第九屆港運會｜羽毛球元朗區女單女雙稱霸　油尖旺男單包辦金銀牌

第九屆全港運動會羽毛球項目，於6月1日及2日一連兩天假灣仔伊利沙伯體育館上演最後階段賽事，一共決出15面金牌。

其中競爭最競烈的A組賽事，於2日下午壓軸上演，多項比賽都需要以決勝局分勝負，令在場觀眾大飽眼福。

攝影：歐嘉樂、蘇煒然



羽毛球項目參賽運動員依年齡分為A、B及C組，分別是18歲或以上、16至17歲及15歲或以下。每組均設有男單、男雙、女單、女雙及混雙項目，角逐共15面金牌。

羽毛球C組比賽率先在6月1日上演。賽事完結後，中國香港羽毛球總會主席湯偉倫陪同油尖旺民政事務專員余健強及沙田民政事務專員余懷誠向健兒頒獎。

C組賽事於6月1日下午先上演，沙田區稱霸男單及男雙項目，其中湛城睿於男單稱王，雷灝鏮 / 黃尊羲則於男雙奪冠。油尖旺朱穎姿於女單封后，女雙則由鄭穎嘉 / 俞綺翹在中西區「內訌」決賽中勝出。混雙則由元朗區鄭傲然夥拍黃穎潼奪金。

羽毛球B組混雙季軍戰，上演北區「內訌」。

民政及青年事務局局長麥美娟亦為座上客，細心欣賞賽事。

翌日上午先鬥B組賽事，男單決賽由沙田區張世成鬥黃大仙區陳樂軒，可惜後者於比賽戰至第一局11：7時因傷退賽，金牌由張世成取得。季軍戰油尖旺黃正匡以直落兩局擊敗中西區譚亦然摘銅。男雙方面，葵青區許睿軒 / 楊樂謙直落兩局取勝。女單B組由西貢區宋映萱奪金，女雙則由屯門區許昊晴 / 李穎霖取勝。屯門區同時贏出混雙賽事，由張愷文 / 鄭崢頎勇挫元朗區組合勝出。

民政及青年事務局局長麥美娟、油尖旺民政事務專員余健強、署理九龍城民政事務專員胡皓文及中國香港羽毛球總會主席湯偉倫，在B賽事完結後擔任頒獎嘉賓。

至於重頭戲A組賽事，最先舉行的混雙決賽，由深水埗區林鎛渢 / 陳穎霖拍擋出戰，鬥中西區周進 / 高鳴娸，結果深水埗組合以直落兩局21：11勝出。油尖旺梁韋藍 / 盧樂怡則以局𢿙2：1贏得季軍。

中西區混雙組合周進 / 高鳴娸雖敗猶榮。

奪金的林鎛渢曾經在第六屆混雙賽事與妹妹組成「兄妹檔」奪金，今次改與同一球會球友陳穎霖出戰，賽後他表示感覺雀躍，因為很享受比賽。「我已經參加過六、七屆港運會，到今時今日仍然可以參加參與高水平賽事，是一種感恩和祝福，奪冠更開心。」陳穎霖亦指，「平時很少在伊館比賽，射燈和觀眾與平時比賽感覺與別不同，又有直播，能贏出感覺很開心。」

深水埗組合林鎛渢 / 陳穎霖贏得Ａ組混雙冠軍。

接着上演女雙決賽，由兩對元朗區組合合演「打吡戰」，最終區翹知 / 鄺詠雯組合以21：14及21：11直落兩局擊敗同區對手呂澄 / 楊婥彤勝出。季軍則由油尖旺陳梓褀 / 鄒嘉希取得。

元朗區女雙組合區翹知 / 鄺詠雯擊敗同區對手奪金。

冠軍組合成員區翹知表示，「今屆已經是第五屆代表元朗出戰，之前只取得過團體賽獎項，今次能在個人項目奪冠很開心。」拍檔鄺詠雯亦表示：「首次取得港運會冠軍很開心，一路以來遇上很多對手，能堅持到最後很開心。」不過二人都覺得之前屆次賽事設有團體賽，氣氛會更好。

元朗區女雙組合呂澄 / 楊婥彤於決賽力戰而敗。

亞軍組合呂澄指，首次打入決賽，雖然落敗仍覺得感覺幾好。楊婥彤則表示首次打決賽確實有點緊張。二人表示雖然決賽遇上同為元朗區對手，不過心裏仍然想着要做好自己盡力打。

元朗區包辦Ａ組女單及女雙決賽全部席位，實力強橫。

隨後女單賽事一樣為元朗局「內訌」，廖灝恩與對手周肇筠激戰三局後奪金，季軍戰則為「荃灣打吡」，結果陳樂怡直落兩局輕取同區對手譚錦渝摘銅。

女單冠軍廖灝恩在學界時代已身經百戰。

元朗區周肇筠力戰不敵同區對手摘銀，雖敗猶榮。

曾是學界好手的女單冠軍廖灝恩賽後指「有啲攰，對上一次在伊館比賽已是5年前，場館今日有些風，初段難適應，所以體能消耗較多，失第二局更是有點鬆懈。」她又盛讚今屆賽事宣傳力度較以往大，對選手得到支持很有幫助。

女單冠軍廖灝恩賽後指場館風向，初段難適應，所以體能消耗較多。

男雙方面，九龍城組合劉善熹夥拍楊銘諾，出戰油尖旺組合高傑 / 高城熙。最終劉善熹與楊銘諾以21：19、21：17直落兩局贏波奪金。季軍戰則由中西區符傳寶與吳柏諭以2：1擊敗荃灣區對手勝出。

油尖旺男雙組合高傑 / 高城熙直落兩局不敵對手。

九龍城男雙組合劉善熹 / 楊銘諾一路上過關斬將，最終奪金而回。

男雙組合之一劉善熹指，「賽事一路進行都打了很多場波，到後段很多對手實力都不俗，亦是老對手，所以感覺熟路，故取勝關鍵較為講求發揮及狀態。」他又表示一路有拍檔帶住打，感覺安心。楊銘諾則指，「因為備戰比賽重拾訓練，不過少在伊館比賽，要一段時間適應風向，有時會有失誤。策略上亦有少許保守。」

九龍城男雙冠軍組合劉善熹與楊銘諾。

最後壓軸戰為男單對決，同樣來自油尖旺區的鄧凱傑與王澈上演激戰。雙方爭持激烈，鄧凱傑第一局先落後下力追，以21：17先下一城，次局王澈加強壓迫力，逼得鄧凱傑偶有犯錯下以21：19扳回一局。

男單決賽一對油尖旺的組合鬥得燦爛，鄧凱傑多次飛身救波。

決勝局雙方鬥得難分難解，最終王澈以21：14再下一城，以總局數2：1反勝對手奪金。季軍戰則由大埔區謝朗延勝出取得銅牌。

油尖旺區王澈網前救波姿勢十足。

王澈賽後指，「與對手鄧凱傑二人來自同一區，平時練習時都會和他對打，大家實力亦相近。不過沒有特別為港運會作備戰，是一直保持住狀態。他以往亦曾參加過一屆港運會，今次取得冠軍很開心，在先落後下後上反勝，有釋懷感覺。」

A組賽事完結後，中國香港羽毛球總會副主席黃守明醫生陪同深水埗民政事務專員黃昕然為得獎者頒獎。

除了激烈的比賽後，港運會在比賽中途更加插了「港運會齊齊玩」活動與眾同樂，即場抽出現場觀眾，與一眾香港青少年代表隊成員對打，市民難得有在伊館打羽毛球機會，反應熱烈。未能落場的觀眾只要答對簡單問題，同樣亦可獲得紀念品，皆大歡喜。

觀眾如不便落場，只要回答簡單問題即可獲得獎品。

亦有不少觀眾一嘗伊館獻技滋味，與港青成員對打。

一眾被抽出的現場觀眾參加完「港運會齊齊玩」後，與港青成員合照留念。

今屆港運會所有賽事已圓滿結束，閉幕暨綜合頒獎典禮亦已於6月9日舉行，如想重溫各個比賽項目的精彩片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道，或瀏覽港運會網站，了解各項賽事結果。