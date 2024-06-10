法網男單決賽︱艾卡拉斯克服腿傷挫薩維列夫　拿度接班人完美接棒

撰文：吳慕兒
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法國網球公開賽男子單打決賽，首圈擊敗14屆冠軍拿度的薩維列夫（Alexander Zverev），面對西班牙新世代球王艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。
21歲的艾卡拉斯已贏過溫布頓和美網，剛傷癒的他體能未回復十足，領先一盤下被薩維列夫連贏兩盤反超前，劣勢中左腿受傷，他卻能捱過逆境連贏兩盤反勝，首奪法網，也是他第三座大滿貫錦標。拿度首奪法網時22歲，艾卡拉斯還要較前輩當時年輕一歲。

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西班牙新世代球王艾卡拉斯首奪法網。（路透社）

網球四大滿貫各有特色，法網最講求韌力，14屆冠軍拿度正是代表人物，主場館Roland GarrosPhilippe Chatrier看台上寫着一句「勝利是屬於最頑強的」（Victory belongs to the most tenacious）。「法網之王」拿度受傷患困擾，去年生涯首度缺戰，今年趕及傷癒，首圈不幸抽中狀態當勇的薩維列夫，力戰出局。

「最頑強之人」改朝換代，決賽兩位球手，艾卡拉斯同樣來自西班牙，打法較拿度更全面，已曾兩奪大滿貫；薩維列夫今屆法網持續演出高水平，2020美網決賽不敵添姆（Dominic Thiem），直到今次法網第二度晉身大滿貫決賽，再次向首座大滿貫冠軍挑戰。

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薩維列夫力戰仍無法首奪大滿貫。（路透社）

艾卡拉斯自幼在紅土場打波，6：3輕鬆先取第一盤，然而他體能下跌甚快，第二盤以2：6遭薩維列夫扳平。

第三盤艾卡拉斯回勇曾領先5：2，卻被薩維列夫劣勢中連贏5局7：5反勝，盤數2：1反超前，艾卡拉斯此時還要醫療暫停治療左腿，以為這位西班牙球手大勢已去，他又神奇地以6：1拿回一盤追平，纏鬥能力真可媲美拿度，雙方要鬥至決勝第五盤。

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艾卡拉斯一度需醫療暫停治療左腿。（路透社）

第五盤率先打破僵局的，意想不到是艾卡拉斯。雙方局數1：1，薩維列夫發球依然強勁，艾卡拉斯仍能先打破對手發球局領先2：1，第4局至為關鍵——薩維列夫隨即在艾卡拉斯發球局傾力反撲，先後搶得4個破發分，均被艾卡拉斯全數救回，保住3：1優勢。

雙方各自保住發球局後，艾卡拉斯領先4：2時再「破發」成功，終以6：2再贏一盤，經過4小時19分鐘的賽事，盤數3：2勝出賽事，法網主場館再一次奏起西班牙國歌。

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艾卡拉斯今屆勝出可謂實至名歸，8強勝施斯柏斯，4強跟冼拿鬥足5盤晉級，決賽逆境中克服體能和傷患反勝薩維列夫。他賽後說小時候在電視看法網，如今終於夢想成真，成為冠軍。

「勝利是屬於最頑強的」這句法網名言，不止應驗在體能狀態和比賽期間左腿受傷的艾卡拉斯身上，落敗一方的薩維列夫，也值得掌聲。他人生首個逆境，是3歲時確診患上第1型糖尿病。他在比賽期間不時要檢查血糖水平和以飲料補充，甚至須在比賽期間注射胰島素。疾病沒有影響他的網球生涯，少年組榮登世界第一，2013年轉打職業賽，4年後登上成年組男子單打世界排名第三時，仍只得20歲。

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薩維列夫力戰奪亞，賽後一臉失望。（路透社）

很早已被視為有力挑戰拿度、祖高域和費達拿的新一代球手，薩維列夫遲遲未有大滿貫取得突破，更在2020年被前女友Olga Sharypova指控受到暴力對待，職業網球聯合會（ATP）牽頭進行15個月調查以證據不足，2023年1月宣布不會懲罰他，同年7月法庭文件曝光，再次捲入家暴醜聞，不同的是今次另一前女友Brenda Patea以法律途徑追討。跟Olga形容的暴行雷同，Brenda同樣指薩維列夫曾將她「推埋牆，然後箍頸」。遭法庭判罰45萬歐元，他不服上訴，審訊終因庭外和解中止，罰款減至20萬歐元而且獲不留案底。

官司纏繞近一年終告完結，專注比賽的薩維列夫今年表現愈戰愈勇，澳網入四強，法網決賽力戰負艾卡拉斯，相信他絕對會捲土重來，繼續追尋首個大滿貫冠軍。

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