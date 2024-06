歐國盃︱舒利亞評卡尼英格蘭角色改變　不再是組織核心角色仍重要

被視為今屆歐洲國家盃(歐國盃)冠軍熱門的英格蘭,分組賽首仗1:0小勝塞爾維亞一仗表現令人失望,隊長兼主力前鋒哈利卡尼(Harry Kane)在比賽頭35分鐘只得一次觸球機會,全場只得一次射門,進攻方面看來乏善足陳,跟之前幾次大賽的表現截然不同。

昔日亦曾是英格蘭國家隊主力前鋒的舒利亞(Alan Shearer),在英國廣播公司(BBC)撰文剖析卡尼在英格蘭陣中角色上的轉變,認為對方不再如之前那樣是陣中的進攻組織核心(Playmaker),不過角色重要性不減。



舒利亞認為,卡尼在英格蘭不再是Playmaker。(Getty Images)

「為何卡尼不再是英格蘭組織核心?」

英格蘭在2018世界盃獲殿軍,2020歐國盃獲亞軍,卡尼在英軍前線角色,一如他多年來效力熱刺一樣,會經常墮後幫助串連組織,為隊友交出漂亮助攻,今屆賽事他的角色卻截然不同,主力留守前方,分組賽首仗全場只得11次傳球,當中9次成功,射門亦只得一次。

舒利亞撰文指,「正如卡尼賽後所講,因為塞爾維亞防守得很深而且以人盯人防守,所以早段他留在前場。假如他返後到中場,便會帶後衛跟着他,而我們希望給予中場和其他前鋒盡量多空間和時間處理皮球。」因此卡尼沒有回中場幫手,是刻意部署和安排。

卡尼在英格蘭對塞爾維亞一仗,僅在尾段獲得一次射門機會。(Getty Images)

卡尼在英軍角色轉變

舒利亞的文章標題,正是「為何卡尼不再是英格蘭組織核心」(Why Kane is not England's playmaker any more)。他指出,由於英格蘭中場已擁有比寧咸和阿歷山大阿諾特,因此卡尼不用再如前往一樣,要回後幫手策動攻勢,他提到,在一場英軍主導的比賽,卡尼即使頭35分鐘只有一次觸球,「但他仍在英格蘭前線提供一個焦點」,並認為到下半場受壓時,這一點尤其重要。

舒利亞分析,「當他回後嘗試幫忙,我們搶回控球權時,前線便會無人接應,讓塞爾維亞很快再打反擊。他最好就是留在前場,保持控球和博得罰球,在比賽較後階段他做得很好。不幸地,其中一個問題是我們處理得太心急了,結果往往又失去控球權」,他直指那是由於缺乏處理這種情況的經驗,「當球隊受壓,便要踢得聰明,慢慢來,減低比賽中的不順暢狀況。」

英格蘭擁有比寧咸和阿歷山大阿諾特,令卡尼前線角色有所改變。(Getty Images)

不觸球也可帶來貢獻

卡尼由經常參與進攻的Playmaker,變回一個正中鋒,舒利亞以過來人身份指出,就算沒有觸球,一樣能為球隊帶來貢獻,當中包括沿邊線跑動走位,帶動後衛四處走,同時也有入球任務在身,他寄語卡尼「必須非常有耐性」,耐心等待機會來臨,「比賽尾段他等到一次,來自保雲的美妙傳送,不幸地他的頭槌被比德拉積高域(Predrag Rajković)一次精彩撲救擋出。」

卡尼全場就只有上述一次攻門,英格蘭今屆首戰整體表現在水準之下,舒利亞毫不擔心,「當然我們仍然需要他取得入球,但我不會因為一場艱苦的比賽而憂慮他這方面的能力。」畢竟卡尼無論球會到國家隊的入球率向來十分穩定,他加盟拜仁慕尼黑首季已攻入36球當上德甲神射手。

英格蘭「大師兄」舒利亞認為,卡尼角色改變但一樣重要。(Getty Images)

這位英格蘭「大師兄」寫道,英軍當然有進步空間,「與此同時,我們應記住國際大賽不會在首仗之後便勝出或輸掉」,並指開賽前法比加斯(Cesc Fabregas)提到西班牙如何在2010世界盃首戰不敵瑞士,以及2022世界盃阿根廷在首仗被沙特阿拉伯擊敗,而兩支球隊最終都贏得世界盃。

塞爾維亞一度令英格蘭陷入被動。(Getty Images)