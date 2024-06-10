法網｜薩維列夫再與大滿貫錦標擦肩　決勝盤遇爭議判決扭轉形勢

27歲的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）仍然追逐生涯首個大滿貫，今次法網再度打入決賽，與西班牙的艾卡拉斯爭標，結果鏖戰五盤﹑力戰4小時19分鐘後飲恨，再度與冠軍擦身而過，等候領獎的薩維列夫，失望之情盡寫臉上。

戰至決勝盤，薩維列夫發球局遇到爭議判決，這名德國球手坦言，這個誤判對賽事起了變化。



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雖然薩維列夫近年穩佔世界前十，但今年法網只是他職業生涯第二次晉身大滿貫決賽，與西班牙的艾卡拉斯爭冠。這名德國球手第三盤在落後2：5的劣勢下，以7：5逆轉，距離追逐已久的大滿貫錦標只差一盤。

薩維列夫失落法網冠軍，失落之情盡寫臉上。（路透社）

薩維列夫第四盤輸局數1：6，進入決勝盤分勝負，薩維列夫被破發後，隨即在艾卡拉斯的發球局施壓，一度手握3個破發分，薩維列夫領先40：15時，司線員認為艾卡拉斯的第二發球出界，但主裁判親自走到場上，認為司線員誤判，並推翻判決。薩維列夫當然不忿，與主裁判爭論後，因為法網沒有採用鷹眼，故此主裁判的決定是最終決定。艾卡拉斯再獲第二發機會，其後更保住發球局，結果艾卡拉斯在決勝盤贏6：2，首度法網封王。

薩維列夫與裁判爭論是否出界。（路透社）

在場的鷹眼顯示，艾卡拉斯發球僅以2毫米之差出界，但一切都回不去了。「決勝盤打成2：2平手或是落後1：3當然是十分大的分別。」薩維列夫賽後坦言主裁判的決定對賽事影響甚大，但同時都體諒對方，「若然我當時破發，然後再保住發球局，決勝盤的形勢可以完全不同，我明白裁判都是普通人，都有可能犯錯，在這情況當然不希望出現誤判。」

鷹眼顯示，艾卡拉斯的第二發球出界2毫米。（X截圖）

自2020年美網後，薩維列夫4年後再度與獎盃擦肩，他直言已經出盡一切方法，「我做盡一切可做的方法，與上次美網決賽有點不同，艾卡拉斯就像一頭猛獸，他在第四﹑第五盤的表現確實比我好。」