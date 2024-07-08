F1英國站｜咸美頓相隔945日再奪冠哭崩　走出質疑主場破荒添意義

「我以為我以後都無機會再贏車！」

F1（一級方程式）七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）在英國主場奪冠，破紀錄第九度在銀石贏分站冠軍。咸美頓賽後非常激動，不論衝線後﹑頒獎台﹑訪問都眼濕濕，在自己家門口打破兩年多的冠軍荒，對咸美頓更添意義。



咸美頓相隔兩年多後再贏分站冠軍。（路透社）

F1英國站｜咸美頓雨戰下封王 成三季以來第一冠 再破車神紀錄

「我們今年一定可以贏車！」佐治羅素上站在西班牙奪冠後，平治領隊禾夫（Toto Wolff）向咸美頓如此承諾，僅一星期後便兌現。

咸美頓回到熟悉的英國銀石賽車場，今站天氣時晴時雨，中段有雨時遭麥拿侖的諾里斯爬頭，咸美頓換上綠色晴雨胎後狂追，賽道再次放晴時，平治果斷地為咸美頓換上紅色乾地胎，反而麥拿侖的反應稍慢，咸美頓愈帶愈遠，結果率先衝過終點，破紀錄第9次贏得英國站冠軍，相隔945日後再度踏入頒獎台最高一級。

咸美頓勝出後揮動英國國旗。（路透社）

2021年，咸美頓與韋斯達賓大激鬥下錯失第八屆世界冠軍，其後平治戰車不復當年勇，更曾經被「韋少」在賽事中超圈。由前列爭標，變中游掙扎，咸美頓坦言心理上受到困擾。咸美頓近兩年在平治一再經歷失望，最終今年初決定出走，來季轉投法拉利再覓新挑戰。

今年的英國站，很大機會是咸美頓最後一次以平治車手身份在銀石出戰，結果如願在主場破荒，相隔兩年多再奪分站冠軍，亦是他生涯第104個冠軍。咸美頓再度踏上頒獎台最高一級，全場英國車迷歡喜若狂，他在頒獎台忍不住男兒淚。

咸美頓在頒獎台又忍不住男兒淚。（路透社）

39歲的咸美頓衝線後，透過無線電向車隊致意時，聲音抖震，「感謝大家（車隊），這個冠軍對我意義重大，感謝在場的所有車迷，愛你們。」咸美頓一邊振臂歡呼，及後更拿起英國旗揮舞，在場的英國車迷見證這場勝利巡遊當然興奮。

「咸爵爺」返回車房後，情緒久久未能平伏，把戰車停下來後，隔着頭盔雙手掩面。咸美頓落車後，隨即跑向看台，與車迷一同慶祝。咸美頓無疑是銀石的主角，他披着英國國旗接受訪問，他笑言自己「喊到收唔到聲」。

「自2021年，每一日如常訓練﹑奮鬥，如今是我最後一次與車隊合作出戰英國站，我希望為了他們而取勝，我愛他們﹑我欣賞他們，我對他們這些年的努力非常感恩。」

咸美頓賽後心情激動。（路透社）

經歷兩年多的低潮，就算是七屆世界冠軍的咸美頓，也曾經陷入自我質疑，他與車隊一同經歷的逆境，每一天付出全力也未能做出什麼改變，然後對自己感失望，當刻同時受心理上的問題所困。

「2021年至今，我多次認為自己不夠好，甚至覺得自己沒有機會再贏車，我從未試過為勝利而哭，淚水卻自然從眼睛流下來。」

平治領隊禾夫兌現承諾，他直言這是對咸美頓的最佳歡送禮物，今次英國站就像童話一樣，奠定平治史上最佳英國車手的地位。

F1｜咸美頓自揭受情緒問題困擾 寄語堅持信念渡難關

咸美頓。（Getty Images）