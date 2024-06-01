東方捧足總盃　盧比度任「兩場限定」港足助教：不錯的體驗

剛在香港足球明星選舉成為大贏家的東方，面對四強爆冷淘汰港超冠軍理文的深水埗，爭奪應屆足總盃冠軍兼來季「亞冠2」外圍賽入場券。

結果東方戰至加時險勝3：2，第六度贏得足總盃冠軍，主教練盧比度更獲足總邀請，擔任「兩場限定」的港足助教。



東方正選陣容中有7位球員在「足球明星選舉」獲獎，包括守門員葉鴻輝、高素巴耶夫、最佳年青球員余在言與馬希偉、港超神射手巴科爾等。

上半場東方主導形勢，13分鐘馬希偉左路從兩名守衛中突破，起腳被李溢晉用腳擋出，他搶回皮球再後傳，馬高斯第一時間撞射斜出。完半場馬希偉一次近射，本已跌倒在地外援宋柱浩立即爬起來飛身用頭封走，半場兩隊踢成0：0。

李溢晉疑似撲跌鐘樂安。（袁志浩攝）

VAR認為余在言入球無效。（袁志浩攝）

雙方戰至下半場補時階段，余在言一度在混戰中射入空門，但VAR指東方有人越位在先，推翻入球。兩隊要加時分勝負，高素巴耶夫與巴科爾於100及102分鐘連入兩球，本以為深水埗大勢已去，這支區隊卻在103分鐘憑尼高拉斯追近，然後鄧嘉再於補時上半場補時頭槌追和，令賽事掀起高潮。

高素巴耶夫為東方先開紀錄。（袁志浩攝）

東方贏得今屆足總盃。（袁志浩攝）

不過，巴科爾在第115分鐘盡展神射手本色，接應橫傳門前撞入，最終東方險勝3：2，第六度贏得足總盃，兼取得來季「亞冠2」外圍賽資格。

東方賽後再傳來「喜訊」，足總主席霍啟山透露，盧比度將於6月兩場世界盃外圍賽擔任港足助教。盧比度表示，數日前獲足總邀請，但因專注準備今場決賽，各種細節仍有待討論。「他們需要人手，我想盡可能幫港隊，幫（暫代）主教練，不惜犧牲假期。」

盧比度認為，今次擔任港隊助教會是不錯的體驗，並會藉此學習更多；被問到會否希望未來執掌港足，他如此回應：「你問任何一位教練，想不想代表自己的地方，沒有人會拒絕的。但我沒有想太多，我跟東方的合約直至6月尾，目前想法是會續約。」

盧比度將擔任港足助教。（袁志浩攝）

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港足守門員葉鴻輝表示，港隊現時需要熟悉本地足球、球隊陣容的教練，因此相信盧比度是適合人選。

踏入效力東方第10年的他，今季終以冠軍作結，別有一番意義，「之前我們是爭標強隊，近年給年青人多點機會，上年、今年銀牌也錯失了，今次（近年）第三度入決賽終於捧盃，證明行這條路是正確的，對小將也是一種鼓舞。」

葉鴻輝與家人合照。（袁志浩攝）

34歲的他今日與老婆及兒子一起合照留念，令一切更加圓滿，「這個年紀再入決賽、捧盃機會未必很多，今日終於完成了跟囝囝一起捧盃的心願。」

東方體育會副主席游永強表示，大部份球員都會留隊，並有信心與射手巴科爾續約，後者受訪時大讚東方，「我會很樂意留下來，但所有事仍未有定案。」