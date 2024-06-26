巴黎奧運．羽毛球︱謝影雪鄧俊文再衝獎牌　放下包袱珍惜最終章

香港羽毛球隊將在巴黎奧運參與兩個雙打項目，分別是混雙的鄧俊文／謝影雪，與女雙的楊霈霖／楊雅婷。

當中上屆在銅牌戰落敗、錯失獎牌留憾的「鄧謝配」，今屆將放下包袱重新出發，希望再次衝擊獎牌。



「鄧謝配」自上屆東京奧運後廣為港人熟悉，兩人當年打入銅牌戰，最終憾負得第四名，與獎牌擦身而過。雖然留有遺憾，但他們早已放下包袱，鄧俊文道：「重新出發吧，當然想拿獎牌，但首先要小組出線，再由八強一場一場去打，沒想太多。」

謝影雪就想起前港隊教練陳康的教誨，「無論你做到什麼也要放低，背負太多東西就無法向前行、再進步，上屆就是綁得自己太實，希望今次打出最好的自己，已經對得住大家跟自己。」

「鄧謝配」上屆奧運僅得第四名，今屆繼續衝擊獎牌。（黃寶瑩攝）

謝影雪望自己更緊張 維持爭勝心

東京奧運後這三年來，「鄧謝配」面對各種關注與期望，也開始學懂如何應付這種壓力。這對組合在5月底至6月中接連出戰新加坡、印尼與澳洲公開賽，其中在首站新加坡的第一場比賽，僅半小時就落敗、32強止步；但之後愈打愈好，在最後一站的澳洲終殺入四強。

「我倆年紀愈來愈大，之前創下不少佳績，導致有時心態上放得太開，幸好奧運前有（新加坡站）這個教訓，讓我們知道在奧運不能重蹈覆轍，要盡早入局。」

謝影雪個人第四度參與奧運。（黃寶瑩攝）

已第四度出戰奧運的謝影雪坦言，希望自己能尋找首度踏上這個舞台時的緊張感，「反而想自己緊張一點，雖然身體不能變年輕，但想心態上年青一點，保持初心、爭勝心，像年輕運動員一樣去衝。」兩人餘下時間會留港訓練，更特別邀得印度男雙組合陪練兩周，提高速度與技術。

鄧俊文也是最後一次出戰奧運。（黃寶瑩攝）

鄧謝配奧運最終章 既期待且珍惜

「鄧謝配」在東京奧運後狀態浮沉，又因傷病缺席多站巡迴賽，他們在去年初世界排名曾暴跌至第26位，加上要與隊友李晉熙／吳芷柔競爭入場券，一度已認為征奧無望。「這一年經歷許多，曾捱了很久都沒起色，但跌到這麼低仍能爬上來，是生涯中很好的經歷，要多謝自與俊文沒有放棄......」

謝影雪說不下去，眼晴泛紅的她忍住淚水，交由拍檔繼續回答，鄧俊文稱：「奧運在我心目中仍是最大舞台與夢想，即使參加過一屆已很滿足，但仍可不停改寫自己的履歷，今次是bonus。」

兩人早已明言，今屆均是最後一次出戰，因此奧運仍有一定的重量，「始終四年一次，感覺仍是很大的事，我們也尚未做到自己的目標（獎牌）。期待，也會很珍惜。」

楊霈霖（右）／楊雅婷（左）出戰女雙項目。（黃寶瑩攝）

女雙組合「一凹一凸」

至於女雙組合楊霈霖／楊雅婷都是第一次參與奧運，兩人合作三年，面對傳媒較多發言的楊雅婷稱，與拍檔是「一凹一凸」——在MBTI（16型人格測試）中兩人性格近乎相反，最明顯是自己很外向，而楊霈霖則較內向。

楊雅婷指，這種性格上的互補也有助她們場上發揮，「她（楊霈霖）做測試時記下並熟讀我的性格，彼此會互相理解，我們打法也完全適合，我的強項正是她的弱點，總括而言配合得很舒服。」

楊雅婷又笑言，目前對奧運的緊張感尚未來襲，一切依然像是夢境，「我們相對上沒有背負太多期望，所以壓力也少一點。」楊霈霖就透露獲師兄、師姐提點，「知道第一次去心理上會受很大影響，希望我們能盡力打好，發揮到就好開心。」

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