巴黎奧運．游泳︱歐鎧淳將第五度戰奧運　香港女子接力隊名單出爐

中國香港游泳總會今日（19日）公布巴黎奧運游泳港隊名單，包括女子接力隊成員，當中入圍的歐鎧淳將第五度參與奧運。



香港游泳隊已手握巴黎奧運9張入場券，包括何詩蓓的女子50米、100米、200米、400米自由泳及100米蛙泳、張心悅的女子200米背泳、何甄陶的男子50米自由泳，以及女子4X100米自由泳及女子4X100米混合泳兩個接力席位。

泳總今日公布巴黎奧運名單當中，除了已獲得個人項目參賽資格的何詩蓓、張心悅及何甄陶，還有簡綽彤、譚凱琳、鄭莉梅及歐鎧淳，意味4人將以接力泳手身份出戰奧運，而她們在年初世錦賽該兩項接力比賽中，均有份參賽。

歐鎧淳（左一）、鄭莉梅（左二）與譚凱琳（右一）在杭州亞運游泳女子4X100米自由泳接力賽夥拍何詩蓓取得銅牌。（資料圖片／林靄怡攝）

縱然名單仍待港協暨奧委會審批落實，但歐鎧淳勢成為首位代表香港五度參與奧運的泳手，追平了前香港單車代表黃金寶於1996至2012年間、五度出戰奧運的紀錄。

歐鎧淳在2008年以16歲之齡初戰奧運，參與200米、400米、800米自由泳項目；4年後在倫敦奧運轉戰100米及200米背泳。她於2016年里約奧運僅參與接力賽，但成為香港代表團開幕禮持旗手；上屆她首次達到奧運A標直入奧運，今屆雖無緣個人項目，但最終仍成為接力代表。

歐鎧淳第五度參與奧運。（資料圖片／楊宇翹攝）

而在其餘接力泳手當中，22歲的簡綽桐將是首次參賽，她與「三朝元老」鄭莉梅、上屆亦是接力代表的譚凱琳，均是港隊2022年杭州亞運接力賽銅牌得主。

簡綽桐（左二）亦是杭州亞運游泳女子4X100米混合泳接力銅牌得主。（資料圖片／林靄怡攝）

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