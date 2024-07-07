巴黎奧運｜羽毛球賽程時間表　6名港將出戰　戴資穎最後探戈爭金

羽毛球是巴黎奧運的焦點之一，羽毛球將在7月27日起﹑一連10日上演，決出5面金牌誰屬。港隊今屆一共獲得4個資格，當中上屆東京奧運「梗頸四」的混雙組合鄧俊文／謝影雪再度出戰，再爭獎牌。



香港羽毛球隊今屆共有6名運動員出戰奧運。（黃寶瑩攝）

香港隊在今屆巴黎奧運取得4個資格，李卓耀與盧善恩分別出戰男﹑女子單打；楊雅婷／楊霈霖取得女雙席位；鄧俊文／謝影雪則第二次合作出戰奧運會。

「鄧謝配」上屆東京奧運在銅牌戰憾負，與獎牌擦身而過，兩人明言今屆是最後一舞，當然希望登上頒獎台有個完美的結局，這對港隊混雙組合現時世界排名第7，他們在2024年狀態不俗，在德國公開賽奪冠﹑今年合共5次至少打入8強，「鄧謝配」無疑是港隊的獎牌希望之一。

巴黎奧運．羽毛球︱謝影雪鄧俊文再衝獎牌 放下包袱珍惜最終章

「鄧謝配」上屆奧運僅得第四名，今屆繼續衝擊獎牌。（黃寶瑩攝）

港隊其餘3個參賽單位同樣是初戰奧運，27歲﹑世界排名第17位的李卓耀，今年曾在印度公開賽打入決賽，惜屈居亞軍，他更在賽前記者會豪言以奧運金牌為目標。女雙「楊楊配」笑言背負較少的期望，今次壓力都相對少一點。

巴黎奧運．羽毛球︱李卓耀首戰奧運望奪金牌 盧善恩另有目標

李卓耀今年曾在印度公開賽打入決賽。（黃寶瑩攝）

巴黎奧運中外焦點球手

安賽龍男單力爭衛冕

丹麥球手安賽龍（Viktor Axelsen）在東京奧運決賽力克中國球手諶龍，生涯首度摘下奧運金牌。這名30歲的丹麥球王，東奧後繼續強勢，曾經在2022年贏得世界冠軍，近年不時受傷患困擾，正如上月因足踝傷患退出新加坡公開賽，而他的世界排名下滑至第二，但他依然是巴黎奧運的爭金大熱。

中國球手石宇奇今年贏得4個冠軍，首度登上世界第一之位，而另一中國球手李詩灃﹑日本的奈良岡功大﹑印尼的基斯迪亦是衝金實力分子。

安賽龍上屆奪金後爆喊，同樣成為東京奧運的名場面之一。（資料圖片／Getty Images）

戴資穎最後一舞

中華台北球后戴資穎接連與世界冠軍與奧運金牌擦肩，「小戴」在東京奧運決賽與陳雨菲激戰三局，可惜最終落敗，今屆的巴黎奧運迎來衝金的最後一次機會。30歲的戴資穎曾經多次公開表明身體狀況每況愈下，但去年年終賽逆轉安洗瑩及馬蓮封后，力證她依然有能力與列強角逐。

戴資穎爭金的勁敵不少，除了爭衛冕的陳雨菲，還有新晉球后安洗瑩﹑山口茜及馬蓮等好手，難怪日本隊教練朴柱奉指以上5人之間，誰奪金都有可能。

巴黎奧運｜中華台北60人名單 「舉重女神」「國民女友」力爭獎牌

巴黎奧運相信是戴資穎奧運衝金的最後機會。（資料圖片／Getty Images）

中國雙打分途爭金

中國隊在東京奧運混雙王懿律／黃東萍奪金，黃東萍今屆轉拍馮彥哲，與「世一」組合鄭思維／黃雅瓊一同出戰，混雙實力強大；中國隊在東京奧運另外兩項雙打皆屈居銀牌，惟男、女雙現時的世界第一同樣由中國組合佔據，有力為國家隊衝金牌。

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

中國混雙世一鄭思維／黃雅瓊是奪金大熱之一。（資料圖片／Getty Images）

巴黎奧運羽毛球賽制及賽程

今屆奧運男﹑女單分別有38名球手入圍；男雙﹑女雙﹑混雙各有16個名額，一共172名球手參賽。羽毛球全數項目先進行小組賽，單打賽事各組將有3至4名球手；雙打則分成4組，爭奪出線資格，然後在淘汰賽直至決出金牌。

巴黎奧運羽毛球項目由7月27日至8月5日在拉夏貝爾門體育館上演，男﹑女子單打分組賽由7月27日至7月31日舉行；男﹑女子雙打在7月27日至30日上演；混合雙打則由7月27日至7月29日舉行分組賽。從8月2日起將決出獎牌，直至8月5日兩項單打的獎牌戰將壓軸上演。

巴黎奧運羽毛球決賽賽程（以下為香港時間）

02/08（星期五） 22：10 混合雙打決賽

03/08（星期六） 22：10 女子雙打決賽

04/08（星期日） 22：10 男子雙打決賽

05/08（星期一） 16：55 女子單打決賽

05/08（星期一） 21：40 男子單打決賽

巴黎奧運官網羽毛球賽程

巴黎奧運羽毛球直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運，相信會有電視台直播各場羽毛球決賽。