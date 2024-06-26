巴黎奧運．羽毛球︱李卓耀首戰奧運望奪金牌　盧善恩另有目標

香港羽毛球隊在巴黎奧運男單、女單各有一名球手參賽，分別是李卓耀與盧善恩，兩人都首度出戰，但兩人的目標與心態截然不同——李卓耀豪言要拿下男單金牌；盧善恩只求汲取經驗、期待突破自己。



27歲的李卓耀雖然是第一次參加奧運會，也坦然承受不少壓力，但他沒有嘗試掩飾或壓制，誠實面對自己的內心。「運動員給壓力自己很正常，我的性格愛把目標放得很高。」

世界排名第17位的他，目標確實高得令人驚訝——金牌，記者問他在爭取成績以外，想在奧運做到什麼，他回答得很堅定，「沒有，我為人比較直接，就是金牌，因為（贏）金牌才不會輸。別人會話我說說而已，我是，但也要夠膽說，否則沒有這種決心去逼出潛能。」

李卓耀豪言以男單金牌為目標。（黃寶瑩攝）

自從今年1月印度公開賽奪亞後，李卓耀在最近11個比賽都無法突破16強，甚至只是「一輪游」，他對狀態明顯不滿意，也因此對奧運特別緊張，「要預想自己在緊張的心情下如何打，這是最難做到的事。」

他近來訓練累得難以入眠，要靠聽歌減壓，對上一次這種情況發生，已要數到2018年，「那年團體賽我是第二位單打球手，那一分（場數）很重要，緊張得球拍斷線也不知道，但有了那次經驗，算是懂得如何去面對。」他如此總結今屆奧運的心態，「輸不代表失敗，贏也不代表成功。」

李卓耀今年1月印度公開賽奪亞後，最近11個比賽都無法突破16強。（黃寶瑩攝）

Happy盧善恩最欣賞戴資穎 望尋找另一個自己

至於世界排名第45位的盧善恩，本以為奧運事不關己，她這日會見傳媒，面對兩文三語的提問不斷重覆答案，似乎才剛感受到踏上奧運舞台的重量。這位21歲球手拍照時堅持以左臉示人，展露出難能可貴的少女心；其洋名「Happy」更是「突出」。

「媽媽在我出生時想我開心，所以便改這個名字，我很喜歡，因為別人可以記得我。」然而她在不太相熟的記者前，仍很難表現出開心一面，回答時戰戰兢兢，深怕說錯話。

21歲的盧善恩首戰奧運。（黃寶瑩攝）

2021年在應考文憑試後才成為全職運動員的她，在初中時已有這個打算，「睇比賽看到球手打得好叻、好熱血，很想成為一份子。」她最欣賞的是中華台北球手戴資穎，「曾跟她對賽兩次，無話特別想（對），但有機會都想......」她察覺到說得有點矛盾，立即掩面重新回答，「想嘗試跟其他頂尖球手交手。」

對於今屆奧運，盧善恩認為年輕正是自己的優勢，「學習心態為主，想打好每一分，把訓練內容打出來，所以情緒不會太波動。期待奧運的環境，看看會不會出現另一個自己，在技術等各方面上有突破。」

香港羽毛球隊今屆共有6名運動員出戰奧運。（黃寶瑩攝）

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