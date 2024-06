法網男單決賽︱艾卡拉斯克服腿傷挫薩維列夫　拿度接班人完美接棒

法國網球公開賽男子單打決賽,首圈擊敗14屆冠軍拿度的薩維列夫(Alexander Zverev),面對西班牙新世代球王艾卡拉斯(Carlos Alcaraz)。

21歲的艾卡拉斯已贏過溫布頓和美網,剛傷癒的他體能未回復十足,領先一盤下被薩維列夫連贏兩盤反超前,劣勢中左腿受傷,他卻能捱過逆境連贏兩盤反勝,首奪法網,也是他第三座大滿貫錦標。拿度首奪法網時22歲,艾卡拉斯還要較前輩當時年輕一歲。



西班牙新世代球王艾卡拉斯首奪法網。(路透社)

網球四大滿貫各有特色,法網最講求韌力,14屆冠軍拿度正是代表人物,主場館Roland GarrosPhilippe Chatrier看台上寫着一句「勝利是屬於最頑強的」(Victory belongs to the most tenacious)。「法網之王」拿度受傷患困擾,去年生涯首度缺戰,今年趕及傷癒,首圈不幸抽中狀態當勇的薩維列夫,力戰出局。

「最頑強之人」改朝換代,決賽兩位球手,艾卡拉斯同樣來自西班牙,打法較拿度更全面,已曾兩奪大滿貫;薩維列夫今屆法網持續演出高水平,2020美網決賽不敵添姆(Dominic Thiem),直到今次法網第二度晉身大滿貫決賽,再次向首座大滿貫冠軍挑戰。

薩維列夫力戰仍無法首奪大滿貫。(路透社)

艾卡拉斯自幼在紅土場打波,6:3輕鬆先取第一盤,然而他體能下跌甚快,第二盤以2:6遭薩維列夫扳平。

第三盤艾卡拉斯回勇曾領先5:2,卻被薩維列夫劣勢中連贏5局7:5反勝,盤數2:1反超前,艾卡拉斯此時還要醫療暫停治療左腿,以為這位西班牙球手大勢已去,他又神奇地以6:1拿回一盤追平,纏鬥能力真可媲美拿度,雙方要鬥至決勝第五盤。

艾卡拉斯一度需醫療暫停治療左腿。(路透社)

第五盤率先打破僵局的,意想不到是艾卡拉斯。雙方局數1:1,薩維列夫發球依然強勁,艾卡拉斯仍能先打破對手發球局領先2:1,第4局至為關鍵——薩維列夫隨即在艾卡拉斯發球局傾力反撲,先後搶得4個破發分,均被艾卡拉斯全數救回,保住3:1優勢。

雙方各自保住發球局後,艾卡拉斯領先4:2時再「破發」成功,終以6:2再贏一盤,經過4小時19分鐘的賽事,盤數3:2勝出賽事,法網主場館再一次奏起西班牙國歌。

艾卡拉斯今屆勝出可謂實至名歸,8強勝施斯柏斯,4強跟冼拿鬥足5盤晉級,決賽逆境中克服體能和傷患反勝薩維列夫。他賽後說小時候在電視看法網,如今終於夢想成真,成為冠軍。

「勝利是屬於最頑強的」這句法網名言,不止應驗在體能狀態和比賽期間左腿受傷的艾卡拉斯身上,落敗一方的薩維列夫,也值得掌聲。他人生首個逆境,是3歲時確診患上第1型糖尿病。他在比賽期間不時要檢查血糖水平和以飲料補充,甚至須在比賽期間注射胰島素。疾病沒有影響他的網球生涯,少年組榮登世界第一,2013年轉打職業賽,4年後登上成年組男子單打世界排名第三時,仍只得20歲。

薩維列夫力戰奪亞,賽後一臉失望。(路透社)

很早已被視為有力挑戰拿度、祖高域和費達拿的新一代球手,薩維列夫遲遲未有大滿貫取得突破,更在2020年被前女友Olga Sharypova指控受到暴力對待,職業網球聯合會(ATP)牽頭進行15個月調查以證據不足,2023年1月宣布不會懲罰他,同年7月法庭文件曝光,再次捲入家暴醜聞,不同的是今次另一前女友Brenda Patea以法律途徑追討。跟Olga形容的暴行雷同,Brenda同樣指薩維列夫曾將她「推埋牆,然後箍頸」。遭法庭判罰45萬歐元,他不服上訴,審訊終因庭外和解中止,罰款減至20萬歐元而且獲不留案底。

官司纏繞近一年終告完結,專注比賽的薩維列夫今年表現愈戰愈勇,澳網入四強,法網決賽力戰負艾卡拉斯,相信他絕對會捲土重來,繼續追尋首個大滿貫冠軍。