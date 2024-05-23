領葉士域治兩年升兩級　「曼聯系」38歲少帥傳獲英超兩大豪門看中

葉士域治以英冠亞軍完季，確定來季直升英超。據英國廣播公司（BBC）報道，領隊麥堅拿（Kieran McKenna）不會續約，有意到大球會大展拳腳。

報道指對他感興趣的球隊包括曼聯、車路士及白禮頓，近日「藍軍」與普捷天奴（Mauricio Pochettino）「和平分手」後，懸空帥位引來大量猜測，加上曼聯易帥傳聞不絕，讓英超的領隊轉會市場消息滿天飛。



麥堅拿率領葉士域治踢出好成績，獲其他球會青睞。（Getty Images）

領葉士域治兩年升兩級 麥堅拿成搶手貨

38歲的少帥麥堅拿曾先後在熱刺及曼聯青年軍任教，之後在曼聯升任一隊教練，2021年12月執起英甲球會葉士域治教鞭，球會戰績即改善不少，但未能獲升班附加賽資格；不過他執教的首個完整賽季，葉士域治即以亞軍成績升上英冠，今季同樣排名第2，兩年內連升兩級，領葉士域治自2001/02球季後重返英超，今季獲選LMA年度領隊。

BBC報道指，葉士域治預計會在本周向麥堅拿提供新合約，並嘗試說服他與助教柏特（Martyn Pert）留隊，但兩人都有意離隊，料拒絕續約。麥堅拿與球會的合約至2027年到期，但其解約條款僅為400萬英鎊，對大球會來說不成問題。

車路士日前與領隊普捷天奴分道揚鑣，由誰接任尚未有定論。天空體育指藍軍的候選名單有四人，麥堅拿為其中之一，另外三人是李斯特城領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）、賓福特教頭湯馬士法蘭克（Thomas Frank），以及史特加的施巴斯蒂安漢尼斯（Sebastian Hoeness）。

英媒報道指車路士、曼聯及白禮頓都有意聘請麥堅拿。（Getty Images）

完全符合車路士新帥要求

天空體育指，車路士要求新領隊「融入球會結構、踢法以控球為主、具學習及合作精神、能從容應對媒體，以及已準備好與哥迪奧拿及阿迪達交鋒」。「轉會達人」、意大利足球記者羅曼奴指，車路士希望聘用一位「年輕、有幹勁」的主帥，因此名帥摩連奴、干地等不在考慮之列，而未到40歲的麥堅拿似乎完全符合車路士的新帥條件。

除車路士外，迪沙比離隊後的白禮頓同樣未有教練接手，報道指「海鷗」有意羅致這名少帥；曼聯領隊坦赫格（Erik Ten Hag）帥位不穩，BBC表示紅魔鬼亦希望邀請麥堅拿。麥堅拿從小便是曼聯球迷，更曾在摩連奴及蘇斯克查手下擔任過紅魔鬼助教，他近兩季執教戰績出色，因此重返奧脫福球場亦不令人意外。

麥堅拿（左）曾為曼聯助教，輔助過摩連奴（右）及蘇斯克查。（Getty Images）

此外，曼聯將於周六（25日）與曼城爭奪足總盃冠軍，此戰被認為是坦赫格保住帥位關鍵一戰，亦關係到曼聯來季能否參加歐洲賽。荷蘭媒體SoccerNews表示，意大利天空體育足球轉會專家迪馬斯奧（Gianluca Di Marzio）向他們透露，不論這場足總盃決賽是什麼，坦赫格都會被辭退，新帥會是麥堅拿或普捷天奴，迪沙比亦在名單之中，但首選是麥堅拿。

此消息被各大傳媒廣泛報道，不過未有在意大利天空體育看到，迪馬斯奧本人的X帳戶網站中雖有不少新聞，但亦未有提到坦赫格，因此這宗消息可信度成疑。