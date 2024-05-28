C朗拿度梅開二度破沙特聯單季入球紀錄　成首名四聯賽金靴得主

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）再破紀錄。沙特聯賽煞科戰，他梅開二度，助艾納斯在主場以4：2擊退伊蒂哈德，全季攻入35個聯賽入球，以39歲年齡打破沙特聯單季入球紀錄。賽後他在社交網站霸氣表示：「我不追逐紀錄，是紀錄追逐我。」



C朗拿度打破沙特聯單季入球紀錄。（Getty Images）

沙特聯此前單季入球紀錄，為摩洛哥前鋒咸迪拿（Abderrazak Hamdallah）在2018/19球季的34球，他當時為艾納斯效力，目前則是伊蒂哈德球員，但今仗未列入大名單中。

賽前C朗在今季已攻入33球。44分鐘，他將文尼右路傳中撞射入網，但越位在先入球無效；上半場補時第3分鐘，這名葡萄牙球星接應隊友長傳，以心口控定皮球後壓入禁區，左腳抽射破網先拔頭籌，亦以34球追平咸迪拿的紀錄。

C朗在44分鐘以左腳撞射破網，但越位在先。（Getty Images）

66分鐘，C朗在禁區外獲單刀機會，但被伊蒂哈德後衛Suwailem Al-Manhali從後推跌，球證未有猶豫下向後者出示紅牌，伊蒂哈德以10人應戰。

C朗主射罰球擦過人牆稍稍偏出，不過他隨即接應角球，在小禁區以頭槌再下一城，助艾納斯以2：0領先對手，C朗個人亦以單季35球打破沙特聯入球紀錄。之後雙方各入兩球，最終艾納斯以4：2擊敗伊蒂哈德。

今季為C朗拿度在沙特聯的首個完整球季，他全季出戰31場聯賽，攻入破紀錄的35球，並錄11次助攻。英國《每日郵報》表示，他更成為史上第一名在4個不同聯賽奪得神射手的球員。賽後C朗在X（前稱Twitter）表示：「我不追逐紀錄，是紀錄追逐我。」

C朗球員生涯首次成為聯賽神射手，是2007/08在英超攻入31球，該季他更首度贏得金球獎。之後這名葡萄牙球星亦在皇馬及祖雲達斯，分別成為西甲及意甲神射手。

艾納斯今季未能打破希拉爾的不敗金身，連續兩季獲沙特聯賽亞軍；3月的亞冠8強，在互射十二碼階段不敵艾阿恩出局，上月沙特超級盃四強亦被希拉爾淘汰，艾納斯今季面臨四大皆空，最後希望是在周六（6月1日）凌晨2時的國王盃決賽，屆時他們將會再次面對希拉爾。