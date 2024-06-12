第九屆港運會｜羽毛球元朗區女單女雙稱霸 油尖旺男單包辦金銀牌
第九屆全港運動會羽毛球項目，於6月1日及2日一連兩天假灣仔伊利沙伯體育館上演最後階段賽事，一共決出15面金牌。
其中競爭最競烈的A組賽事，於2日下午壓軸上演，多項比賽都需要以決勝局分勝負，令在場觀眾大飽眼福。
攝影：歐嘉樂、蘇煒然
羽毛球項目參賽運動員依年齡分為A、B及C組，分別是18歲或以上、16至17歲及15歲或以下。每組均設有男單、男雙、女單、女雙及混雙項目，角逐共15面金牌。
C組賽事於6月1日下午先上演，沙田區稱霸男單及男雙項目，其中湛城睿於男單稱王，雷灝鏮 / 黃尊羲則於男雙奪冠。油尖旺朱穎姿於女單封后，女雙則由鄭穎嘉 / 俞綺翹在中西區「內訌」決賽中勝出。混雙則由元朗區鄭傲然夥拍黃穎潼奪金。
翌日上午先鬥B組賽事，男單決賽由沙田區張世成鬥黃大仙區陳樂軒，可惜後者於比賽戰至第一局11：7時因傷退賽，金牌由張世成取得。季軍戰油尖旺黃正匡以直落兩局擊敗中西區譚亦然摘銅。男雙方面，葵青區許睿軒 / 楊樂謙直落兩局取勝。女單B組由西貢區宋映萱奪金，女雙則由屯門區許昊晴 / 李穎霖取勝。屯門區同時贏出混雙賽事，由張愷文 / 鄭崢頎勇挫元朗區組合勝出。
至於重頭戲A組賽事，最先舉行的混雙決賽，由深水埗區林鎛渢 / 陳穎霖拍擋出戰，鬥中西區周進 / 高鳴娸，結果深水埗組合以直落兩局21：11勝出。油尖旺梁韋藍 / 盧樂怡則以局𢿙2：1贏得季軍。
奪金的林鎛渢曾經在第六屆混雙賽事與妹妹組成「兄妹檔」奪金，今次改與同一球會球友陳穎霖出戰，賽後他表示感覺雀躍，因為很享受比賽。「我已經參加過六、七屆港運會，到今時今日仍然可以參加參與高水平賽事，是一種感恩和祝福，奪冠更開心。」陳穎霖亦指，「平時很少在伊館比賽，射燈和觀眾與平時比賽感覺與別不同，又有直播，能贏出感覺很開心。」
接着上演女雙決賽，由兩對元朗區組合合演「打吡戰」，最終區翹知 / 鄺詠雯組合以21：14及21：11直落兩局擊敗同區對手呂澄 / 楊婥彤勝出。季軍則由油尖旺陳梓褀 / 鄒嘉希取得。
冠軍組合成員區翹知表示，「今屆已經是第五屆代表元朗出戰，之前只取得過團體賽獎項，今次能在個人項目奪冠很開心。」拍檔鄺詠雯亦表示：「首次取得港運會冠軍很開心，一路以來遇上很多對手，能堅持到最後很開心。」不過二人都覺得之前屆次賽事設有團體賽，氣氛會更好。
亞軍組合呂澄指，首次打入決賽，雖然落敗仍覺得感覺幾好。楊婥彤則表示首次打決賽確實有點緊張。二人表示雖然決賽遇上同為元朗區對手，不過心裏仍然想着要做好自己盡力打。
隨後女單賽事一樣為元朗局「內訌」，廖灝恩與對手周肇筠激戰三局後奪金，季軍戰則為「荃灣打吡」，結果陳樂怡直落兩局輕取同區對手譚錦渝摘銅。
曾是學界好手的女單冠軍廖灝恩賽後指「有啲攰，對上一次在伊館比賽已是5年前，場館今日有些風，初段難適應，所以體能消耗較多，失第二局更是有點鬆懈。」她又盛讚今屆賽事宣傳力度較以往大，對選手得到支持很有幫助。
男雙方面，九龍城組合劉善熹夥拍楊銘諾，出戰油尖旺組合高傑 / 高城熙。最終劉善熹與楊銘諾以21：19、21：17直落兩局贏波奪金。季軍戰則由中西區符傳寶與吳柏諭以2：1擊敗荃灣區對手勝出。
男雙組合之一劉善熹指，「賽事一路進行都打了很多場波，到後段很多對手實力都不俗，亦是老對手，所以感覺熟路，故取勝關鍵較為講求發揮及狀態。」他又表示一路有拍檔帶住打，感覺安心。楊銘諾則指，「因為備戰比賽重拾訓練，不過少在伊館比賽，要一段時間適應風向，有時會有失誤。策略上亦有少許保守。」
最後壓軸戰為男單對決，同樣來自油尖旺區的鄧凱傑與王澈上演激戰。雙方爭持激烈，鄧凱傑第一局先落後下力追，以21：17先下一城，次局王澈加強壓迫力，逼得鄧凱傑偶有犯錯下以21：19扳回一局。
決勝局雙方鬥得難分難解，最終王澈以21：14再下一城，以總局數2：1反勝對手奪金。季軍戰則由大埔區謝朗延勝出取得銅牌。
王澈賽後指，「與對手鄧凱傑二人來自同一區，平時練習時都會和他對打，大家實力亦相近。不過沒有特別為港運會作備戰，是一直保持住狀態。他以往亦曾參加過一屆港運會，今次取得冠軍很開心，在先落後下後上反勝，有釋懷感覺。」
除了激烈的比賽後，港運會在比賽中途更加插了「港運會齊齊玩」活動與眾同樂，即場抽出現場觀眾，與一眾香港青少年代表隊成員對打，市民難得有在伊館打羽毛球機會，反應熱烈。未能落場的觀眾只要答對簡單問題，同樣亦可獲得紀念品，皆大歡喜。
今屆港運會所有賽事已圓滿結束，閉幕暨綜合頒獎典禮亦已於6月9日舉行，如想重溫各個比賽項目的精彩片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道，或瀏覽港運會網站，了解各項賽事結果。