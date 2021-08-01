東京奧運8月1日總結｜麥姬昂積素閃耀游泳館　積及斯榮膺百米飛人

在游泳館內舉行游泳賽事來到壓軸一日，美國的「新水神」積素這日先在男子50米自由泳摘金，再與隊友在男子4x100米混合泳接力贏多一面金牌，今屆總共贏得5面游泳金牌。獎牌以外，他今屆3次打破奧運紀錄，並且在100米蝶泳改寫世界紀錄。澳洲的艾馬麥姬昂（Emma McKeon）則贏得女子50米自由泳及女子4x100米混合泳接力，今屆她獲得7面獎牌，分別是4金3銅，還創出了兩項奧運紀錄。

在晚上最受矚目的男子100米跑決賽，來自意大利積及斯（Marcell Jacobs）力壓美國的費特基利（Fred Kerley），跑出9.8秒得金牌。蘇炳添成為史上首位躋身奧運百米飛人決賽的中國跑手，他最終未能發揮出準決賽的水平，以第6名衝線，無緣獎牌。

在獎牌榜方面，中國繼續有穩定進賬，第4次參加奧運的鞏立姣圓夢，贏得女子鉛球，之後施廷懋在中國的強項跳水奪得女子個人3米彈板，到晚上陳雨菲在羽毛球女單決賽擊敗中華台北的戴資穎，中國單日勇奪3金，以24金繼續排獎排榜首。



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香港運動員消息總匯：

「香港劍神」張家朗再度登場，與「大師兄」張小倫﹑蔡俊彥及吳諾弘出擊，於男子團體花劍8強惡鬥俄羅斯。面對平均年齡約20歲的俄羅斯，分數一度被拉開至8分距離，教練Greg決定由小將吳諾弘入替，成為今仗的「X-Factor」，收窄差距，惜港隊隨後以39：45不敵俄羅斯，今日稍後將爭5至8名。（港隊男花憾負俄羅斯 跌入名次賽 吳諾弘表現亮眼）

香港花劍隊8強惡鬥俄羅斯。（高詩琦攝）

香港男子花劍隊8強憾負俄羅斯，只能轉戰男花團體賽名次賽，先以38：45不敵德國，及後與埃及爭奪第7名，兩軍的實力有差距，即使吳諾弘有傷在身，港隊仍然以45：21擊敗對手，以第7名完成東京奧運之旅。（港隊男花先輸德國再挫埃及 名次賽第7名完賽）

今天以第7名完成東京奧運男子花劍團體賽後，張小倫真真正正擁有奧運。在「最後一次奧運」後，劍擊生涯是否真的「最後」了？嗯，好像又被騙了。（張小倫最少留隊至2022亞運 助師弟令港隊繼續強大）

【大師兄張小倫登場】

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「希望透過這屆奧運，令香港人認識我們、知道我們每一個人的故事和背景⋯⋯甚至只是最簡單，記得我們四個的名字。」一個月前，吳諾弘如此說道，他的名字前方，總是緊跟着「童星」這稱號；今天，他以香港隊劍手身份踏上五環劍道，強悍、果敢，一刺一得分。（首闖奧運劍道的強悍果敢 他是香港劍擊代表吳諾弘）

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東京奧運劍擊館，百感交集。有張家朗奪金的振奮、有女重接二連三道歉的失望、有「大師兄」張小倫對劍擊的一種感慨，也有蔡俊彥在男花以第7名告別東京之旅後，承認脆弱的坦白。「很多人關注和支持，感覺很正；但愈多人加油，就愈去想，打得不好別人會怎樣看待？」面對突如其來的愛戴，蔡俊彥未能自處，支持因而變了壓力。（蔡俊彥上了「突然奧運」一課 振作從承認不安開始）

東京奧運乒乓球團體賽在今日（1日）展開，杜凱琹、李皓晴及蘇慧音在16強對戰巴西，其中李皓晴在領先一局遭對手反勝，港隊仍以場數3：1有驚無險晉身8強。（杜凱琹領軍女乒鬥團體賽 闖8強力爭港隊最佳成績）

蘇慧音（左）夥拍李皓晴合力在女雙上場，為港隊先拔頭籌。（路透社）

東京奧運男子乒乓團體賽，世界排名第10的港隊於16強登場，意外以總場數0：3 不敵世界排名第12的法國，無緣晉級。（港乒男團16強止步 直落3場不敵法國）

林兆恒（右）與何鈞傑首局戰況陷於膠着。（路透社）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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其他運動員消息：

中國代表團奪得今屆奧運第22金，鉛球名將將鞏立姣創造歷史，贏得中國在田項史上首面奧運金牌。這位32歲運動員第4度參賽，過去3屆卻遺憾地分別只得銀、銅及第4名，今屆頂住傷患，堅持終於修成正果，突破自己而一嘗冠軍滋味。（鞏立姣奪中國田項歷史首金 生為鉛球雖圓夢使命未完）

羽毛球世界「一姐」、中華台北球手戴資穎在奧運女單決賽面對中國的陳雨菲，打足3局後以18：21、21：19及18：21飲恨，獲得個人生涯首面奧運獎牌，惟始終未能登頂。23歲的陳雨菲則為中國隊奪得今屆第24面金牌，亦是中國相隔9年後，再奪女單金牌。（世界一姐戴資穎僅負陳雨菲 中國重奪羽毛球女單金牌）

▼ 東京奧運中國金牌運動員全記錄 ▼

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蘇炳添創造歷史，成為首位躋身奧運男子100米決賽的中國人，可惜他未能更進一步。他在決賽跑出比準決賽慢的9.98秒，以第6名完成，無法增添獎牌。意大利的積及斯（Marcell Jacobs）以9.8秒首先衝線，刷新歐洲紀錄，成為「後保特時代」首位贏得奧運男子100米的跑手。美國的費特基利（Fred Kerley）及加拿大的迪加斯（Andre De Grasse）就分別得亞軍及季軍。（蘇炳添100米決賽未能摘牌 意大利選手成新百米飛人）

【按圖看東京奧運百米飛人決賽各選手時間（按圖放大）】

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中國百米飛人蘇炳添對香港人來說特別親切，因為他是廣東中山人，暨南大學畢業，懂得粵語，常來港參賽。3年前，他已經是首個突破男子100米跑10秒大關的亞洲人，但仍然來港參加香港田徑錦標賽，在灣仔運動場跑出10.28秒贏冠軍。（中國飛人蘇炳添廣東製造 由灣仔運動場跑到奧運決賽）

每屆奧運的終極焦點不離100米決賽，從來由美洲選手壟斷，亞洲選手連殺入決賽都難。「中國飛人」蘇炳添在東京奧運100米決賽結果以第6名完成，雖然未能贏得獎牌，但在中國以至亞洲田徑史，都是極大突破。回顧中國在奧運田徑史中「鬥快」的徑項，多年來主攻長距離，及至近年出現跨欄專才劉翔先奪金再破世界紀錄，才在短途賽事有所突破。（田徑｜回顧中國田徑奧運史 主攻競步中長途直至他出現）

中國女排在本屆奧運表現消沉，首3場全敗後昨晚終於開齋，以局數3:0擊敗小組榜首意大利，可惜為時已晚。「移動長城」昨晚一戰前已提早出局，賽後主教練郎平極力保護球員，表示要負起出局責任，更淚灑當場，稱情况之差，屬意料之外。（郎平為中國女排提早出局負責 為未能紓解隊員重壓致歉）

東京奧運游泳煞科日上演游泳男、女子50米自由游決賽，「新水神」積素（Caeleb Dressel）游出21.07秒，奪金寫下新奧運紀錄，最終以5面金牌完成東奧。女子組艾馬麥姬昂（Emma McKeon）同樣改寫奧運紀錄，以23.51秒再奪金。（游水賽事煞科日 麥姬昂積素同寫50自奧運紀錄齊奪金）

4度出戰奧運會，危地馬拉羽毛球男單球手哥頓打出驚喜，首度殺入4強，挑戰丹麥的安賽龍，可惜神奇之旅未能延續，直落兩局不敵對手，明晚轉戰銅牌戰。東京奧運羽毛球男單金牌，將落在安賽龍或諶龍手上，力爭衛冕的中國球手諶龍輕取真庭，晉級決賽。（危地馬拉哥頓神奇之旅告終 負安賽龍爭銅牌｜羽毛球）

美國隊小組賽最後一場以119：84大勝捷克，以場數2勝1負排名第二但仍能晉級八強。曾出戰兩次奧運的杜蘭特（Kevin Durant），今屆表現雖然未使出真功夫，但已經超越安東尼（Camelo Anthony）打破美國隊出征奧運的總得分紀錄。（杜蘭特成美國男籃史上第一 大勝捷克順利出線八強）

今屆奧運田徑項目出現不少驚喜賽果，其中男子跳高方面，卡塔爾「鳥人」巴舒謙（Mutaz Essa Barhsim）跟意大利美男譚貝利（Gianmarco Tamberi）竟然齊齊奪金。這是奧運田徑項目109年來，首次有運動員平分金牌，關鍵卻是巴舒謙向裁判提出的一個問題。（跳高兩男平分金牌創百年來首例 相擁慶祝體現奧運精神）

東京奧運女子鉛球決賽，32歲的鞏立姣推出個人最佳的20.58米得冠軍，新西蘭的36歲選手阿當絲（Valerie Adams）今屆第5次參賽，獲得銅牌，成為奧運史上首位在單一田項贏得4面獎牌的女運動員。（媽媽級老將阿當絲鉛球摘銅 中文紋身加一張相提供力量）

韓國19歲少女呂瑞靜於東京奧運奪得跳馬銅牌，其爸爸呂洪哲1996年奧運於同一項目奪銀，是該國首對贏得奧運獎牌的父女檔。雖背負爸爸被稱作「跳馬之父」的壓力，但呂瑞靜今屆只為父親而戰，希望贏得一塊金牌，彌補對方的遺憾。（韓國跳馬少女為爸爸奮戰摘銅 父親任評述見證歷史一刻）

呂瑞靜(右)屈居巴西及美國選手之後摘銅。（Getty Images）

奧運今早（1日）舉行馬術三項賽隊際及個人賽，越野賽發生不幸事件。瑞士代表的馬匹在飛越障礙物後嚴重受傷，無法救治，最終人道毀滅。過去一年一同踏上征奧之路的好拍檔，只好傷心道別。（瑞士代表馬越野賽受傷 無法復元施行人道毀滅）

只差4秒，法國拳手阿利夫（ALIEV Mourad）就能穩奪一塊銅牌，但一個動作卻使他遭取消資格。他不明所以，用盡方法抗議，卻始終未能如願，只能帶着遺憾結束今屆奧運之旅。（法國拳手最後4秒離奇原因被逆轉 軟硬兼施抗議仍徒勞）

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