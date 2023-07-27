游泳世錦賽直擊｜何詩蓓新勁敵奧卡拉瑾橫空出世　傷癒復出破世績

「香港女飛魚」何詩蓓兩年前在東京奧運女子200米自由泳，即使不敵澳洲名將迪梅絲得亞軍，仍然勇奪港隊史上首面游泳獎牌；兩年後同在日本舉行的福岡世界游泳錦標賽，何詩蓓力爭再創香港游泳歷史，可惜Siobhan與獎牌之間，不止有迪梅絲，還多了兩名新星，何詩蓓以0.31秒之差與獎牌擦肩。

其中來自澳洲的奧卡拉瑾，最後50米展示凌厲後勁，以1分52.85秒率先觸池，力壓隊友迪梅絲奪金，同時打破塵封14年的世界紀錄。這名年僅19歲的澳洲新星過去一年突然冒起，一躍成為舉世注目的新星，原來她賽前突然意外受傷，仍然無阻她今年世錦賽發光發亮。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



奧卡拉瑾贏得世錦賽200米自由泳金牌。（路透社）

迪梅絲也敵不過的超強後勁

兩年前的東京奧運女子200米自由泳決賽，由迪梅絲（Ariarne Titmus）及何詩蓓分別獲得金﹑銀牌。二人兩年後在福岡的游泳世錦賽再碰頭，當然是獎牌大熱人馬。

迪梅絲由開賽起一路領放，一直與世界紀錄的紅線鬥快，首150米一度領先其他對手半個身位，這位在400自以新世績奪金的星將後勁毋庸置疑，最後50米竟然出現逆轉——奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）發力游出28.11秒的高速，是8名決賽泳手之間最快分段時間，收復失地力壓師姐首名觸池，並以1分52.85秒，打破意大利名將比歷堅妮（Federica Pellegrini）2009年創出的世界紀錄。

游泳世錦賽直擊｜何詩蓓200自無緣獎牌 澳洲新星破世界紀錄封后

奧卡拉瑾與迪梅絲相擁。（楊宇翹攝）

「我不知是如何做到的」

19歲的奧卡拉瑾，完成賽事後望向大鐘，得知自己贏金牌並打破世界紀錄，一臉難以置信，鄰線的隊友迪梅絲隨即與她相擁，恭賀小師妹。奧卡拉瑾坦言對成績喜出望外，事關她在世錦前一個月突然受傷，訓練時膝蓋移位，「我受傷後需要調整訓練內容，現時仍要做康復訓練，賽前壓力非常大，我不知道自己的狀態能否應付比賽，我只是盡全力，想不到有如此好的成績，我都不知是如何做到，我從來沒有想過做出這成績。」

迪梅絲與奧卡拉瑾兩名澳洲泳手包辦200米自由泳金﹑銀牌，最後階段是兩名隊友之間的鬥法，結果師妹「爆贏」師姐，迪梅絲賽後直言有點失望，但也替對方高興，「老實說，我想贏，我覺得自己游得十分好，只是莫莉（奧卡拉瑾）游得更加好，她值得這面金牌。她很年輕又不斷在進步，有這種對手就能互相推動。」

奧卡拉瑾打破紀錄，一臉難以置信。（路透社）

「她是個特別的孩子」

奧卡拉瑾在澳洲昆士蘭一間小泳會開展游泳生涯，在同齡泳手中已展示潛力，2019年她轉往布里斯本跟隨現任教練Dean Boxall，逐漸訓練她成為世界頂尖泳手。奧卡拉瑾初期不適應高強度訓練，並加上健身等訓練，她直言有段時間討厭練習。

東京奧運歷史性延期，奧卡拉瑾從而獲得機會代表澳洲隊，在東京奧運出戰接力項目，即使只是在初賽階段出戰，決賽改由師姐上陣，她依然受惠贏得兩金一銅。翌年奧卡拉瑾在2022年世錦賽由後備變正選，女子4X100米自由泳接力更是澳洲傳統強項，幸好她都不負眾望，助澳洲贏得4X100米自由泳接力金牌的同時，亦在個人100米自由泳首度奪金。

「她（奧卡拉瑾）是個特別的孩子，她極具天份與非常努力，我從來都未見過這種人。」澳洲名將威爾遜（Madison Wilson）如此評價奧卡拉瑾，她以19歲之齡就打破世界紀錄，未來可期。

奧卡拉瑾（左）與迪梅絲包辦200自金﹑銀牌。（路透社）

與何詩蓓「撞到正」的最新勁敵

泳將人才輩出的澳洲，選手的「分工」鮮明，以東京奧運為例，女子隊自由泳主將迪梅絲負責中長距離，出戰200、400及800米自由泳，衝刺型的艾瑪麥姬昂（Emma McKeon）則出戰50及100米自由泳，只計兩人在上述5個項目已取得4面金牌，迪梅絲僅在800米自由泳敗在莉迪姬手下，得到銀牌。

在游泳項目中，100米自由泳算是短途，200米自由泳已被歸入中距離，兩者游法和策略頗有不同，較少游手會像何詩蓓那樣兼游100及200米，偏偏奧卡拉瑾也是以這兩距離自由泳為主項，與何詩蓓「撞到正」。東京奧運何詩蓓在200米自由泳及不上迪梅絲的後勁，100米又敵不過麥姬昂的衝刺力，兩場精彩對決收穫兩面銀牌。明年巴黎奧運，Siobhan不止要再度硬撼迪梅絲和麥姬昂，很大機會還要遇上近乎橫空出世的奧卡拉瑾以及加拿大小將麥堅杜殊，再次踏上奧運頒獎台的難度更高。