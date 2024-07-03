巴黎奧運︱17歲張心悅初戰奧運　向何詩蓓取經　望尋回最純粹感覺

巴黎奧運今月26日正式揭幕，港隊泳手張心悅周三（3日）抽空出席活動，談及初戰奧運前的心情跟備戰情況。



有望成為香港代表團運動員中最年輕的泳手張心悅，今日出席賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃夏日巡迴展。年僅17歲的她去年4月便游出200米背泳奧運A標，取得入場券，事隔超過一年，距離奧運只餘約3星期，她表示心情愈來愈興奮，感受到奧運正逐漸逼近。

「身邊的人不斷問我何時出發，開始很期待。因為提早得到資格，這一年我能抱相對輕鬆的心情，主要圍繞有氧跟力量訓練，也透過外出比賽，熟習如何自己熱身及適應時差。」

張心悅在奧運前仍抽空出席活動。（袁志浩攝）

張心悅獲得資格時游出的時間為2分10.35秒，她當時把個人最佳時間大幅推前了足足約4秒，然而這一年間她沒法子再突破，「會去想為何游不到個人最佳，給自己很大壓力。」

去年舉行的杭州亞運，張心悅也是第一度參與，當時她在女子200米背泳驚喜地打入決賽，最終以第五名完賽。她坦言知道自己跟頂級泳手有體能上的差距，所以難免擔心奧運的成績，因始終成績是最重要，「沒有排名上的目標，但會盡全力游好時間。」

張心悅擔心自己在奧運游出的成績。（袁志浩攝）

她透露，有跟東京奧運兩銀得主何詩蓓「取經」，希望學懂如何準備心情，「她說其實最無壓力游的成績，就會是最好。其實我也體驗過，游出A標那一次，我完全無給自己壓力，純粹想搏晒老命去游到最好，結果成績是最好，這次奧運想尋回這種感覺。」

張心悅將出戰女子200米背泳。（楊宇翹攝）

比賽以外，小妮子最期待遊覽巴黎各個景點，「自小已想去巴黎周圍行、看風景，第一屆奧運就是想去的地方，很期待到艾菲爾鐵塔、羅浮宮等地方參觀。」

對於偶像、防彈少年團（BTS）成員Jin（金碩珍）會擔任巴黎奧運火炬手，她這樣說：「不知會不會看見他，但能夠跟他參與同一個活動已很興奮。」張心悅指自己暫定於7月中啟程前往巴黎，其主項女子200米背泳初賽，將於8月1日舉行。

夏日社區巡迴展由（左起）劍擊運動員蔡俊彥、張心悅、田徑選手梁筠宜及三項鐵人運動員黃子圖一同主持揭幕禮。（袁志浩攝）

首場於奧海城二期舉行的夏日社區巡迴展設有單車、劍擊和滑浪風帆等運動體驗、親子工作坊、精英運動員裝備及大賽獎牌展品區和打卡位。

市民也可為巴黎奧運港隊成員打氣，用自拍照併砌出一幅大型馬賽克打氣畫布。夏日社區巡迴展之後會移師香港會議展覽中心，與香港書展暨香港運動消閒博覽同期舉行。

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