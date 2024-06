歐國盃．人物誌︱幾乎陪當錫打籃球的施斯高　斯洛文尼亞希望之星

關於斯洛文尼亞,大家第一個聯想到的體育人物,肯定是籃球巨星當錫(Luka Dončić),經過今屆歐洲國家盃(歐國盃),可能會認識到多一個名字——施斯高(Benjamin Sesko)。

10歲那年施斯高已立志向足球或籃球運動發展,很年輕已可「入樽」的他,最終沒有選擇籃球,如果有平衡時空,下個月他應該會跟當錫聯手打巴黎奧運外圍賽,現實卻是在歐國盃賽場跟國家隊苦苦掙扎,力爭歐國盃首場勝仗。



21歲的施斯高,成為斯洛文尼亞國家隊新希望。(Getty Images)

斯洛文尼亞體育界「高人」星將輩出

斯洛文尼亞是個著名的山丘之國,國旗上的盾牌徽號內,正正印上境內最高的特里格拉夫山(Mount Triglav)標記,足球國家隊歷代球衣均會有跟特里格拉夫山有關的設計。這個國家不止高山多,高人也一樣多。2.01米的當錫去了打籃球,最出名的足球員亦全是高佬,一個是已退役的前國際米蘭門將漢丹奴域(Samir Handanović),一個是被譽為現今最佳門將之一的奧比歷(Jan Oblak)。

兩代國家隊正選門將都具級數,然而要在大賽打出成績,始終要靠攻擊球員,21歲的施斯高便成為國家新希望。他身高達1.95米,僅較當錫矮6厘米,比起漢丹奴域和奧比歷都要高。他的身材來自遺傳,爸爸Aleš昔日也踢足球,身高跟他一樣。他憶述,小時候爸爸經常跟他踢足球,並希望他「子承父業」出任守門員,去年接受英國《衛報》訪問時說,「最初他想我當門將,但我跟他說:『那真是很悶,我不能繼續下去了!』」

斯洛文尼亞目前最著名的足球員,相信是隊長奧比歷。(Getty Images)

由門將到中堅,最終變成前鋒

於是乎施斯高由門將變成後衛,「我成為中堅,常常帶波嘗試取得入球。那總是入球、入球、入球,這就是我成為前鋒的原因。」

青年軍時期,他跟爸爸同樣效力家鄉球會拉代切(Radeče),近年球會已退出職業聯賽,只做青訓。斯洛文尼亞頂級球會多姆札萊(NK Domzale)體育總監奧拿森(Matej Orazem)獨具慧眼,在施斯高15歲那年,將這個據說面對年紀較他大一截對手仍能單季射入50球的男孩帶到球會青年軍。他16歲已在踢球會U19梯隊,卻未曾為一隊上陣,令奧拿森引以為憾,因為施斯高只在多姆札萊效力一季,便被奧地利球會薩爾斯堡紅牛挖走。

即使如此,奧拿森仍很自豪施斯高曾效力,認為那一年是他成長重要歷程,「我們的青年軍讓他在一個熟悉的環境中開始適應未知的世界。」多姆札萊與拉代切之間距離只有60多公里,車程約1小時多一點,方便施斯高隨時回家,而奧地利與斯洛文尼亞邊境接壤,施斯高當時不揀英超大球會而選擇薩爾斯堡,相信也是出於同一考慮。

施斯高(左後)的身高,遺傳自爸爸Aleš(右後)。(IG)

複製夏蘭特成功軌跡 偶像是伊巴

同樣是身材高大的前鋒,他常被拿來跟夏蘭特(Erling Haaland)相提並論。事實上,施斯高跟夏蘭特都是在2019年加盟薩爾斯堡,年長近3年的夏蘭特甫加盟已光芒四射,很快已轉投多蒙特並在2022年加盟曼城;施斯高到2021年1月才在聯賽首次上陣,因此兩人擦身而過未曾合作。

曾在薩爾斯堡效力4年的施斯高曾言,「這種比較為我帶來動力和能量,它們不代表壓力。我會聆聽和學習,讓我或能變得較他更好」,並指出,「我的(薩爾斯堡)球會隊友告訴我,夏蘭特跟我很相似,尤其是速度方面。他們大部分人甚至說我較他更加出色!」

他跟夏蘭特都是有身材、有速度的前鋒,不同的是,施斯高不是個喜歡留在禁區內等待機會的中鋒,他腳法不俗,不時墮後幫手策動攻勢,最高段速曾錄得時速35.47公里的他最擅長快速反擊,今季加盟德甲球會RB萊比錫首季便攻入18球,踢法雖不同,但確如夏蘭特那樣正在踏上巨星之路。今屆歐國盃頭兩仗他暫未有入球,卻已看到他在斯洛文尼亞前線的威力,無論是引球突破,中距離遠射以至罰球均有一定功架。

施斯高有身材、有速度,球技亦出眾。(Getty Images)

細心鋪排職業生涯

他的偶像是另一高大前鋒伊巴謙莫域(Zlatan Ibrahimovic), 「我不是說我踢法似他,但他在球場上很快樂地享受,做他想做的事,每當看到這類球員都會令我很開心。每段找到的影片,我都是在看他。」伊巴現已退役,瑞典亦正處低潮,今屆歐國盃未能晉身決賽周,繼2022世界盃後,又一次缺席大賽,反觀斯洛文尼亞在一班新星湧現下正在冒起。

盛傳施斯高與所屬球會萊比錫的合約中附帶6500萬歐元解約條款,被指獲得英超三大球會阿仙奴、曼聯、車路士以及法甲班霸巴黎聖日耳門垂青,當中尤以阿仙奴最想得到他,早前他跟萊比錫續約至2029年,今夏離隊應已沒可能,同時有傳他跟球會之間有君子協定,萊比錫會在2025年夏天放行,換言之他應該只會留隊多一年。跟夏蘭特一樣,施斯高也很小心地鋪排職業生涯,不急於早日踢大球會,而是循序漸進地一步步向難度挑戰。

球場以外的施斯高更加帥氣。(IG)

「不要奢望,努力爭取」

施斯高彷彿自知在國家隊的重要性,年紀輕輕已有種超越年齡的穩重感,他談到由薩爾斯堡到萊比錫,兩支紅牛同系球隊都是他的學習機會,一天都不想浪費,把握機會不斷成長,他的踏實讓人印象深刻,並且不斷提醒自己,「不要奢望,努力爭取」(Don't wish for it, work for it),比起身高、速度、甚至是球技,施斯高的心態,或許才是他通向巨星之路的關鍵一環。

斯洛文尼亞在C組首仗1:1賽和丹麥,次仗1:1賽和塞爾維亞,力爭出線的最後一仗須硬撼已奪出線權的英格蘭。施斯高能否領軍突破分組賽,首度置身大賽淘汰賽?