定升班球隊修咸頓。

馬利斯卡曾在曼城擔任哥迪奧拿助教，執教風格亦注重控球。（Getty Images）

不過車路士未有因此完全排除其他領隊接任的可能性，僅在剛過去的周末以電話通知麥堅拿他已被剔除，但仍敬佩他在葉士域治取得的成就。The Athletic指，儘管麥堅拿被認為會回到曼聯，或是到白禮頓接替迪沙比帥位，但他已決定留隊，將與葉士域治續下長約，似乎只有意接過車路士教鞭。