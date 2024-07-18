登富士山前必讀｜山藝教練分享準備心得　勸香港行山客要學習撤退

富士山是港人海外登山的熱門地點，但今月開山以來，富士山意外頻生，有港人命喪山上，亦有人低溫症險死。戶外訓練機構山樂的山藝教練盧澤琛今月初兩次帶學生上富士山，一次成功登頂，另一次因天氣轉差而在八合目落山。他認為香港遊客登富士山前要在裝備、體能及心理做好準備，學習面對撤退。



山藝教練盧澤琛接受訪問。（資料圖片/顏銘輝攝）

山藝教練盧澤琛有豐富的海外攀山經驗，曾登上世界最高峰珠穆朗瑪峰及北美最高峰迪納利山，對日本最高峰富士山亦不陌生，曾經行過五六次。今月富士山開山，盧澤琛兩次帶團經吉田線登山，第一團順利登頂，第二團在八合目遇上惡劣天氣，知難而退，沒有攻頂。他表示港人上富士山不能抱住「一定要上頂」的心態，學習面對撤退；就算花了多少旅費或假期前往日本，都不可以「格硬嚟」。

認識山藝教練盧澤琛：香港行山人多愛山人少 意外頻生連山藝教練也嘆無力

盧澤琛今月初帶了兩團登富士山。（受訪者提供）

盧澤琛表示登富士山的港人在出發前要做好三方面準備，分別是心態、體能及裝備。除了要有中途撤退的心理準備，他指富士山上山小屋的住宿環境難以跟山下酒店相比，所有人睡在通鋪，不能洗澡，去廁所亦不方便，可能要出到屋外。

此外，部分山屋只會讓預訂了住宿的旅客進入，就算外面天氣惡劣，也不准其他登山客入內，盧澤琛見過有人在山屋外的廁所避風避雨，十分狼狽。

富士山天氣變化很大。（受訪者提供）

裝備方面，儘管開山季是夏天，但富士山頂的氣溫可以低至攝氏0度左右，所以登山客必須準備好禦寒衣物，而防風及防水衣物亦很重要。盧澤琛提到，只帶斗篷雨褸上山並不足夠，並建議港人穿防水雨褲登山。他說：「山上很大風，斗篷很易被大風吹起，雨水就會弄濕入面（的衣物）。」

行富士山，保暖防風防水裝備都很重要。（受訪者提供）

盧澤琛今月上了兩次富士山，第一次順利登頂，第二次則在八合目回程。（受訪者提供）

上山前，盧澤琛表示登山客必要留意富士山的天氣，例如當地網站的登山指數，A為最佳，C為最差；若果之前一日見到登山日的預報指數為C級，就不建議強行上山。他還提醒行山人士要留意風速，並以今月第二次帶團登山為例，上到八合目的風速已由時速50公里升到70公里，山頂更吹到時速80公里，「這種風勢在香港已經是八號風球、甚至十號風球」，等到清晨見天氣沒有改善，便放棄攻頂，下山回程。他強調安全永遠比登頂重要。

富士山登山指數預報，盧澤琛表示若果發現登山日為C級天氣，就不宜強行登山。（網上截圖）

富士山高3776米，為日本最高峰，高度接近香港最高峰大帽山的4倍。就算港人在香港行慣山，也未必習慣及應付到富士山截然不同的高山環境，因為大部分港人都未經歷過高山反應。盧澤琛表示高山反應是行富士山最常見的問題，「每次帶團都總有人有輕微反應」。

盧澤琛表示行富士山有高山反應很常見。（受訪者提供）

高山反應通常在海拔2500米以上出現，盧澤琛表示：「大多上到七合目、八合目的山屋就開始有人有事。」今次在八合目的山屋休息時，他遇到一位外國遊客情況較嚴重，需要吸氧氣。他補充以前見過有團友在五合目已經不適，嚴重嘔吐，需要下山。

山屋有氧氣，以備不時之需。（受訪者提供）

在登山途中，如果有氣喘、心跳加速、頭暈頭痛以至作嘔，就代表出現高山反應，需要放緩腳步或原地休息。盧澤琛表示第一件事要穿夠保暖防風衣物，避免着涼，第二件事是多喝水，可以舒緩高山反應症狀。若果情況嚴重，他建議休息後盡快落山，回到低海拔地區是最有效的解決辦法。

能否上到山頂？先要問天氣准不准你上。（受訪者提供）

對於低溫症，盧澤琛認為只要做足準備，帶夠保暖、防水及防風裝備，並在合適天氣登上，出現的機會不大。他表示日本政府不鼓勵彈丸登山，就是因為彈丸登山的人為了輕便，帶不夠裝備，萬一山上遇到突發情況就很危險。

盧澤琛多次上富士山，今年已經行了兩次。（受訪者提供）

山藝教練登富士山心得

出發前：在裝備、體能及心態上做好準備

登山前一日：留意天氣，若天氣太壞放棄登山行程

登山期間：留意身體及天氣狀況，不要強行登頂

