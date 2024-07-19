毅成戶外用品進駐觀塘開2400呎分店　創辦人解構逆市經營術｜行山

疫後開關，香港戶外用品市道從高峰急劇下滑。毅成戶外用品專門售賣行山露營裝備，創辦人Ryan Cheng承認近兩年的生意跌了超過3成，經營環境具挑戰性，各類產品的銷量皆不如疫情前。

毅成結束位於九龍灣MegaBox內大型運動用品店的專櫃，在5月搬到觀塘工廈開門市。Ryan解釋工廈樓上舖地方更大，但租金更便宜，反問為何要付10倍租金去租街舖或商場舖。他表示租金只佔毅成約一至兩成的成本，相信比例較其他同行低，提升生存空間。



Ryan在毅成的觀塘分店接受訪問。（顏銘輝攝）

毅成是香港行山露營用品的老字號，開業超過20年，相信不少做過童軍、唸過山藝的朋友都去過幫襯。在零售市道逆境下，毅成首次進駐觀塘商業區，在5月開設2400呎新分店。難道他們打算逆流擴張？

創辦人Ryan解釋並非擴張，而是節省成本；表面上是開分店，其實是搬舖。他說：「之前在九龍灣的MegaBox GigaSports入面有個專櫃，今年合約到，他們要縮細地方，我們剛好找到這個位置，面積又比較大。」

Ryan透露去年已經在觀塘找新舖，今年5月新店開張。（顏銘輝攝）

由商場專櫃搬到工廈 節省租金但地方更大

毅成在2016年於MegaBox的GigaSports內開店中店或專櫃，至今年結業。他續解釋：「其實（GigaSports）沒有怎加租，但要我們縮細，而且看到個趨勢（商場生意）都跌，長遠而言，都要找一個新地方。我們的優勢一向是貨多貨齊，如果要縮細就很難做到。」

Ryan透露之前在GigaSports內的專櫃有大約1200呎，但對方要求縮減3至4成面積，如今觀塘工廈分店則有2400呎，比原先的九龍灣專櫃要大一倍。他說：「這裏（租金）平少少，但大了很多。」

毅成3年前搬遷旺角分店，繼續選擇在樓上舖經營。（顏銘輝攝）

租商場舖麻煩 「要被逼做很多不需要做的事」

創業以來，毅成在旺角、銅鑼灣、元朗以及觀塘的分店皆是樓上舖，另外會在百貨公司、大型運動用品店內開專櫃，但從未直接租商場舖或街舖。Ryan透露曾有商場邀請毅成進駐，但他拒絕，堅持只開樓上舖或店中店專櫃的方針。他說：「商場舖要冷氣費、管理費，都要10元一呎，你可以計到的，就算租20元一呎給你，都要30元一呎，但這裏（觀塘工廈）可能十幾元一呎，相對划算。」

Ryan透露毅成目前有四分一生意來自露營用品，有四分一就來自旅行戶外用的衫褲，而行山裝備如行山鞋則佔約三成。另外，他們還會賣越野跑、攀石、野外定向以至水上運動用品。（顏銘輝攝）

不擔憂樓上舖人流 做好服務自然有客

「商場舖的人流又不值，很多時你做得好，過兩年就會加你租，又要你重新裝修，要被逼做很多不需要做的事。有些行家要很多人流、很大的地方、很靚的裝修，但我們不需要的漂亮的裝修，要求定位都不同，整潔就足夠。」

至於開街舖，成本更高，他說：「我的概念是，為何要在樓下交10倍租金？要那麼辛苦，無謂啦！」他表示不擔心人流，只要有好的產品及做好服務，客人自然會找上門。

Ryan表示創辦毅成以來，從來沒有租過地面街舖。（顏銘輝攝）

租金佔成本一至兩成

實體零售方面，Ryan堅持樓上舖加專櫃的方式營運，盡量降低租金成本。他說：「租金成本其他人可以佔三、四成，但我們屬於低的，只有一兩成。主要慳到租金，令我們的生存空間大一點。你開商場舖及街舖，可能生意一差，連交租都成問題。」

說起生意差，Ryan不得不感嘆由疫情到疫後這幾年的市道：「變化非常大，好有挑戰性，生意可以跌得很快。疫情之後，原本大家都很大期望，但發現原來不是。我們的生意一年都跌十多個百分比。這兩年都跌得幾多，可能兩年合共都跌了超過三成生意。」

Ryan表示毅成的一大賣點是貨多貨齊，連戶外用的刀具都有售。（顏銘輝攝）

疫情初期露營枱凳生意爆升三四倍

在疫情初期，各地封關，香港出現行山露營的潮流，Ryan亦承認有過一陣好景。他憶述：「露營用品的生意就升了超過一倍，個別種類的產品，例如（露營）枱凳的升幅甚至超過三四倍，突然間很多人買枱凳，我們（批發）那個韓國牌子Snowline增長得很多，營及睡袋亦增長了一倍。零售以外，我們會批發產品出去，行家們要的數量都很多、要貨很快，感覺到所有店舖都很旺，不只是我們。」

在夏天，Ryan都將水上運動用品放在近門口的當眼處。（顏銘輝攝）

然而，剎那好景已成追憶，經歷2020及2021年兩載高峰後，戶外用品市道從2022年底出現下滑，急瀉未止。他說：「如今就差過疫情前，其實不只是行山鞋或露營產品，各方面的產品整體都差了。」他表示聖誕向來是戶外用品的旺季，「去年聖誕的生意好過平時，但跟疫情前（聖誕）比，都差得幾遠，差兩三成左右」。

Ryan表示在疫情頭兩年，露營用品生意急升，如今不但打回原形，還比疫情前差。（顏銘輝攝）

「那班客人沒有消失到，只是有其他東西可以玩、可以去，而且他們那兩年買了很多東西，暫時未有需要再買新貨。」Ryan續說。

零售業近年還出現請人難的現象，Ryan也認同：「近10年連暑假工都沒有人問，慶幸這兩三年（人手）都沒有什麼大流失。租金成本貴、請人難令到整個零售業的前景都幾差。」

Ryan（右）認為在逆境更加要做好服務。（顏銘輝攝）

逆境更要講究服務

在逆境下，只好勒緊褲帶，各方面慳得就慳。Ryan說：「我們人手相對都少一點，可能其他人一間舖會有三四個同事，我們就基本只有兩個人。我們人手精簡一點，大家的確是辛苦一點，但在逆境時的生存空間就大很多。」

他認為逆境更加要做好服務：「我跟同事說，現在店舖人流不多，就考大家的服務，以前人流多，收錢都來不及，現在真的要講究服務，否則消費者會去網購，便宜得來又不用看你臉色。」

網購盛行，Ryan認為如今做生意要跟全世界競爭，經營實體店面對的挑戰愈來愈大。（顏銘輝攝）

「整體而言，我覺得香港的服務真的麻麻地，包括餐飲及零售，都有幾多改善空間。我覺得我們的服務水平相對好一點，我都鼓勵同事再做好一點，現在上來的人已經不多，如果還做不好服務，我們就沒有任何生存空間。」

Ryan表示暫未有其他搬舖或縮舖計劃，並打算長期經營觀塘分店，他說：「一開就打算做十年、廿年。跟我做人理念一樣，要做就做好，雖然我們地點不是最方便、品牌不是最受歡迎，但總會有人欣賞，要慢慢建立。」

毅成在5月開設觀塘門市分店。（顏銘輝攝）

毅成戶外用品觀塘新門市

地址：觀塘開源道55號開聯工業中心B座811室（觀塘站 B3 出口）

營業時間：每天早上11時30分至晚上8時30分

