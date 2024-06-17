歐國盃︱舒利亞評卡尼英格蘭角色改變　不再是組織核心角色仍重要

被視為今屆歐洲國家盃（歐國盃）冠軍熱門的英格蘭，分組賽首仗1：0小勝塞爾維亞一仗表現令人失望，隊長兼主力前鋒哈利卡尼（Harry Kane）在比賽頭35分鐘只得一次觸球機會，全場只得一次射門，進攻方面看來乏善足陳，跟之前幾次大賽的表現截然不同。

昔日亦曾是英格蘭國家隊主力前鋒的舒利亞（Alan Shearer），在英國廣播公司（BBC）撰文剖析卡尼在英格蘭陣中角色上的轉變，認為對方不再如之前那樣是陣中的進攻組織核心（Playmaker），不過角色重要性不減。



舒利亞認為，卡尼在英格蘭不再是Playmaker。（Getty Images）

「為何卡尼不再是英格蘭組織核心？」

英格蘭在2018世界盃獲殿軍，2020歐國盃獲亞軍，卡尼在英軍前線角色，一如他多年來效力熱刺一樣，會經常墮後幫助串連組織，為隊友交出漂亮助攻，今屆賽事他的角色卻截然不同，主力留守前方，分組賽首仗全場只得11次傳球，當中9次成功，射門亦只得一次。

舒利亞撰文指，「正如卡尼賽後所講，因為塞爾維亞防守得很深而且以人盯人防守，所以早段他留在前場。假如他返後到中場，便會帶後衛跟着他，而我們希望給予中場和其他前鋒盡量多空間和時間處理皮球。」因此卡尼沒有回中場幫手，是刻意部署和安排。

卡尼在英格蘭對塞爾維亞一仗，僅在尾段獲得一次射門機會。（Getty Images）

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卡尼在英軍角色轉變

舒利亞的文章標題，正是「為何卡尼不再是英格蘭組織核心」（Why Kane is not England's playmaker any more）。他指出，由於英格蘭中場已擁有比寧咸和阿歷山大阿諾特，因此卡尼不用再如前往一樣，要回後幫手策動攻勢，他提到，在一場英軍主導的比賽，卡尼即使頭35分鐘只有一次觸球，「但他仍在英格蘭前線提供一個焦點」，並認為到下半場受壓時，這一點尤其重要。

舒利亞分析，「當他回後嘗試幫忙，我們搶回控球權時，前線便會無人接應，讓塞爾維亞很快再打反擊。他最好就是留在前場，保持控球和博得罰球，在比賽較後階段他做得很好。不幸地，其中一個問題是我們處理得太心急了，結果往往又失去控球權」，他直指那是由於缺乏處理這種情況的經驗，「當球隊受壓，便要踢得聰明，慢慢來，減低比賽中的不順暢狀況。」

英格蘭擁有比寧咸和阿歷山大阿諾特，令卡尼前線角色有所改變。（Getty Images）

不觸球也可帶來貢獻

卡尼由經常參與進攻的Playmaker，變回一個正中鋒，舒利亞以過來人身份指出，就算沒有觸球，一樣能為球隊帶來貢獻，當中包括沿邊線跑動走位，帶動後衛四處走，同時也有入球任務在身，他寄語卡尼「必須非常有耐性」，耐心等待機會來臨，「比賽尾段他等到一次，來自保雲的美妙傳送，不幸地他的頭槌被比德拉積高域（Predrag Rajković）一次精彩撲救擋出。」

卡尼全場就只有上述一次攻門，英格蘭今屆首戰整體表現在水準之下，舒利亞毫不擔心，「當然我們仍然需要他取得入球，但我不會因為一場艱苦的比賽而憂慮他這方面的能力。」畢竟卡尼無論球會到國家隊的入球率向來十分穩定，他加盟拜仁慕尼黑首季已攻入36球當上德甲神射手。

英格蘭「大師兄」舒利亞認為，卡尼角色改變但一樣重要。（Getty Images）

這位英格蘭「大師兄」寫道，英軍當然有進步空間，「與此同時，我們應記住國際大賽不會在首仗之後便勝出或輸掉」，並指開賽前法比加斯（Cesc Fabregas）提到西班牙如何在2010世界盃首戰不敵瑞士，以及2022世界盃阿根廷在首仗被沙特阿拉伯擊敗，而兩支球隊最終都贏得世界盃。

塞爾維亞一度令英格蘭陷入被動。（Getty Images）