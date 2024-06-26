歐國盃．人物誌︱幾乎陪當錫打籃球的施斯高　斯洛文尼亞希望之星

關於斯洛文尼亞，大家第一個聯想到的體育人物，肯定是籃球巨星當錫（Luka Dončić），經過今屆歐洲國家盃（歐國盃），可能會認識到多一個名字——施斯高（Benjamin Sesko）。

10歲那年施斯高已立志向足球或籃球運動發展，很年輕已可「入樽」的他，最終沒有選擇籃球，如果有平衡時空，下個月他應該會跟當錫聯手打巴黎奧運外圍賽，現實卻是在歐國盃賽場跟國家隊苦苦掙扎，力爭歐國盃首場勝仗。



21歲的施斯高，成為斯洛文尼亞國家隊新希望。（Getty Images）

斯洛文尼亞體育界「高人」星將輩出

斯洛文尼亞是個著名的山丘之國，國旗上的盾牌徽號內，正正印上境內最高的特里格拉夫山（Mount Triglav）標記，足球國家隊歷代球衣均會有跟特里格拉夫山有關的設計。這個國家不止高山多，高人也一樣多。2.01米的當錫去了打籃球，最出名的足球員亦全是高佬，一個是已退役的前國際米蘭門將漢丹奴域（Samir Handanović），一個是被譽為現今最佳門將之一的奧比歷（Jan Oblak）。

兩代國家隊正選門將都具級數，然而要在大賽打出成績，始終要靠攻擊球員，21歲的施斯高便成為國家新希望。他身高達1.95米，僅較當錫矮6厘米，比起漢丹奴域和奧比歷都要高。他的身材來自遺傳，爸爸Aleš昔日也踢足球，身高跟他一樣。他憶述，小時候爸爸經常跟他踢足球，並希望他「子承父業」出任守門員，去年接受英國《衛報》訪問時說，「最初他想我當門將，但我跟他說：『那真是很悶，我不能繼續下去了！』」

斯洛文尼亞目前最著名的足球員，相信是隊長奧比歷。（Getty Images）

由門將到中堅，最終變成前鋒

於是乎施斯高由門將變成後衛，「我成為中堅，常常帶波嘗試取得入球。那總是入球、入球、入球，這就是我成為前鋒的原因。」

青年軍時期，他跟爸爸同樣效力家鄉球會拉代切（Radeče），近年球會已退出職業聯賽，只做青訓。斯洛文尼亞頂級球會多姆札萊（NK Domzale）體育總監奧拿森（Matej Orazem）獨具慧眼，在施斯高15歲那年，將這個據說面對年紀較他大一截對手仍能單季射入50球的男孩帶到球會青年軍。他16歲已在踢球會U19梯隊，卻未曾為一隊上陣，令奧拿森引以為憾，因為施斯高只在多姆札萊效力一季，便被奧地利球會薩爾斯堡紅牛挖走。

即使如此，奧拿森仍很自豪施斯高曾效力，認為那一年是他成長重要歷程，「我們的青年軍讓他在一個熟悉的環境中開始適應未知的世界。」多姆札萊與拉代切之間距離只有60多公里，車程約1小時多一點，方便施斯高隨時回家，而奧地利與斯洛文尼亞邊境接壤，施斯高當時不揀英超大球會而選擇薩爾斯堡，相信也是出於同一考慮。

施斯高（左後）的身高，遺傳自爸爸Aleš（右後）。（IG）

複製夏蘭特成功軌跡 偶像是伊巴

同樣是身材高大的前鋒，他常被拿來跟夏蘭特（Erling Haaland）相提並論。事實上，施斯高跟夏蘭特都是在2019年加盟薩爾斯堡，年長近3年的夏蘭特甫加盟已光芒四射，很快已轉投多蒙特並在2022年加盟曼城；施斯高到2021年1月才在聯賽首次上陣，因此兩人擦身而過未曾合作。

曾在薩爾斯堡效力4年的施斯高曾言，「這種比較為我帶來動力和能量，它們不代表壓力。我會聆聽和學習，讓我或能變得較他更好」，並指出，「我的（薩爾斯堡）球會隊友告訴我，夏蘭特跟我很相似，尤其是速度方面。他們大部分人甚至說我較他更加出色！」

他跟夏蘭特都是有身材、有速度的前鋒，不同的是，施斯高不是個喜歡留在禁區內等待機會的中鋒，他腳法不俗，不時墮後幫手策動攻勢，最高段速曾錄得時速35.47公里的他最擅長快速反擊，今季加盟德甲球會RB萊比錫首季便攻入18球，踢法雖不同，但確如夏蘭特那樣正在踏上巨星之路。今屆歐國盃頭兩仗他暫未有入球，卻已看到他在斯洛文尼亞前線的威力，無論是引球突破，中距離遠射以至罰球均有一定功架。

施斯高有身材、有速度，球技亦出眾。（Getty Images）

細心鋪排職業生涯

他的偶像是另一高大前鋒伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）， 「我不是說我踢法似他，但他在球場上很快樂地享受，做他想做的事，每當看到這類球員都會令我很開心。每段找到的影片，我都是在看他。」伊巴現已退役，瑞典亦正處低潮，今屆歐國盃未能晉身決賽周，繼2022世界盃後，又一次缺席大賽，反觀斯洛文尼亞在一班新星湧現下正在冒起。

盛傳施斯高與所屬球會萊比錫的合約中附帶6500萬歐元解約條款，被指獲得英超三大球會阿仙奴、曼聯、車路士以及法甲班霸巴黎聖日耳門垂青，當中尤以阿仙奴最想得到他，早前他跟萊比錫續約至2029年，今夏離隊應已沒可能，同時有傳他跟球會之間有君子協定，萊比錫會在2025年夏天放行，換言之他應該只會留隊多一年。跟夏蘭特一樣，施斯高也很小心地鋪排職業生涯，不急於早日踢大球會，而是循序漸進地一步步向難度挑戰。

球場以外的施斯高更加帥氣。（IG）

「不要奢望，努力爭取」

施斯高彷彿自知在國家隊的重要性，年紀輕輕已有種超越年齡的穩重感，他談到由薩爾斯堡到萊比錫，兩支紅牛同系球隊都是他的學習機會，一天都不想浪費，把握機會不斷成長，他的踏實讓人印象深刻，並且不斷提醒自己，「不要奢望，努力爭取」（Don't wish for it, work for it），比起身高、速度、甚至是球技，施斯高的心態，或許才是他通向巨星之路的關鍵一環。

斯洛文尼亞在C組首仗1：1賽和丹麥，次仗1：1賽和塞爾維亞，力爭出線的最後一仗須硬撼已奪出線權的英格蘭。施斯高能否領軍突破分組賽，首度置身大賽淘汰賽？