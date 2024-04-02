日職｜町田澤維亞居榜首　校隊教練領小國腳與失意韓援創佳績

日職（J1）開季後經過5輪賽事，高踞榜首的是新升班的町田澤維亞。這支上季日乙冠軍，今年首度挑戰日職即有驚喜開局，隊中球員大多欠缺名氣，但在「高中名帥」黑田剛帶領下仍創出佳績。



町田澤維亞在今季日職，首戰1：1賽和大阪飛腳後4連勝，連環擊敗札幌岡薩多、鹿島鹿角和鳥棲砂岩，目前力壓大阪櫻花排在聯賽榜榜首。

町田的主場是位於東京近郊的町田市立陸上競技場，可容納15320人，從這個數字，大約可知道町田絕非什麼大球會——他們由2005年開始由關東社會人聯賽（第6級）向上爬，在2009年才進入日本足球聯賽（JFL）體系，但之後一直在日乙、日丙、JFL間不斷升升降降，2018年，町田曾在日乙取得第4名，本來可以出戰升班附加賽爭取升上日職，惟因為未能取得出戰日職的牌照而無緣參賽。到2023年，町田令人意外地奪得日乙冠軍，在2024年首度出戰日職。

町田澤維亞的主場雖在2011年曾擴建，但仍屬較小的球場。（X/FC町田ゼルビア）

耀眼的2001年生「小藍武士」——平河悠、藤尾翔太

今季町田陣中比較具名氣的是日本前國腳昌子源、和目前養傷的韓國國腳羅相浩，但較注目的是兩名「小藍武士」中場平河悠和前鋒藤尾翔太，兩人都出生於2001年，當中平河悠2021年開始成為町田的特別指定選手（可出戰J聯賽的大學生球員），2023年正式加盟，上季在日乙35戰攻入6球，而今季初登日職舞台亦在對鹿島一戰射入全場唯一入球。

平河悠表現受注目。（X/FC町田ゼルビア）

町田上仗3：1擊敗鳥棲砂岩，平河悠更大演助攻帽子戲法，監督黑田剛也大讚他攻守兼備：「他兼具進攻和防守的能力，也能在搶得對手皮球後立刻出擊，水準真的很高。」平河悠上周國際賽期，也取得了個人在日本U23的首個入球。

藤尾翔太今季已攻入兩個入球，兩球分別在1：0擊敗名古屋鯨魚和2：1擊敗札幌岡薩多取得，兩球都直接令球隊獲勝。藤尾與平河悠都入選了日本U23出戰U23亞洲盃的名單，有望一同為日本爭取巴黎奧運資格。

町田今季在日職首五輪表現突出的球員，平河悠（右）和吳世訓（左）都榜上有名。（X/FC町田ゼルビア）

擺脫傷患、走出困境的韓援吳世訓

另一位受不少關注的入球重心，是25歲的韓援吳世訓，出身自蔚山現代的他身高1.93米，是典型韓國中鋒，他在2018年登上韓職後，19歲便在對全北汽車的大戰初次擔任正選，但他翌年便決定入伍，服役兩年間先在警察球隊牙山木槿花效力，牙山解散後再轉往軍隊球隊尚州尚武（後更名金泉尚武）。

吳世訓退伍後回歸蔚山現代，並在2022年轉會至日職的清水心跳，但一切都不順利，第一季半季便重傷收咧，清水也降班到日乙，他上陣時間有限、兩季下來也只攻入過3球；國家隊發展也不順逐，儘管他從U17開始一直代表韓國出戰國際賽，曾備受期待，但2021年落選奧運隊，表現遭同齡中鋒曹圭成比下去，從來無緣大國腳。

吳世訓終在今季外借往町田澤維亞，再戰日職，表現隨即反彈，先在對札幌岡薩多交出關鍵助攻，上仗對鳥棲砂岩更是個人獨取兩個入球奠勝，倘能保持這表現，也許終能實現成為大國腳的夢想。

黑田剛的背景和故事為人津津樂道。（X/FC町田ゼルビア）

「高中名帥」黑田剛 青森修煉29年首掌職業球隊

比起一眾鋒將，球隊監督黑田剛更是靈魂人物，他2023年開始執教當時在日乙的町田澤維亞，而這也僅是他首次執教職業球隊，因為從1994到2022年底足足29年間，他一直執教日本足球名校青森山田高校，他離隊前的7年間，青森山田5次打入全國高中錦標賽（全国高校サッカー選手権大会）決賽，並3度奪冠。

若有看足球漫畫《青之蘆葦》，大概也記得故事中的鬥志體能俱佳的青森星蘭高中，令主角吃盡苦頭，這設定正是參考了青森山田——青森因位處日本本州最北端，每到冬天，青森山田的訓練場總會積雪，黑田剛便以此訓練學生：冬天在雪上訓練、春天除雪，練成體能和鬥志。儘管黑田剛沒有任何職業足球背景，卻令青森山田變得強大，成為日本足球名校，多年來出產過柴崎岳、室屋成等名將。

以校隊教練背景接手日乙球隊之初，黑田剛已許下諾言，要領町田實現升上日職的夢想，誰料2022年只得第15位的町田，由黑田剛執教第一季便提前三輪奪得日乙冠軍，歷史性登上日職，而且初登日職便排在榜首，黑田剛自然吸引媒體追訪。

無論誰上陣，町田澤維亞在黑田剛的「組織論」之下都以一個整體行動。（X/FC町田ゼルビア）

在接受《Soccer Digest》訪問時，黑田剛坦言多年來在高中球隊執教的經驗，令他獲益良多，他總是強調「組織論」——說白一點就是球隊作為一個整體運行，即使是監督也不可讓個人意志凌駕於球隊，「如果一個領袖太自負，然後只懂說，我能做這個、我也想做這個、什麼都想做的話，就會變成《國王的新衣》中赤祼的國王，這對一個組織來說是最壞的情況。在一個組織中，每個人都朝同樣方向前進，才能驅使整個組織都前進。」

黑田指，在青森山田接近30年間，他需一個人負起許多職務，除了一般球隊練習，也要照顧獨自訓練的選手、管理球場、甚至拔除雜草，「那個時候想找人分擔工作，卻根本做不到。了解到那種困難之後，現在我的很明白每個工作都有其重要性。」

講求整體的「組織論」，也徹底地在球隊身上展現，今季才加盟的中場仙頭啓矢就斷言，球隊能排在榜首絕對不是偶然，「我覺得我們的監督、教練、職員對於球員都無細不至，而球員當中，無論誰在比賽中上陣，也是為了町田澤維亞而戰，每個人也是為了球隊而戰，全隊都擁有一樣的視野。所以，無論是誰上陣，也能很好地配合彼此、踢出統一的風格呢。」町田澤維亞能否保持佳績仍待觀察，但他們已然成為今季日職最受關注的球隊之一。