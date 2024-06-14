羽毛球．澳洲賽｜鄧謝配挫隊友闖四強 女雙楊楊配輕取台灣組合
撰文：趙子晉
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澳洲羽毛球公開賽混雙8強，兩對港隊組合力爭晉級，被列為2號種子的鄧俊文／謝影雪直落兩局以21：13及21：12輕取隊友李晉熙／吳芷柔，將與中國組合郭新娃／陳芳卉碰頭，力爭今季第二度打入決賽。
女雙方面，港隊的楊雅婷／楊霈霖面對中華台北組合，同樣未受太大壓力，輕鬆過關。
澳洲公開賽混雙8強上演「港隊內鬥」，鄧俊文／謝影雪與隊友李晉熙／吳芷柔爭晉級。雙方首局初段戰情緊湊，首局休息後，「鄧謝配」發力拉開分差，下半局僅失3分，以21：13先贏一局。次局戰情更加一面倒，鄧謝配早段連取7分建立優勢，結果以21：12再下一城。
鄧謝配晉級4強後，與中國組合郭新娃／陳芳卉爭奪決賽席位，力爭繼今年的德國公開賽後，再度打入決賽，衝擊冠軍。
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女雙方面，港隊組合楊雅婷／楊霈霖鬥中華台北的邱品蒨／董秋彤，雙方實力有差距，「楊楊配」首局中段打出12：0的攻勢，以21：9先取一局。次局戰情相若，楊楊配由頭帶到尾，以21：12奠定勝局，全場僅花31分鐘即輕取對手。
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