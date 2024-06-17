歐國盃｜麥巴比確認不出戰巴黎奧運　「球會立場清晰，我是新人」

歐國盃奪冠熱門之一，法國將在周一（17日）深夜的首輪賽事面對奧地利，主將基利安麥巴比在記者會上表示，將遵照球會指示，不出戰今夏的巴黎奧運。



現有合約於6月30日到期後，麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）將正式加盟皇家馬德里，他在今次記者會上明確表示，將按照球會指示，不出戰今屆巴黎奧運：「球會立場非常清晰，我亦了解到自己不會在該處（奧運會）出現。我明白到對球會而言，我是一名新球員，我也希望法國隊能夠贏得比賽。」

麥巴比表示不會出戰今屆奧運。（Getty Images）

這名法國隊長續指目標是贏得今屆歐國盃冠軍，希望不會遇上傷病問題：「我的頭腦正處於完美狀態，現在要看看我雙腿如何。」

法國將在首輪面對奧地利，主將麥巴比會擔任左翼還是中鋒，是外界關注點之一。他表示可在球隊擔任不同位置：「我已跟教練談過，他告訴我這次我可踢數個位置，這不是什麼問題。我踢什麼位置也沒所謂，因為我已準備好比賽和適應。」

麥巴比表示自己狀態正佳，並已做好準備，可按要求出任不同位置。（路透社）

麥巴比呼籲民眾投票 「比明天的比賽更重要」

法國將於6月30日及7月7日進行兩輪議會選舉，目前極右翼政黨「國民聯盟（Rassemblement National）」在民調中領先，麥巴比呼籲法國民眾踴躍投票，以改變這一結果。

麥巴比呼籲法國民眾投票，阻止極右政黨掌控大勢。（Getty Images）

「我認為此刻正處於我們國家歷史中關鍵時刻，是前所未有狀況。」麥巴比在記者上表示。「歐國盃在我們生涯中十分重要，但首先我們是法國公民，我們不能與周遭世界脫節。極端分子已非常接近贏得權力，我們有機會能選擇這個國家的未來，這便是我在這裏呼籲年輕人出來投票的理由，希望大家能真正意識到眼下情況的重要性。」

他補充指，這個國家需要多元化及寬容的價值觀，希望大家能作出正確選擇：「這場選舉，甚至比明天的比賽更重要。」

麥巴比表示，這場選舉比對奧地利的比賽更重要。（路透社）

法國對奧地利的比賽，將於香港時間周二深夜3時開始。