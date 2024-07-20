行山露營店老字號毅成屹立逾20年　堅持推廣小眾品牌「冇乜蝕過」

毅成戶外用品是本地行山露營裝備的零售老字號，經營了超過20年，貨品又多又齊，較多坊間少見的品牌，亦鮮見開倉劈價。毅成創辦人Ryan Cheng分享經營理念，表示賣細牌子是他開舖的使命，希望給山友另類選擇。

對於近年行家頻頻開倉劈價，Ryan表示理解，很多店舖都有存貨過多的問題，但他認為這個現象對整個行業不健康，「減得多之後很難返轉頭」，所以他拒絕跟潮流大減價，希望用一種較溫和的方法捱過去。



Ryan介紹德國越野跑鞋品牌Dynafit，這個品牌香港名氣稍弱。（顏銘輝攝）

數坊間熱門山鞋品牌，HOKA、Salomon、The North face，以至Topo、Brooks、Keen、Scott，甚至普及的大牌子如New Balance、Nike、adidas及Puma，全部在毅成都找不到。毅成的跑山鞋主要有Altra，還有坊間少見的Dynafit，至於行山鞋就以Salewa及Treksta為主。

毅成在5月開觀塘分店。（顏銘輝攝）

開舖使命推廣細牌子

為何不賣市場流行的牌子？Ryan解釋：「我向來不喜歡賣出名的品牌，我希望令市場及客人有更多的選擇。未必是人氣最高、最出名的牌子，但質素可能都差不多，只是出名的較多人穿、較多廣告或者有明星會穿。給予客人更多的選擇，都是我開舖的一個使命。不要人人都穿大牌子，細牌子都有生存空間，讓消費者有機會去嘗試。」

Ryan表示Treksta的中筒行山鞋幾好賣。（顏銘輝攝）

市場流行低筒靈活又厚底舒適的行山鞋，但上得毅成的，大多是為了找中筒行山鞋。他大力推薦Treksta的鞋，他說：「賣了十幾年韓國牌子Treksta，設計適合絕大多數亞洲人的腳型，一年賣三兩千對，賣得最多是Treksta，包括政府部門都會買。」

Treksta行山鞋。（顏銘輝攝）

長期開倉令行業很難營運

講開山鞋，難以避免講起去年HOKA開倉劈價，部分鞋款減至原價半價到四折出售。Ryan搖頭嘆息：「長期開倉會令到市場、行業很難去營運，減得多之後很難返轉頭。現在行業不是太健康，很多開倉減價其實是蝕本。」但他亦理解其他行家：「如果賣得到，有哪一間舖想開倉！」

Ryan認為開倉太多對行業不健康，他個人不主張鬥價。（顏銘輝攝）

疫情期間，本地出現行山露營熱潮，一度令相關產品銷量大增，但供應鏈及貨運出問題，部分訂貨在熱潮過後才抵港，導致很多山店存貨過多。若果店家流動資金不足，貨又賣不出去，就只好減價拋售，回籠資金，以解燃眉之急。

Ryan寧願去貨慢，也不願加入那趟紅海。他說：「聽聞有幾萬對（HOKA），以前可能整個市場幾年才賣到幾萬對。我們沒有減價對撼，折扣跟往常差不多，寧願賣得慢一點，有些牌子入少一點，甚至暫停入貨，去逐步消化存貨。那樣減價對市場不健康，對消費者可能有短期好處，但長遠會減少可以選擇的品牌及店舖。」

Ryan表示會以溫和的方法解決存貨過多的問題，例如未來幾年減少入貨。（顏銘輝攝）

疫情期間羽絨銷量很差

Ryan承認毅成也有存貨過多的問題，他說：「我們的處理方法不是開倉，而是調節入貨量，減少入貨，慢慢去賣，盡量保持（市場）穩定。羽絨、保暖內衣在疫情真的全擺在這裏，我跟供應商說下兩年我會訂很少貨，對方都理解，沒有問題，大家合作十幾廿年，如果我賣得到一定會盡力幫。」

「我們會用一個公道的價錢加上好的服務，服務值幾多錢就要視乎客人，有人覺得不值錢，另一間平一元都會去另一間，世上有不同的客人，我們做不完的。你話有100個客去買HOKA，只要有一個來光顧我們，其實都夠生存，我們不是要上市，又不求市佔第一。」

Ryan不喜歡賣大牌子。（顏銘輝攝）

寧願慢慢賣也不會大劈價

「我們幾年前都賣過HOKA，但可能我們折頭不夠，賣得不好，他們轉款又快，我們賣了一季就沒有再入貨，寧願賣一些我們獨有的牌子。」Ryan說：「是不是個個人都要賣HOKA？上山都不一定個個走一樣的路。」

「不喜歡做太多折頭，較多做85折或者9折。我自己不喜歡用這種方法去做生意，就算生意額可以做到很大也好，不健康的我就堅持不做，寧願賣少點、賣慢少點。」是不是毅成的資金壓力較少？Ryan表示自己做生意較謹慎，多年來未問過銀行借錢。

毅成在5月開觀塘新店，面積約2400呎。（顏銘輝攝）

2001年從油麻地300呎樓上舖做起

Ryan經營毅成23年，在2001年機緣巧合下創業。他說：「我本身讀化學，後來做了幾年工作，剛好失業，原本跟朋友打算在大陸開店，後來不太順利，但已經入了一批貨，所以我決定在香港做生意。開頭打算做批發，發現店舖都很保守，如果你不是賣大牌子，他們都只會入很少量。」

「月租幾千元開個辦公室，那樣就開始了。」他在油麻地租了一間300呎的細單位賣戶外用品。他續說：「開之前我行勻香港行山的店舖，都覺得在服務及產品上都有空間去發展。外國那麼多牌子，為何在香港沒有人賣？開舖第二個月就飛歐洲看展覽，找到十幾廿個牌子回香港賣，不是新牌子，只是在香港沒有人認識。」

Ryan表示這款用來揹嬰兒行山的大背囊較少港人選擇，但外國人會買。（顏銘輝攝）

有沒有蝕過錢？「真係冇乜」

Ryan表示創業初期一帆風順，兩年後擴充規模，他說：「你問我們有沒有蝕過錢？真係冇乜。開始時在油麻地資金有限，但幾個月已經收支平衡有錢賺，可以搬大舖，新舖一兩年又爆，又要再擴張。差不多間間店舖一開，很快就回到本。」

毅成在2003年從油麻地辦公室搬到西洋菜街逾千呎的樓上舖，2006年搬到東方大廈6樓，翌年再租多一層，合共超過4000呎。毅成同時在港島及元朗開分店，又開始在百貨公司開專櫃。目前毅成在旺角、銅鑼灣、觀塘及元朗有分店，另外在北角一間百貨公司內有專櫃。此外，毅成亦成為迪卡儂官方網店供應商。

毅成設有不同種型的「露營套餐」。（顏銘輝攝）

問到廿多年來最難忘的貨品，Ryan從貨架拿了一條行山長褲出來，他自豪地說：「MONTANE這系列的長褲由開舖賣起，最初賣七百幾元一條，現在都是賣九百幾。最初一年只賣到幾十條，現在一年賣到幾百條，賣給很多教練、機構。」Ryan強調自己做生意都很有耐性，只要堅持，有質素的產品一定會愈來愈好賣。

Ryan表示賣了這款行山長褲超過20年。（顏銘輝攝）

創立香港戶外用品品牌Triton

講到最令Ryan自豪的品牌，相信是自家創立的Triton，名字自一種水陸兩棲生物叫蠑螈，象徵適應力很強。他帶記者行到「露營套餐」的海報前，並說：「這款Triton的MONO 2，我們賣了廿幾年，我估它是全港賣得最多的營，多年來賣了3萬個左右，由2003年開始，最初賣99元，最多一年賣兩三千個。」

Ryan表示這款SIMPLE的睡袋很受歡迎。（顏銘輝攝）

接着，他又行到去睡袋的貨架介紹：「我們有個睡袋，一年可以賣三四千個，那是一個平價又輕身的睡袋，這個叫SIMPLE，不可以說賣得很多，但在香港市場真的算不錯。」

Ryan又帶記者到水上用品的貨架：「這款Triton防水袋，我們曾經是市場的第一位，一年賣兩三萬個，最初賣廿幾三十元，我記得在百貨公司一田幾日就賣了兩千個，可能特價幾十元有3個，一擺落去，客人就搶。」

Ryan表示以前初出Triton防水袋很受歡迎，在百貨公司專櫃大賣，但如今防水袋的競爭都大。（顏銘輝攝）

有沒有失手不好賣的？Ryan笑道：「開頭試過做一個A字營，6公斤，賣不出去。」

他表示創業初期，收到很多客戶反映意見，例如童軍領袖、制服團體，所以根據本地客戶需求去創立Triton。他說：「最大優勢是我們可以控制到。我們知道市場想要什麼，根據變化去作出調整。歐洲品牌不會因為你香港市場而去做什麼改動。」

Ryan謙稱：「（Triton）不算好成功，我覺得OK啦，在我們有限資源及時間內，真係算不錯了。」

Triton還有出行山杖。（顏銘輝攝）

由自家的Triton到歐美、韓國品牌，Ryan很享受售賣這些在市場上名氣二線的品牌，他說：「出名的牌子賣得，不是你的功勞，HOKA賣得是因為客人認住HOKA，不是因為你是什麼店舖。我們賣MONTANE的褲，近千元一條，沒太多折扣，牌子沒太多人識，但都賣到出去，這就是你的成功及滿足感。」

「原來你都幫市場有貢獻，為客人提供到其他的選擇。未必賺到大錢，但都是一項成就。」

Ryan在2001年創立毅成，至今經營23年。（顏銘輝攝）

毅成戶外用品觀塘新門市

地址：觀塘開源道55號開聯工業中心B座811室（觀塘站 B3 出口）

營業時間：每天早上11時30分至晚上8時30分

