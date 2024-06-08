競步｜西班牙選手提前慶祝反被爬頭失獎牌　背後故事逆轉再逆轉

西班牙競步好手加西亞卡蘿，在周六（8日）的歐洲田徑錦標賽中提前慶祝，卻於衝線前兩米處被對手超越，最終痛失獎牌。她也因從振臂慶祝，到發現對手「爬頭」而露出驚訝表情的極速轉變，成為媒體及網民熱議對象。



加西亞卡蘿衝線前預先慶祝。（路透社）

29歲的加西亞卡蘿，當時正處於女子競步20公里的最後衝刺階段，前面兩名對手已經衝線，她前方也沒有其他銅牌爭奪者，便在衝線之前，高舉右手預祝有牌到手，她身上甚至已披上西班牙國旗。

不料此時烏克蘭選手奧恩奴夫斯卡（Lyudmyla Olyanovska）從右方加速超越，卡蘿面露驚慌，但因距離終點只有數步之遙，縱使此時加速亦無補於事，最終痛失登上頒獎台機會，目睹這一畫面的BBC旁述亦驚呼「無法相信」。

被對手「爬頭」一刻，卡蘿的驚訝表情成為網絡熱話。（X影片截圖）

賽後卡蘿受訪時無奈表示：「我很失望，最後10米時我以為能拿到銅牌，但沒有成功。最後一圈我真的很累，我已盡力了，現在我必須接受這一切。」她續稱，雖然衝線前已在慶祝，但未有因此而放鬆過。

卡蘿賽後難掩失望，同時她堅稱未有因慶祝而放鬆。（路透社）

奧恩奴夫斯卡則表示喜悅與感慨：「對我來說這是一個非常激動的時刻，當然在最後1公里及最後1米我已很疲累，但我想為我的國家贏下這面獎牌。烏克蘭現時身處戰火之中，自己與同胞都在非常困難條件下訓練，但我很高興能把獎牌帶回家，這是推動我步向終點的最大動力。」

這名31歲的烏克蘭選手續表示，家中有名5歲的兒子正在等待她：「為了他，我給予自己不少壓力。可是不知道他看不看到我今天的比賽，因為烏克蘭很多基礎設施都被摧毀，他們沒有電力、沒有網絡及電燈，所以我不知道他能不能在電視上看到我。」

奧恩奴夫斯卡賽後亦展示烏克蘭國旗。（Getty Images）

逆轉故事後的再反轉

奧恩奴夫斯卡後上奪銅背後，雖然有段窩心故事，但其「爬頭」過程，卻被發現有犯規嫌疑。網民回看她從後加速片段，截下她疑似雙腳離地一刻，表示「別人是在競步，她是在跑」，紛紛為卡蘿感到不忿，認為大會應該重新審視賽果。

奧恩奴夫斯卡加速「爬頭」過程中，似有犯規之嫌。（X圖片）

根據競步規則，選手後腳腳尖在前腳腳踭着地前不能離地，否則會被視為「離地」（loss of contact）犯規。 西班牙《馬卡報》表示，西班牙隊為此向賽會投訴，但未能改變賽果。

值得一提的是，奧恩奴夫斯卡曾因違反世界反興奮劑條例，在2015至2019年間被禁賽。