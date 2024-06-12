前港足主帥安達臣北上教波　正式出任中甲榜首雲南玉昆主教練

中甲球會雲南玉昆今日（12日）透過微博宣布，聘請前港足主帥安達臣（Jørn Andersen）為一隊主教練。安達臣上月底辭去港足帥位，聲稱獲得了一份難以拒絕的邀約。



安達臣上月告別港足：曾獲足總開三年新約 5月底正式辭職

安達臣口中「難以拒絕的邀約」原來是中甲的雲南玉昆。（微博片段截圖）

安達臣講普通話：你好雲南

雲南玉昆在微博宣布，安達臣即日起正式受聘出任一隊主教練。雲南玉昆相信，安達臣可以帶領球隊達到新高度，為球迷帶來更多快樂。

在球會的片段中，61歲的安達臣以普通話說「你好雲南」，之後以英語續道：「我很開心加入雲南玉昆隊，希望在未來取得更多的成功。」

安達臣上任雲南玉昆主教練。（微博片段截圖）

在雲南玉昆的公告中，提到安達臣執教港足的好表現，率隊創下諸多紀錄，包括重返亞洲盃決賽周，以及創下港足在亞運最佳成績。

（安達臣）善於打造一支上下一心的團結之師，在提拔培養年輕球員方面亦頗具心得。 雲南玉昆公告

雲南玉昆認為安達臣對中國及亞洲足球有充分了解，讚賞他「領導能力卓越，善於打造一支上下一心的團結之師，在提拔培養年輕球員方面亦頗具心得」。

李金羽上月辭去雲南玉昆主帥

雲南玉昆目前在中甲13戰得30分，9勝3和1負，兩分領先次席的重慶銅梁龍，暫居聯賽榜首位。李金羽在去年9月接掌雲南玉昆，上月以個人原因辭去雲南玉昆主帥，由球會總經理郭光琪暫代帥位。

雲南玉昆歡迎安達臣加盟的海報。（微博）

安達臣在2021年底獲委任為香港男子足球代表隊主教練，任內港隊的世界排名雖然沒有改善，但卻創下多項歷史，最顯赫的包括領港足相隔56年再打入亞洲盃決賽周，年初赴卡塔爾出戰也廣獲關注；去年則在杭州亞運男足賽事打入4強，是港足在亞運史上最佳成績；而在亞洲盃前，也在國際A級友誼賽擊敗中國男子足球隊（國足），是港足自1985年「五一九戰役」後首度擊敗國足。

安達臣在上月29日出席記者會，宣布辭去港足帥位。他當時表示：「足總盡了力去令我留任，他們為我開出了新的三年合約，他們每天都爭取我留下，我很榮幸他們為此作出許多努力，我也因此多次拒絕了多個來自其他國家和球會的邀請，但近日我獲得了一間外地球會的邀請，也是難以拒絕的邀約。」